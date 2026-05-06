Qui va quitter Arsenal ? Les Gunners prévoient des ventes cet été après avoir dépensé 267 millions de livres sterling en 2025 – Mikel Arteta s'apprête à faire le ménage

Bien que le club ne soit pas contraint de vendre avant d’acheter, il a établi un plan pour céder plusieurs de ses joueurs confirmés. Ben White, Leandro Trossard et Gabriel Martinelli figurent parmi les cadres susceptibles de partir, alors qu’Arteta souhaite rajeunir son effectif. La vente de jeunes issus du centre de formation, comme Myles Lewis-Skelly et Ethan Nwaneri, est aussi étudiée, car ces transferts généreraient un « bénéfice net » dans les comptes. Un départ est déjà acté : celui de Jakub Kiwior, Porto ayant activé une clause à 19 millions de livres (26 millions de dollars), ce qui ouvre la voie à l’arrivée de Piero Hincapie pour 45 millions de livres (61 millions de dollars).