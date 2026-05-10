« Qui siffle ainsi ? » La star de Liverpool Joe Gomez admet que les sifflets de ses propres supporters « font mal », alors que les rumeurs de tensions au sein du vestiaire d’Anfield sont évoquées

En tant que joueur le plus ancien de l’effectif, Gomez est particulièrement sensible aux humeurs changeantes des fidèles d’Anfield. Le défenseur polyvalent a exprimé sa déception après les sifflets d’une partie du public, pendant et après le match nul (1-1) contre un Chelsea en difficulté. Ce résultat oblige les hommes d’Arne Slot à remporter au moins l’une de leurs deux dernières rencontres pour assurer une place dans le top 5.

Réagissant à ce mécontentement bruyant, le défenseur polyvalent a révélé l’impact que cela a sur les vétérans du groupe : « On le ressent. C’est la dernière chose qu’on souhaite. Pour nous, les plus anciens, qui avons vécu tant de bons moments ici, ça fait mal. Si ce n’était pas le cas, on ne serait plus là. On veut redresser la barre. Je comprends la frustration, oui, à 100 %. Nous l’avons répété tout au long de la saison : ce n’est pas là où nous voulons être, et nous comprenons la frustration. J’espère que vous percevez notre détermination à gagner », a conclu l’international anglais.







