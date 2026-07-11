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Rabiot : « Je n'ai pas encore parlé avec Amorim ». Toutefois, sa mère suggère qu'il devrait rester au Milan

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Le milieu de terrain des Rossoneri, auteur d’un excellent Mondial avec les Bleus, évoque son avenir à Milan.

Le Milan de Ruben Amorim mise sur Adrien Rabiot.Le milieu de terrain,actuellement engagé avec la France au Mondial, a été intercepté par la Rai à la sortie du stage de l’équipe nationale de Didier Deschamps.



  • « Nous en discuterons ultérieurement. »

    Né en 1995, titulaire des Bleus et auteur jusqu’ici d’un excellent tournoi, il a été interrogé sur un éventuel appel du nouvel entraîneur du Milan ces derniers jours et a coupé court : « Nous en parlerons plus tard… » Rabiot veut visiblement rester concentré sur la Coupe du monde et sur la demi-finale qui attend la France contre l’Espagne, programmée mardi à l’AT&T Stadium d’Arlington.

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  • AU CŒUR DU PROJET

    À ses côtés se trouvait également sa mère et agente, Véronique, qui défend les intérêts de son fils : Mme Rabiot n'aime pas accorder d'interviews, mais, selon la correspondante de laRai, elle a laissé entendre qu'elle voyait l'avenir de son fils toujours sous le maillot rossonero. Une fois la Coupe du monde achevée, le milieu de terrain doit s’entretenir à nouveau avec Amorim, qui lui réaffirmera son intention de l’installer au cœur du projet milanais.

  • Le Napoli se lance à l’assaut

    Ces dernières semaines, son nom a souvent été associé au Napoli, qui sera entraîné par Max Allegri, un grand admirateur de l’international, mais, sans le départ d’Anguissa, les Azzurri ne peuvent pas recruter de nouveau milieu de terrain.



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