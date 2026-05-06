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Qui va quitter Arsenal ? Les Gunners prévoient des ventes cet été après avoir dépensé 267 millions de livres sterling en 2025 – Mikel Arteta s'apprête à faire le ménage
Rééquilibrer les comptes après des dépenses record
Selon Sky Sports, Arsenal se retrouve dans une situation financière exceptionnelle après s'être qualifié pour la finale de la Ligue des champions grâce à sa victoire 1-0 contre l'Atlético de Madrid. Ce succès porte le montant total de ses primes UEFA pour la saison à la somme colossale de 122 millions de livres sterling (166 millions de dollars), auxquels s'ajouteront 10 millions de livres sterling supplémentaires s'il remporte le trophée le 30 mai. Néanmoins, le club londonien sait qu’il ne pourra pas rééditer le modèle financier du mercato estival de 2025. L’an passé, il avait investi 267 millions de livres (363 M$) pour huit recrues, mais n’en avait récupéré que 10 millions, entraînant un recentrage stratégique vers plus de viabilité.
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Plusieurs joueurs de renom pourraient quitter le club.
Bien que le club ne soit pas contraint de vendre avant d’acheter, il a établi un plan pour céder plusieurs de ses joueurs confirmés. Ben White, Leandro Trossard et Gabriel Martinelli figurent parmi les cadres susceptibles de partir, alors qu’Arteta souhaite rajeunir son effectif. La vente de jeunes issus du centre de formation, comme Myles Lewis-Skelly et Ethan Nwaneri, est aussi étudiée, car ces transferts généreraient un « bénéfice net » dans les comptes. Un départ est déjà acté : celui de Jakub Kiwior, Porto ayant activé une clause à 19 millions de livres (26 millions de dollars), ce qui ouvre la voie à l’arrivée de Piero Hincapie pour 45 millions de livres (61 millions de dollars).
Recherche de renforts pour l’unité d’élite
Malgré les départs annoncés, Arsenal entend se renforcer cet été en attaque, au milieu de terrain et sur les côtés de la défense. Les Gunners surveillent de près Khvicha Kvaratskhelia, la pépite du Paris Saint-Germain, ainsi qu’Anthony Gordon, l’attaquant de Newcastle United. Le club londonien s’intéresse aussi vivement à Julian Álvarez, l’avant-centre de l’Atlético de Madrid. Le directeur sportif Andrea Berta connaît parfaitement les qualités de l’Argentin, mais la négociation s’annonce complexe et onéreuse. Les Colchoneros, peu enclins à se séparer de leur buteur, réclameraient environ 130 millions de livres (177 millions de dollars), tandis que Barcelone et le PSG surveillent également la situation.
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Quel avenir attend Arsenal ?
Alors qu'Arsenal brigue le titre de Premier League et vise une victoire historique en finale de la Ligue des champions, sa puissance financière ne cesse de croître. L'inéluctable opération de dégraissage estivale sera déterminante pour financer la prochaine phase du projet d'Arteta, gage d'une domination durable sur la scène nationale et d'un succès prolongé sur la scène européenne.