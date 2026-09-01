GOAL
Traduit par
« Quoi ?! » - Le capitaine de Manchester United Bruno Fernandes révèle, non sans douleur, à quel point son fils adore Dominik Szoboszlai de Liverpool
Les rivalités féroces du football brouillées par la jeunesse
La rivalité historique entre Manchester United et Liverpool est l’une des fractures les plus viscérales et les plus irréductibles du football mondial. Pour les professionnels qui représentent l’un ou l’autre club, les lignes de bataille sont absolues. Cependant, l’innocence de la jeunesse prête souvent peu d’attention aux loyautés profondes entre clubs.
Tout juste sacré joueur de l’année par ses pairs aux PFA, le capitaine de United, Fernandes, s’est retrouvé confronté à ce dilemme précis. Le meneur de jeu portugais a solidement ancré son statut de héros moderne à Old Trafford, mais son propre foyer n’est manifestement pas immunisé contre l’attrait exercé par l’actuelle génération de milieux de terrain d’Anfield.
- Getty Images Sport
Fernandes réagit à l’affection de son fils pour Szoboszlai
S'exprimant en exclusivité auprès d'Adebayo Akinfenwa dans un épisode spécial du Beast Mode On Podcast, Fernandes a révélé quel rival inattendu de Premier League capte actuellement l'imagination de son fils.
Après que la légende de Wycombe Wanderers, lui-même supporter de Liverpool depuis l'enfance, a admis que son propre fils de 11 ans idolâtre en réalité le capitaine de United, Fernandes a partagé sa propre anecdote amusante. La star portugaise a raconté comment une récente partie de football à la maison lui a fait comprendre que son enfant était fan du maître à jouer de Liverpool.
Il a déclaré : « Hier, mon fils jouait au football et il me disait qu'il était Szoboszlai. Quand il a dit Szoboszlai, j'étais là : “Quoi ?!” »
Les standards collectifs avant les distinctions individuelles
La remarquable production créative de Fernandes sur le terrain a consolidé son héritage parmi les plus grands passeurs de l'histoire de la Premier League. Après s'être imposé comme le principal catalyseur créatif de United, le Portugais est revenu sur ce cap historique, après avoir dépassé Thierry Henry et Kevin De Bruyne pour battre leur record de passes décisives détenu en commun depuis longtemps.
Il a déclaré : « Évidemment, c'est très spécial de battre un record qui existait depuis de nombreuses années. Kevin a réussi à l'égaler et c'était quelque chose d'incroyable pour moi. Le jour où j'ai atteint 14 ou 15 passes décisives, mon plus haut total en Premier League, c'était déjà un accomplissement pour moi. »
Fernandes a assuré que sa principale ambition restait de continuer à s'améliorer, plutôt que de courir après des caps individuels, ajoutant : « Ce que je m'impose, c'est d'être une meilleure version de moi-même et de ne pas essayer de battre quelqu'un d'autre. Ensuite, à mesure que je m'en approchais, tout le monde a commencé à beaucoup en parler et vous regardez cela, vous le voyez, mais ce n'a jamais été un objectif d'essayer de dépasser Thierry et Kevin. Comme cela fait partie de mon jeu, c'est arrivé et j'en étais très heureux. Je ne mettrais pas de note à la saison que j'ai réalisée, mais personnellement, ce fut une saison très réussie. »
Regardez l’épisode en intégralité
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles