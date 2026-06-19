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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marko Brkic

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« Quoi que tu fasses, il sera toujours meilleur que toi » : un coéquipier portugais essuie un véritable shitstorm après ses déclarations sur Cristiano Ronaldo

Coupe du monde
C. Ronaldo
Portugal

Un coéquipier de Cristiano Ronaldo a déclenché un véritable tollé sur les réseaux sociaux après des propos qui lui ont valu une vague de critiques virulentes.

La Coupe du monde 2026 a très mal commencé pour le Portugal. Face à la République démocratique du Congo, le champion d'Europe 2016 n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul 1-1. La superstar Ronaldo, en particulier, a connu une journée à oublier. Après la rencontre, c'est toutefois surtout son coéquipier João Neves qui a essuyé la colère de nombreux fans de Ronaldo sur les réseaux sociaux.

  • Les supporters de Ronaldo n’ont guère apprécié les propos de Neves, pourtant inoffensifs, après la débâcle du match d’ouverture. De nombreux fans les ont jugés trop méprisants envers le quintuple Ballon d’Or. Dans les commentaires de ses dernières publications Instagram, de nombreux internautes ont reproché au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, auteur de l’ouverture du score (1-0) contre le Congo, son manque de respect envers Ronaldo. Certains ont même tenu des propos insultants. « Passe simplement le ballon à Ronaldo. C’est aussi simple que ça », a écrit un utilisateur. Un autre a déclaré : « Mon frère, peu importe ce que tu fais, il sera toujours meilleur que toi. »

    Avant la rencontre, le milieu de terrain avait pourtant affirmé : « Nous savons ce que Cristiano a apporté à notre équipe et au football mondial. Je ressens, de sa part comme de la nôtre, qu’il est l’un des nôtres. Il est là pour nous aider. Il n’est pas différent des autres. » Après le match nul 1-1, le jeune milieu de terrain de 21 ans a réitéré ses propos élogieux à l’égard de la star : « Il est là pour apporter sa pierre à l’édifice. Il a bien joué. Je pense que toute l’équipe a bien joué. »

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Henry critique Ronaldo à propos d’une action : « C’est l’équipe qui a besoin d’un but, pas toi. »

    La prestation décevante de Ronaldo face au Congo n’a pas échappé aux observateurs. Thierry Henry, consultant pour Fox durant la Coupe du monde, a pointé du doigt la star portugaise. 

    L’épisode déclencheur ? Une action où Ronaldo, après un centre de Francisco Conceição, coupe la trajectoire du ballon alors que Bruno Fernandes était mieux placé. Le septuple Ballon d’Or ajuste ensuite son tir, mais envoie le cuir à côté des cages. « C’est l’équipe qui a besoin d’un but, pas toi. Il veut marquer et il s’accapare la passe. Du coup, le défenseur a les deux adversaires dans son champ de vision et peut intervenir plus facilement. C’est ça qui compte. Vous avez vu la réaction de Bruno Fernandes ? », a commenté Henry.

    Les Portugais retrouveront l’Ouzbékistan mardi pour leur deuxième match de groupe ; les Ouzbeks avaient pour leur part perdu 1-3 face à la Colombie lors de leur entrée en lice.

  • Coupe du monde 2026 : le classement du groupe K

    #ÉquipeÉquipeSUNButsDiff.Buts
    1Colombie11003-123
    2République démocratique du Congo10101-101
    2Portugal10101-101
    4Ouzbékistan10011-3-20
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