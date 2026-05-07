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Qui succédera à Virgil van Dijk comme futur capitaine de Liverpool ? Selon les observateurs, le club aurait déjà identifié le profil parfait, un joueur dont les qualités de leadership évoquent celles de Steven Gerrard
Qui prendra la relève de Gerrard, Souness et Hughes ?
Formé au club, Gerrard s’est imposé comme une icône d’Anfield au cours de ses 17 saisons en équipe première, ponctuées de 710 matchs, 186 buts et d’un triomphe en Ligue des champions. Il a transmis le brassard à Jordan Henderson avant de s’envoler vers la MLS et le LA Galaxy en 2015.
Le défenseur central néerlandais Van Dijk lui a succédé à l’été 2023 et a mené les Reds au titre de Premier League la saison dernière. Il fêtera ses 35 ans en juillet et dispose d’un peu plus de douze mois de contrat.
À son départ, un rôle de premier plan se libérera à nouveau sur la côte de Merseyside. Il sera alors crucial de désigner le bon leader pour conduire Liverpool vers l’avenir, dans les pas de Gerrard, Ian Rush, Alan Hansen, Graeme Souness, Phil Thompson et Emlyn Hughes.
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Szoboszlai est vu comme un candidat crédible pour porter le brassard de capitaine à Liverpool.
Interrogé sur le joueur le mieux placé pour occuper ce poste, l’ancien arrière latéral des Reds, Johnson, s’est confié en exclusivité à GOAL en partenariat avec BetMGM : « En l’état actuel de l’effectif et du onze de départ, je mise sur Szoboszlai.
Il est au club depuis suffisamment longtemps pour en connaître les rouages et il donne toujours le maximum. Il a souvent accepté de jouer hors de sa position pour répondre aux besoins du collectif. Ces qualités rappellent celles de Stevie : un sacrifice ponctuel de sa propre performance au profit de l’équipe.
« Szoboszlai a ce tempérament. Certes, il a parfois des accès de colère et peut énerver certains en cours de route, mais il a le cœur sur la main, il s’investit et il veut gagner, donc cela ne me dérange pas tant que ça. »
Liverpool parviendra-t-il à préserver Szoboszlai des avances du Real Madrid ?
Si Szoboszlai figure parmi les principaux prétendants à la succession de Van Dijk, l’incertitude persiste quant à sa durée de séjour à Anfield, et donc quant à sa possible future cape de capitaine. Il négocie actuellement un contrat qui le lierait au club jusqu’en juin 2028.
Aucune prolongation n’a encore été conclue et les rumeurs d’intérêt du Real Madrid, géant de la Liga, persistent. Les opportunités de devenir un « Galactico » à Madrid sont rares.
Interrogé sur la capacité du Hongrois à résister à d’éventuelles avances madrilènes lors des prochains mercatos, Johnson a répondu sans détour : « Absolument. Les joueurs n’en parlent pas ouvertement par respect pour le club et les supporters, mais le Real Madrid reste un club emblématique. Liverpool et d’autres grands noms le sont aussi, mais une telle approche flatte forcément l’ego d’un joueur, même s’il ne souhaite pas partir.
« Espérons que Liverpool parviendra à le conserver, mais à mesure que la fin de son contrat approche et que de grands clubs performants se manifestent, la concurrence s’intensifie. »
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L’Armée rouge devra trouver un successeur à la hauteur de Van Dijk.
Szoboszlai a déclaré nourrir un véritable « amour » pour Liverpool depuis que des rumeurs l’ont lié au Real Madrid, et il reconnaît que les comparaisons avec Gerrard – alors qu’il a endossé le légendaire maillot n°8 à Anfield – constituent un « immense compliment ».
Reste à savoir s’il endossera un jour le brassard de capitaine et si, à son tour, il pourra savourer ses propres succès. Un autre candidat pourrait émerger ou être recruté, ouvrant une nouvelle ère avec un profil totalement différent pour succéder à Van Dijk en tant que leader sur le terrain.