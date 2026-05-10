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« Qui siffle ainsi ? » La star de Liverpool Joe Gomez admet que les sifflets de ses propres supporters « font mal », alors que les rumeurs de tensions au sein du vestiaire d’Anfield sont évoquées
Les cadres de l’équipe subissent la pression
En tant que joueur le plus ancien de l’effectif, Gomez est particulièrement sensible aux humeurs changeantes des fidèles d’Anfield. Le défenseur polyvalent a exprimé sa déception après les sifflets d’une partie du public, pendant et après le match nul (1-1) contre un Chelsea en difficulté. Ce résultat oblige les hommes d’Arne Slot à remporter au moins l’une de leurs deux dernières rencontres pour assurer une place dans le top 5.
Réagissant à ce mécontentement bruyant, le défenseur polyvalent a révélé l’impact que cela a sur les vétérans du groupe : « On le ressent. C’est la dernière chose qu’on souhaite. Pour nous, les plus anciens, qui avons vécu tant de bons moments ici, ça fait mal. Si ce n’était pas le cas, on ne serait plus là. On veut redresser la barre. Je comprends la frustration, oui, à 100 %. Nous l’avons répété tout au long de la saison : ce n’est pas là où nous voulons être, et nous comprenons la frustration. J’espère que vous percevez notre détermination à gagner », a conclu l’international anglais.
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La polémique autour du remplacement de Ngumoha
L’un des moments les plus discutés de la rencontre a été le remplacement de Rio Ngumoha, jeune pépite de 17 ans et principale source de créativité des Reds, décidé par l’entraîneur Slot. Les supporters ont immédiatement manifesté leur mécontentement, mais Gomez a rapidement pris la défense de son coach en éclairant la situation depuis le banc. Le jeune homme a cédé sa place à Alexander Isak après avoir ressenti une gêne physique dont le public n’avait pas connaissance sur le moment.
« Pour vous donner le point de vue du banc, Rio est jeune et il a disputé un match très intense », a expliqué Gomez. « Physiquement, il était fatigué, et ce sont là des détails subtils en coulisses dont vous ne vous rendez probablement pas compte. Mais nous comprenons : Rio est un joueur de haut niveau et il a le potentiel pour devenir une très grande star pour nous à l’avenir. En fin de match, il était simplement cuit. Il est en pleine progression, il pèse sur les défenses et, quand il sort, forcément, ça fait « ah ! », mais le public est en droit de le penser. »
Des rumeurs font état de tensions au sein du vestiaire.
Alors que Liverpool traverse une saison difficile après avoir massivement investi dans son effectif, des questions ont été soulevées quant à la cohésion au sein du groupe. Gomez a toutefois balayé les rumeurs selon lesquelles le vestiaire serait divisé sous la direction de Slot. Il a insisté sur le fait que les joueurs confirmés travaillent d’arrache-pied pour aider les nouveaux arrivants à s’adapter à l’immense pression qui accompagne le fait de représenter le géant de Merseyside.
« Tout le monde dans ce vestiaire veut bien faire. Je pense que lorsqu’il y a des changements de personnel dans n’importe quel milieu de travail, cela prend toujours un peu de temps », a noté Gomez. « Il y a tellement de discussions et c’est notre responsabilité, à nous tous les joueurs et à ceux qui ont déjà vécu cela, d’essayer de faire passer ce message à l’entraînement. Cet endroit s’accompagne de beaucoup d’attentes et de pression, et cela prend du temps à comprendre et à vraiment saisir dans son ensemble. Nous devons simplement nous serrer les coudes et remettre les gars dans le droit chemin. »
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La course à la Ligue des champions
Malgré l’atmosphère tendue, l’objectif demeure de maintenir Liverpool dans le top 5. Le match nul contre les Blues a constitué une occasion manquée, mais les Reds conservent leur destin entre leurs mains. Sous la pression, l’entraîneur Slot s’est dit « convaincu à 100 % » de pouvoir reconquérir les supporters une fois que l’effectif aura retrouvé son niveau optimal et bénéficié d’un été complet de travail commun.
Gomez a conclu en réaffirmant que la transition tactique menée par le nouveau staff est toujours en cours. « Nous devons nous rappeler que sur le plan tactique, nous avons franchi une étape l’année dernière qui s’est avérée très efficace, et l’une des forces de notre staff technique est de s’adapter à chaque match. Nous comprenons que, parfois, le jeu n’est pas aussi fluide ou intense qu’à l’habitude. C’est frustrant quand le match est fragmenté, mais cela a aussi permis de contrôler la rencontre à certains moments. Ce qui est clair aujourd’hui, c’est que nous devons jouer en Ligue des champions : c’est l’objectif », a-t-il conclu.