« Il s’est échauffé à un rythme très lent, il n’avait pas ses crampons prêts. Cela a rendu furieux le staff de l’équipe de France, qui ne parvenait pas à comprendre pourquoi il mettait autant de temps à s’échauffer », a-t-il expliqué pendant l’émission After Foot, lundi soir sur RMC. Le joueur de l’AC Milan est entré en jeu quelques instants avant le troisième but français, inscrit par Michael Olise, et il a participé à l’action qui a amené le quatrième but. Au coup de sifflet final, Rabiot a été le premier joueur à être salué et remercié par Zidane au bord du terrain. Ses dernières minutes sur le terrain n’ont pas totalement convaincu Daniel Riolo, éditorialiste de l’émission « After », selon qui le vice-champion du monde 2022 ne doit plus être titulaire. « Il faut tourner la page avec Rabiot, installer Da Cunha devant la défense et Camavinga en relayeur. »



