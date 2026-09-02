Lors d’une conférence de presse franche après la fermeture du mercato, le directeur général de Monaco a détaillé les efforts persistants de Chelsea pour recruter le milieu de terrain de 22 ans Camara.

Scuro a expliqué que, si la priorité de Monaco était de conserver le joueur pour sa troisième saison, Chelsea n’a cessé de se renseigner, en particulier après s’être séparé de ses propres stars du milieu. Scuro a indiqué que Chelsea testait toujours le terrain et essayait encore, demandant à plusieurs reprises : « Et Lamine ? Et Lamine ? », malgré la position ferme de Monaco selon laquelle l’international sénégalais n’était pas à vendre.

La situation s’est tendue vers 16 heures le jour de la clôture du mercato, lorsque Chelsea a repris contact, en invoquant la vente d’Enzo Fernandez comme raison de rouvrir les discussions. Scuro a maintenu que la réponse restait non, mais à mesure que la soirée avançait et que des complications survenaient ailleurs, la porte s’est brièvement entrouverte. « Chelsea est revenu vers nous et nous a appelés. Oh, peut-être que je peux être là pour la solution. Et à ce moment-là, nous avons dû ouvrir la porte à la discussion », a admis Scuro.