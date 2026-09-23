L’arrivée surprise de David Alaba libre à l’Udinese a confirmé qu’en réalité, le marché est toujours ouvert et que tout peut arriver lors des prochaines sessions. Et celle d’hiver approche à grands pas : en janvier les équipes pourront colmater ce qui n’a pas été fait l’été dernier, mais elles pourront déjà se projeter sur le marché des transferts 2027/2028.
À partir du 1er janvier 2027, en effet, les joueurs en fin de contrat pourront signer gratuitement avec leurs prochaines équipes. Une énorme opportunité de s’attacher des joueurs utiles pour l’avenir sans payer d’indemnité de transfert mais seulement leur salaire. Et ce qui se profile, c’est une liste remplie de top players qui, dans quelques semaines, pourraient déjà choisir leur prochaine aventure. Des grands clubs d’Europe à ceux de Serie A, jusqu’aux joueurs exclus de leurs projets respectifs, que d’opportunités à saisir sur le marché !
Voici la liste des joueurs en fin de contrat en 2027 et qui peuvent donc signer, gratuitement, en janvier, pour une nouvelle équipe.