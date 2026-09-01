La remarquable production créative de Fernandes sur le terrain a consolidé son héritage parmi les plus grands passeurs de l'histoire de la Premier League. Après s'être imposé comme le principal catalyseur créatif de United, le Portugais est revenu sur ce cap historique, après avoir dépassé Thierry Henry et Kevin De Bruyne pour battre leur record de passes décisives détenu en commun depuis longtemps.

Il a déclaré : « Évidemment, c'est très spécial de battre un record qui existait depuis de nombreuses années. Kevin a réussi à l'égaler et c'était quelque chose d'incroyable pour moi. Le jour où j'ai atteint 14 ou 15 passes décisives, mon plus haut total en Premier League, c'était déjà un accomplissement pour moi. »

Fernandes a assuré que sa principale ambition restait de continuer à s'améliorer, plutôt que de courir après des caps individuels, ajoutant : « Ce que je m'impose, c'est d'être une meilleure version de moi-même et de ne pas essayer de battre quelqu'un d'autre. Ensuite, à mesure que je m'en approchais, tout le monde a commencé à beaucoup en parler et vous regardez cela, vous le voyez, mais ce n'a jamais été un objectif d'essayer de dépasser Thierry et Kevin. Comme cela fait partie de mon jeu, c'est arrivé et j'en étais très heureux. Je ne mettrais pas de note à la saison que j'ai réalisée, mais personnellement, ce fut une saison très réussie. »