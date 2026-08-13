Alors que le puissant joueur de 26 ans ne montre aucun signe de ralentissement, après avoir fait ses débuts en Coupe du monde avec la Norvège, comment s’y prend-on pour le museler ? Haaland a-t-il des faiblesses ?

Lorsque ces questions ont été posées à Hendry, l’ancien défenseur central de City, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL en association avec Bet442, a répondu : « Je vais répondre à ça, p*tain si je sais !

« Vous savez comment les défenseurs centraux d’Arsenal... Gabriel le fait. Gabriel, c’est un joueur de classe. Si je devais faire quelque chose, j’essaierais simplement de le secouer un peu. J’ai déjà parlé de 98 et de Ronaldo, et est-ce que j’utiliserais une sorte de comparaison avec ça ? Je n’ai pas vraiment essayé de le bousculer, mais je voulais entrer sur le terrain, jouer au mieux de mes capacités et me tester. Et ce ne serait pas différent contre un joueur comme Haaland.

« Je ne dis pas que c’est un Ronaldo des temps modernes, R9, je ne dis pas ça du tout, mais de façon similaire, il faut penser à ce que ressentent les défenseurs centraux quand ils jouent contre ce genre de gars.

« Je veux dire, quand Haaland fonce sur vous à pleine vitesse, vous vous dites : “c’est un mastodonte qui arrive”. Et ce n’était pas sans rappeler quand j’ai joué contre Ronaldo en 98. Mais Haaland, à l’heure actuelle, il est dans une catégorie à part. C’est un cas unique.

« Vous avez [Luis] Suarez, [Sergio] Aguero, Romario, ce type de joueurs. Il y en a eu quelques-uns au fil des années. Mais je ne pense vraiment pas qu’il y ait un autre Haaland capable d’inspirer autant de peur aux défenseurs que lui.

« Mais moi, j’essaierais de l’énerver. C’est à l’ancienne. Je ne sais pas si certains des joueurs qui affrontent Haaland sont aussi affûtés et aussi physiques. Et on aimerait penser qu’ils iraient dans ce registre, qu’ils essaieraient de l’affronter de front sur ses points forts, mais qu’ils finiraient probablement aussi par tenter de l’énerver pour voir s’ils peuvent obtenir une réaction de sa part de cette manière. »