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« Quid de Lamine ? » : le directeur général de Monaco révèle l’offensive tardive de Chelsea pour Camara alors que le transfert de Folarin Balogun à Everton s’effondre de manière spectaculaire
La tentative tardive de Chelsea pour recruter Camara
Lors d’une conférence de presse franche après la fermeture du mercato, le directeur général de Monaco a détaillé les efforts persistants de Chelsea pour recruter le milieu de terrain de 22 ans Camara.
Scuro a expliqué que, si la priorité de Monaco était de conserver le joueur pour sa troisième saison, Chelsea n’a cessé de se renseigner, en particulier après s’être séparé de ses propres stars du milieu. Scuro a indiqué que Chelsea testait toujours le terrain et essayait encore, demandant à plusieurs reprises : « Et Lamine ? Et Lamine ? », malgré la position ferme de Monaco selon laquelle l’international sénégalais n’était pas à vendre.
La situation s’est tendue vers 16 heures le jour de la clôture du mercato, lorsque Chelsea a repris contact, en invoquant la vente d’Enzo Fernandez comme raison de rouvrir les discussions. Scuro a maintenu que la réponse restait non, mais à mesure que la soirée avançait et que des complications survenaient ailleurs, la porte s’est brièvement entrouverte. « Chelsea est revenu vers nous et nous a appelés. Oh, peut-être que je peux être là pour la solution. Et à ce moment-là, nous avons dû ouvrir la porte à la discussion », a admis Scuro.
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Explication du revirement de Balogun avec Everton
L’échec du transfert de Balogun à Goodison Park a été encore plus spectaculaire. L’attaquant de l’USMNT s’était rendu dans le Merseyside pour passer sa visite médicale, mais Everton a soulevé des inquiétudes que le staff de Monaco jugeait injustifiées. Scuro a indiqué que Balogun avait changé d’avis après minuit après que les clubs ont finalement résolu le différend autour de la visite médicale.
Le raisonnement de Balogun était clair, selon Scuro : « L’argument de Balogun est le suivant : je ne me sens pas bien à cause de la façon dont le club m’a traité. Je ne me sens pas bien parce que le service médical d’Everton a soulevé des doutes sur mon avenir ou ma santé. Je n’ai rien (aucun problème de santé), donc je ne suis pas à l’aise à l’idée de signer un long contrat ici. »
Pressions financières et contraintes de la DNCG
Scuro s’est montré transparent sur la nécessité, pour le club, de générer des revenus, en évoquant le contexte financier strict du football français. Il a souligné que la stratégie prévoyait une réduction de 20 % de la masse salariale, un objectif presque atteint avant que le transfert de Balogun ne capote.
Le CEO a également exprimé ses regrets que ce départ avorté ait fait échouer une opération pour Erik Lira, de Cruz Azul. Comme Balogun n’est pas parti, Monaco n’a pas pu libérer une place de non-Européen pour le joueur attendu à l’arrivée. « Il était obligatoire dans l’accord que Balogun libère la place d’étranger (non-UE) ; à cause de cela, nous n’avons pas pu faire venir Erik Lira », a déclaré Scuro.
- AFP
L’état d’esprit du joueur et la suite à venir
Concernant les retombées émotionnelles pour les joueurs, Scuro estime que Camara restera professionnel malgré l’intérêt tardif de Chelsea. Il a reconnu que le joueur « a peut-être été emballé hier » par ce qu’un club comme Chelsea pouvait lui promettre, mais s’est dit confiant quant au fait que Camara continuerait à construire sa carrière en Principauté.
Pour Balogun, l’avenir reste incertain alors que d’autres mercatos à travers le monde sont encore ouverts. Scuro a indiqué qu’il attendait le retour du joueur afin qu’ils puissent discuter de la suite. « Aujourd’hui, c’est un joueur de Monaco. Il y a une possibilité qu’il reste. Nous avons encore d’autres marchés ouverts, dont nous discutons avec différents joueurs, y compris “Balo”. »
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