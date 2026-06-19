« Quoi que tu fasses, il sera toujours meilleur que toi » : un coéquipier portugais essuie un véritable shitstorm après ses déclarations sur Cristiano Ronaldo

Les supporters de Ronaldo n’ont guère apprécié les propos de Neves, pourtant inoffensifs, après la débâcle du match d’ouverture. De nombreux fans les ont jugés trop méprisants envers le quintuple Ballon d’Or. Dans les commentaires de ses dernières publications Instagram, de nombreux internautes ont reproché au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, auteur de l’ouverture du score (1-0) contre le Congo, son manque de respect envers Ronaldo. Certains ont même tenu des propos insultants. « Passe simplement le ballon à Ronaldo. C’est aussi simple que ça », a écrit un utilisateur. Un autre a déclaré : « Mon frère, peu importe ce que tu fais, il sera toujours meilleur que toi. »

Avant la rencontre, le milieu de terrain avait pourtant affirmé : « Nous savons ce que Cristiano a apporté à notre équipe et au football mondial. Je ressens, de sa part comme de la nôtre, qu’il est l’un des nôtres. Il est là pour nous aider. Il n’est pas différent des autres. » Après le match nul 1-1, le jeune milieu de terrain de 21 ans a réitéré ses propos élogieux à l’égard de la star : « Il est là pour apporter sa pierre à l’édifice. Il a bien joué. Je pense que toute l’équipe a bien joué. »