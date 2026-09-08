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Gianluca Minchiotti

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Qui va gagner la Ligue des champions ? Les prévisions d’Opta : l’Inter seule Italienne dans le top 10, Côme mieux que Naples

Ligue des Champions
Inter
Roma
SSC Naples
Como

Le calcul du superordinateur avec les pourcentages des chances de victoire

Le superordinateur Optaa établi, en pourcentage, les chances de victoire en Ligue des champions de toutes les équipes participantes, comme chaque année. Selon Opta, le favori pour la Ligue des champions 2026-2027, dont la phase de championnat débute aujourd’hui, est Arsenal, devant le Bayern Munich et Manchester City. À la quatrième place se trouve le Paris Saint-Germain, qui reste sur deux victoires consécutives, tandis que Barcelone et le Real Madrid ne sont, respectivement, « seulement » que cinquième et sixième.


Concernant les équipes italiennes, le fait que Naples (23e), selon Opta, ait moins de chances de succès que Côme (16e), est une surprise. La Roma est 12e, tandis que l’Inter est la seule équipe italienne dans le top 10, en se classant à la 9e place parmi les équipes favorites.

  • LIGUE DES CHAMPIONS 2026-2027, LE FAVORI SELON OPTA

    23e Naples : 0,4 % de chances


    16e Côme : 0,8 % de chances


    12e Roma : 1,4 % de chances


    10e Aston Villa : 2 % de chances


    9e Inter : 3,4 % de chances


    8e Manchester United : 3,7 % de chances


    7e Liverpool : 5,1 % de chances


    6e Real Madrid : 5,1 % de chances


    5e Barcelone : 7 % de chances


    4e PSG : 7,7 % de chances


    3e Manchester City : 12 % de chances


    2e Bayern Munich : 19,9 % de chances


    1er Arsenal : 21,2 % de chances


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