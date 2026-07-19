La Coupe du monde s’est mal terminée pour la France. Éliminée par l’Espagne en demi-finale, l’équipe de Deschamps a aussi perdu le match pour la troisième place contre l’Angleterre, encaissant pas moins de six buts. Après la rencontre, le milieu de terrain du Milan AC et des Bleus, Adrien Rabiot, s’est exprimé au micro de DAZN pour dresser le bilan de son tournoi.
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Rabiot : « Reprendre à Milan ? Bien sûr. Je vais en parler avec Amorim et Maignan après les vacances. »
« Nous avons démarré un peu mollement, mais la déception était grande après la demi-finale perdue contre l'Espagne. Nous avons été bien meilleurs en deuxième mi-temps, nous aurions même pu égaliser. Nous avons laissé l'Angleterre jouer trop librement. De l'extérieur, notre attitude était déplorable. Cela ne doit pas se reproduire : quand on porte ce maillot, il faut donner le meilleur de soi-même, et on a vu que certains n'étaient pas à fond dans le match. »
« Milan ? D’abord, place aux vacances : c’est tout ce que l’on attend depuis notre défaite contre l’Espagne. Ces derniers jours ont été éprouvants mentalement ; se concentrer pour ce match n’a pas été facile. Un repos bien mérité s’impose, puis nous reviendrons, je l’espère, le plus tard possible. »
« Je reprends à Milan ? Oui, bien sûr. Ensuite, nous échangerons avec l’entraîneur et avec Maignan ; nous nous contacterons. Nous voulions rester concentrés pendant la Coupe du monde et ne pas être dérangés par d’autres sujets. Maintenant, nous aurons le temps de discuter sereinement. »
« Pour l’instant, je n’ai parlé à personne, mais nous allons certainement nous entendre avec Amorim. Concernant Zidane, rien n’est officiel, je ne sais pas s’il sera le prochain sélectionneur. Est-ce que je serais content s’il était choisi ? Bien sûr que oui, mais pour le reste, j’ai juste envie de profiter de mes vacances. »
Sur BeIN Sports, il a ensuite ajouté :
« Nous avons fait une entrée en jeu assez honteuse en première mi-temps. J’ai vu chez certains joueurs des comportements que je n’avais jamais observés jusqu’à présent. C’est un peu décevant, car c’était le dernier match et nous voulions bien terminer cette compétition. La défaite contre l’Espagne a laissé des regrets, mais il fallait tout de même finir le travail, et nous ne pouvons pas nous permettre ce genre d’attitude. Il fallait montrer un peu de fierté. En deuxième mi-temps, la situation s’est nettement améliorée, car en première période, certains comportements étaient tout bonnement inadmissibles. »
« Il faut souligner le travail de l’entraîneur, de Guy, Franck et Cyril, qui ont accompli un travail énorme et ont ramené cette équipe au plus haut niveau avec l’aide de tous les joueurs. Nous aurions aimé conclure par une victoire pour lui offrir un départ plus digne, mais cela n’altère en rien l’estime que tous les Français lui portent. Il nous a remerciés, mais c’est à nous de le remercier pour ces années, pour la discipline qu’il a instaurée et pour avoir remis l’équipe de France sur le devant de la scène. »
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