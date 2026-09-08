Le superordinateur Optaa établi, en pourcentage, les chances de victoire en Ligue des champions de toutes les équipes participantes, comme chaque année. Selon Opta, le favori pour la Ligue des champions 2026-2027, dont la phase de championnat débute aujourd’hui, est Arsenal, devant le Bayern Munich et Manchester City. À la quatrième place se trouve le Paris Saint-Germain, qui reste sur deux victoires consécutives, tandis que Barcelone et le Real Madrid ne sont, respectivement, « seulement » que cinquième et sixième.





Concernant les équipes italiennes, le fait que Naples (23e), selon Opta, ait moins de chances de succès que Côme (16e), est une surprise. La Roma est 12e, tandis que l’Inter est la seule équipe italienne dans le top 10, en se classant à la 9e place parmi les équipes favorites.