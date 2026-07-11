Rabiot : « Je n'ai pas encore parlé avec Amorim ». Toutefois, sa mère suggère qu'il devrait rester au Milan

À ses côtés se trouvait également sa mère et agente, Véronique, qui défend les intérêts de son fils : Mme Rabiot n'aime pas accorder d'interviews, mais, selon la correspondante de laRai, elle a laissé entendre qu'elle voyait l'avenir de son fils toujours sous le maillot rossonero. Une fois la Coupe du monde achevée, le milieu de terrain doit s’entretenir à nouveau avec Amorim, qui lui réaffirmera son intention de l’installer au cœur du projet milanais.