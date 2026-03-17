Quincy Promes, ancienne star de l'Ajax et de l'équipe nationale néerlandaise, reconnaît avoir poignardé un membre de sa famille

Alors que la procédure d'appel, qui vient tout juste de débuter mardi, se poursuit, l'attention se concentre pour l'instant exclusivement sur l'argument juridique de la légitime défense. La cour doit désormais examiner l'argument de la défense et en déterminer la validité. L'ancien international estimant avoir été mis au pilori par la demande du juge de faire une déclaration publique, les prochaines audiences s'annoncent très tendues, tandis que la cour évalue cette stratégie.

L'ancien footballeur a déjà été condamné pour son implication dans le trafic de 1 350 kg de cocaïne. Ses recours dans chacune de ces affaires ont désormais été regroupés.