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Quincy Promes, ancienne star de l'Ajax et de l'équipe nationale néerlandaise, reconnaît avoir poignardé un membre de sa famille
Reconnaissance de culpabilité devant la cour d'appel
Lors de l'ouverture de son procès en appel mardi, les avocats de Promes ont confirmé que l'accusé avait bel et bien infligé des blessures physiques à la victime. Cela marque un revirement significatif par rapport à ses précédents dénégations. Ces aveux interviennent à un moment crucial de cette longue saga judiciaire, alors que le tribunal revient sur les événements de cette nuit de 2020. Ayant déjà été condamné par contumace à de lourdes sanctions, l'attaquant tente désormais de clarifier son rôle dans cette violente altercation par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
- AFP
Détails de la violente altercation
L'avocate de la défense, Carry Knoops, a retracé le déroulement des événements de cette soirée, expliquant que le conflit avait éclaté à la suite d'un vol présumé de bijoux appartenant à la famille. Elle a précisé que le footballeur avait interpellé l'homme – qui, selon lui, n'est en réalité pas son cousin, contrairement à ce qu'ont rapporté certains médias –, ce qui a donné lieu à une bagarre devant l'établissement. Reconnaissant les faits de violence, la défense a fourni des aveux complets concernant l'arme utilisée. Selon l'agence de presse ANP, les avocats de Promes ont déclaré qu'il avait désormais « vraiment avoué pour la première fois », admettant avoir poignardé son parent avec un petit couteau.
Une carrière lucrative et riche en voyages
Avant ses démêlés judiciaires, l'attaquant menait une carrière couronnée de succès, générant au total 56,70 millions d'euros de frais de transfert. Après avoir fait ses classes chez les jeunes, il s'est révélé au FC Twente avant de signer des contrats prestigieux à travers l'Europe. Son parcours comprend notamment des passages marquants au Spartak Moscou, un transfert de 21 millions d'euros au FC Séville, puis un retour à Amsterdam en 2019 pour 15,70 millions d'euros. Sur la scène internationale, il a disputé 50 matches avec l'équipe nationale néerlandaise entre 2014 et 2021, occupant une place de choix dans l'équipe qui a atteint la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA en 2019.
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Recours en cours et demande d'autodéfense
Alors que la procédure d'appel, qui vient tout juste de débuter mardi, se poursuit, l'attention se concentre pour l'instant exclusivement sur l'argument juridique de la légitime défense. La cour doit désormais examiner l'argument de la défense et en déterminer la validité. L'ancien international estimant avoir été mis au pilori par la demande du juge de faire une déclaration publique, les prochaines audiences s'annoncent très tendues, tandis que la cour évalue cette stratégie.
L'ancien footballeur a déjà été condamné pour son implication dans le trafic de 1 350 kg de cocaïne. Ses recours dans chacune de ces affaires ont désormais été regroupés.
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