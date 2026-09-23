Le joueur le plus important en fin de contrat, comme le rapportent les données de Transfermarkt, reste Harry Kane, buteur du Bayern Munich, Soulier d’or et grand candidat au Ballon d’Or. Son aventure fructueuse en Bavière devrait se poursuivre, mais l’Anglais pourrait aussi décider de faire son retour au pays, peut-être à Tottenham. Son contrat n’a pas encore été prolongé, mais des nouveautés pourraient arriver dans les prochaines semaines.





Et les autres ? Ils sont très nombreux, les grands joueurs qui pourraient ne pas avoir d’équipe à l’été 2027. De Bruno Fernandes à Brahim Díaz, de Lisandro Martínez à Calvin Bassey, jusqu’à Jean-Philippe Mateta, nombreux sont les top players déjà associés par le passé à nos clubs et qui pourraient correspondre à la Serie A. Des joueurs déjà confirmés à ceux en pleine ascension, jusqu’aux nouveaux talents comme le gardien de River Plate, Santiago Beltrán (qui est toutefois en fin de contrat en décembre 2027), nombreux sont les noms qui pourraient arriver dans notre championnat.





Et nombreux sont aussi les profils qui évoluent déjà en Serie A mais dont l’avenir est en suspens. À commencer par Christian Pulisic, en fin de contrat en 2027, oui, mais avec une option en faveur du Milan pour prolonger au moins jusqu’en 2028. En attendant une prolongation compliquée, il y a aussi Hakan Çalhanoglu, maître à jouer de l’Inter, qui pourrait être sur le départ. Beaucoup d’incertitudes entourent aussi l’avenir de plusieurs cadres de Naples comme Meret et Anguissa ainsi que Rrahmani, De Bruyne et Lobotka, avec qui le club dispose toutefois d’options pour une année supplémentaire. De nombreux top players de la Roma, comme Dybala, Hermoso et Pellegrini, risquent eux aussi d’arriver en fin de contrat.