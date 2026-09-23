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alisson juve grafica cmGetty Images
Simone Gervasio
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Qui sont les meilleurs joueurs en fin de contrat en 2027 : dès janvier, ils peuvent déjà signer pour leur prochain club, autant d’occasions pour la Serie A

Serie A
Mercato

L’arrivée surprise de David Alaba libre à l’Udinese a confirmé qu’en réalité, le marché est toujours ouvert et que tout peut arriver lors des prochaines sessions. Et celle d’hiver approche à grands pas : en janvier les équipes pourront colmater ce qui n’a pas été fait l’été dernier, mais elles pourront déjà se projeter sur le marché des transferts 2027/2028.


À partir du 1er janvier 2027, en effet, les joueurs en fin de contrat pourront signer gratuitement avec leurs prochaines équipes. Une énorme opportunité de s’attacher des joueurs utiles pour l’avenir sans payer d’indemnité de transfert mais seulement leur salaire. Et ce qui se profile, c’est une liste remplie de top players qui, dans quelques semaines, pourraient déjà choisir leur prochaine aventure. Des grands clubs d’Europe à ceux de Serie A, jusqu’aux joueurs exclus de leurs projets respectifs, que d’opportunités à saisir sur le marché !

Voici la liste des joueurs en fin de contrat en 2027 et qui peuvent donc signer, gratuitement, en janvier, pour une nouvelle équipe.


  • Le joueur le plus important en fin de contrat, comme le rapportent les données de Transfermarkt, reste Harry Kane, buteur du Bayern Munich, Soulier d’or et grand candidat au Ballon d’Or. Son aventure fructueuse en Bavière devrait se poursuivre, mais l’Anglais pourrait aussi décider de faire son retour au pays, peut-être à Tottenham. Son contrat n’a pas encore été prolongé, mais des nouveautés pourraient arriver dans les prochaines semaines.


    Et les autres ? Ils sont très nombreux, les grands joueurs qui pourraient ne pas avoir d’équipe à l’été 2027. De Bruno Fernandes à Brahim Díaz, de Lisandro Martínez à Calvin Bassey, jusqu’à Jean-Philippe Mateta, nombreux sont les top players déjà associés par le passé à nos clubs et qui pourraient correspondre à la Serie A. Des joueurs déjà confirmés à ceux en pleine ascension, jusqu’aux nouveaux talents comme le gardien de River Plate, Santiago Beltrán (qui est toutefois en fin de contrat en décembre 2027), nombreux sont les noms qui pourraient arriver dans notre championnat.


    Et nombreux sont aussi les profils qui évoluent déjà en Serie A mais dont l’avenir est en suspens. À commencer par Christian Pulisic, en fin de contrat en 2027, oui, mais avec une option en faveur du Milan pour prolonger au moins jusqu’en 2028. En attendant une prolongation compliquée, il y a aussi Hakan Çalhanoglu, maître à jouer de l’Inter, qui pourrait être sur le départ. Beaucoup d’incertitudes entourent aussi l’avenir de plusieurs cadres de Naples comme Meret et Anguissa ainsi que Rrahmani, De Bruyne et Lobotka, avec qui le club dispose toutefois d’options pour une année supplémentaire. De nombreux top players de la Roma, comme Dybala, Hermoso et Pellegrini, risquent eux aussi d’arriver en fin de contrat.

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  • Voici la liste des joueurs les plus intéressants en fin de contrat :


    Santiago Beltran (g) River Plate

    Alisson (g) Liverpool

    Alex Meret (g) Naples

    Thibaut Courtois (g) Real Madrid


    Harry Maguire (d) Manchester United

    Lisandro Martinez (d) Manchester United

    Calvin Bassey (d) Fulham

    Oumar Solet (d) Udinese (option pour une autre année)

    Amir Rrahmani (d) Naples (option pour une autre année)

    Dodo (d) Fiorentina

    Virgil Van Dijk (d) Liverpool

    Fikay Tomori (d) Milan

    Emerson Palmieri (d) Marseille (option pour une autre année)


    Bruno Fernandes (m) Manchester United (option pour une autre année)

    Brahim Diaz (m) Real Madrid

    Hakan Calhanoglu (m) Inter

    Frank Anguissa (m) Naples

    Takumi Minamino (m) Monaco

    Stanislav Lobotka (m) Naples (option pour une autre année)

    Kristian Thorstvedt (m) Sassuolo

    Yasin Ayari (m) Brighton

    Adrian Bernabé (m) Parme

    Mateo Kovacic (m) Manchester City

    Nikola Vlasic (m) Torino (option pour une autre année)

    Ruben Loftus-Cheek (m) Milan

    Kevin De Bruyne (m) Naples

    Lorenzo Pellegrini (m) Rome


    Harry Kane (a) Bayern Munich

    Christian Pulisic (a) Milan (option pour une autre année)

    Jean-Philippe Mateta (a) Crystal Palace

    Cristiano Ronaldo (a) Al-Nassr

    Joao Felix (a) Al-Nassr

    Richarlison (a) Tottenham

    Kaoru Mitoma (a) Brighton

    Emiliano Buendia (a) Aston Villa

    Luka Jovic (a) AEK Athènes

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