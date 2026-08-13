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Quinton Fortune exhorte Chelsea à cibler l’« exceptionnel » gardien de but de Manchester United Andre Onana
Fortune recommande le transfert d’Onana
L’ancien milieu de United Fortune a exhorté Chelsea à envisager une surprenante offensive pour Onana, qui reste écarté à Old Trafford. Le nouvel entraîneur de Chelsea, Alonso, a supervisé une frénésie de dépenses dépassant les 300 millions de livres sterling pour faire venir plus de dix nouvelles recrues cet été. Cependant, Chelsea n’a pas encore recruté de nouveau gardien après le départ de Filip Jorgensen, ce qui laisse Robert Sanchez probablement conserver sa place de titulaire dans les buts.
- AFP
L’ancien de Manchester United salue le gardien camerounais
Onana a officiellement retrouvé le club turc de Super Lig de Trabzonspor dans le cadre d’un deuxième prêt consécutif d’une saison pour l’exercice 2026-2027, sans option d’achat, tandis que son contrat avec son club parent, United, court jusqu’en juin 2028.
S’exprimant auprès de Premier Bet, Fortune a souligné que le Camerounais possède des qualités de distribution exceptionnelles, très recherchées par les grands clubs anglais, dont Chelsea : « Andre Onana pourrait être un atout pour Chelsea, Newcastle United ou Aston Villa en Premier League. On voit sa qualité dans la relance depuis l’arrière, comme beaucoup d’entraîneurs le souhaitent désormais dans leur style de jeu, il peut être votre point de départ.
« Quand vous avez un gardien comme Onana, capable d’envoyer un ballon à 45,7 ou 54,9 mètres vers votre attaquant ou votre milieu de terrain et de casser les lignes par ses passes, cela peut faire une énorme différence, et il est l’un des meilleurs dans ce domaine. Il doit simplement retrouver sa confiance maintenant, car lorsqu’un gardien commet une erreur, malheureusement, le monde entier le voit. J’espère qu’il pourra revenir à son meilleur niveau parce que lorsqu’on a besoin d’un gardien pour relancer depuis l’arrière, il peut être exceptionnel. »
Des éloges pour le transfert de Welbeck
En plus d’évoquer la situation des gardiens, Fortune a commenté les arrivées estivales de Danny Welbeck et de Jordan Henderson à Chelsea. L’ancien international sud-africain a admis qu’il aurait préféré voir United faire revenir Welbeck à la place, tout en saluant la décision d’Alonso d’introduire des leaders expérimentés dans le vestiaire de Stamford Bridge.
Fortune a ajouté à Premier Bet : « Xabi Alonso a réalisé de bons recrutements pour Chelsea cet été, mais j’aurais aimé voir Danny Welbeck revenir à Manchester United. En signant Welbeck et Jordan Henderson, il veut faire venir des leaders pour montrer le bon exemple, ce dont vous avez besoin dans un club comme Chelsea, surtout après l’expérience qu’Alonso a vécue au Real Madrid.
« Il a regardé le vestiaire de Chelsea, estimé qu’il y manquait quelque chose, et fait venir des joueurs avec la bonne personnalité et l’expérience nécessaire pour faire la différence, comme Henderson et Welbeck. Ce ne sont pas seulement de très, très bons joueurs, mais aussi de grands professionnels. »
- Getty Images Sport
Le derby de Fulham lance la campagne
Chelsea lancera sa campagne de Premier League avec un derby de l'ouest de Londres contre Fulham le 24 août. Cette première rencontre constituera un test immédiat pour le dispositif tactique d'Alonso, alors qu'il cherche à relancer une équipe qui a terminé 10e la saison dernière. L'intégration d'une série de nouvelles recrues et la clarification de la hiérarchie au poste de gardien resteront des priorités cruciales pour Chelsea à l'approche de la nouvelle saison.
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