Rabiot : « Reprendre à Milan ? Bien sûr. Je vais en parler avec Amorim et Maignan après les vacances. »

« Milan ? D’abord, place aux vacances : c’est tout ce que l’on attend depuis notre défaite contre l’Espagne. Ces derniers jours ont été éprouvants mentalement ; se concentrer pour ce match n’a pas été facile. Un repos bien mérité s’impose, puis nous reviendrons, je l’espère, le plus tard possible. »





« Je reprends à Milan ? Oui, bien sûr. Ensuite, nous échangerons avec l’entraîneur et avec Maignan ; nous nous contacterons. Nous voulions rester concentrés pendant la Coupe du monde et ne pas être dérangés par d’autres sujets. Maintenant, nous aurons le temps de discuter sereinement. »





« Pour l’instant, je n’ai parlé à personne, mais nous allons certainement nous entendre avec Amorim. Concernant Zidane, rien n’est officiel, je ne sais pas s’il sera le prochain sélectionneur. Est-ce que je serais content s’il était choisi ? Bien sûr que oui, mais pour le reste, j’ai juste envie de profiter de mes vacances. »