Formé au club, Gerrard s’est imposé comme une icône d’Anfield au cours de ses 17 saisons en équipe première, ponctuées de 710 matchs, 186 buts et d’un triomphe en Ligue des champions. Il a transmis le brassard à Jordan Henderson avant de s’envoler vers la MLS et le LA Galaxy en 2015.

Le défenseur central néerlandais Van Dijk lui a succédé à l’été 2023 et a mené les Reds au titre de Premier League la saison dernière. Il fêtera ses 35 ans en juillet et dispose d’un peu plus de douze mois de contrat.

À son départ, un rôle de premier plan se libérera à nouveau sur la côte de Merseyside. Il sera alors crucial de désigner le bon leader pour conduire Liverpool vers l’avenir, dans les pas de Gerrard, Ian Rush, Alan Hansen, Graeme Souness, Phil Thompson et Emlyn Hughes.