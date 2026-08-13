Onana a officiellement retrouvé le club turc de Super Lig de Trabzonspor dans le cadre d’un deuxième prêt consécutif d’une saison pour l’exercice 2026-2027, sans option d’achat, tandis que son contrat avec son club parent, United, court jusqu’en juin 2028.

S’exprimant auprès de Premier Bet, Fortune a souligné que le Camerounais possède des qualités de distribution exceptionnelles, très recherchées par les grands clubs anglais, dont Chelsea : « Andre Onana pourrait être un atout pour Chelsea, Newcastle United ou Aston Villa en Premier League. On voit sa qualité dans la relance depuis l’arrière, comme beaucoup d’entraîneurs le souhaitent désormais dans leur style de jeu, il peut être votre point de départ.

« Quand vous avez un gardien comme Onana, capable d’envoyer un ballon à 45,7 ou 54,9 mètres vers votre attaquant ou votre milieu de terrain et de casser les lignes par ses passes, cela peut faire une énorme différence, et il est l’un des meilleurs dans ce domaine. Il doit simplement retrouver sa confiance maintenant, car lorsqu’un gardien commet une erreur, malheureusement, le monde entier le voit. J’espère qu’il pourra revenir à son meilleur niveau parce que lorsqu’on a besoin d’un gardien pour relancer depuis l’arrière, il peut être exceptionnel. »