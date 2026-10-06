Le milieu de terrain de l’AC Milan Adrien Rabiot agace le staff de Zinedine Zidane. Selon Jean-Louis Tourre, commentateur du match pour RMC, les instants ayant précédé son entrée en jeu à la place de Camavinga, à la 88e minute du match remporté 4-1 après être revenu au score contre la Belgique, auraient fortement agacé les collaborateurs du sélectionneur.
Rabiot met en colère le staff de Zidane : « Il a mis trop de temps à s’échauffer ». La presse française : « Il n’est plus titulaire »
Trop lent à se mettre en route
« Il s’est échauffé à un rythme très lent, il n’avait pas ses crampons prêts. Cela a rendu furieux le staff de l’équipe de France, qui ne parvenait pas à comprendre pourquoi il mettait autant de temps à s’échauffer », a-t-il expliqué pendant l’émission After Foot, lundi soir sur RMC. Le joueur de l’AC Milan est entré en jeu quelques instants avant le troisième but français, inscrit par Michael Olise, et il a participé à l’action qui a amené le quatrième but. Au coup de sifflet final, Rabiot a été le premier joueur à être salué et remercié par Zidane au bord du terrain. Ses dernières minutes sur le terrain n’ont pas totalement convaincu Daniel Riolo, éditorialiste de l’émission « After », selon qui le vice-champion du monde 2022 ne doit plus être titulaire. « Il faut tourner la page avec Rabiot, installer Da Cunha devant la défense et Camavinga en relayeur. »
Ce n’est plus un titulaire
Titulaire indiscutable sous la direction de Didier Deschamps, Adrien Rabiot (31 ans) a eu un temps de jeu irrégulier lors du premier rassemblement de l’ère Zinédine Zidane. Le milieu de terrain a débuté contre la Turquie (1-0) et l’Italie (1-1), mais est resté sur le banc lors du match à Bruxelles remporté face à la Belgique (1-0). Hier, au Stade de France, il est entré en jeu en fin de match contre les Belges (4-1), remplaçant Eduardo Camavinga à la 88e minute.
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