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« Qui sait, p*tain ! » - Erling Haaland pose une question impossible, sans réponse, alors qu’un ancien défenseur de Manchester City révèle comment il essaierait d’arrêter cet attaquant à la Ronaldo
Combien de buts Haaland a-t-il marqués pour Manchester City ?
Le défenseur central d’Arsenal Gabriel Magalhaes est considéré comme celui qui s’est approché le plus de la solution au casse-tête Haaland, après s’être frotté à un féroce rival lors de plusieurs rencontres de Premier League, mais même lui a parfois dû ravaler sa fierté.
Haaland a inscrit 112 buts dans l’élite anglaise, tout en trouvant le chemin des filets à 162 reprises au total avec City en 198 apparitions. Il compte trois Souliers d’or à son palmarès et a fait partie du sacre historique du triplé en 2022-23.
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Haaland lié par un contrat de 10 ans à l’Etihad
Manchester City a lié son redoutable n°9 à un incroyable contrat de 10 ans, qui doit courir jusqu’en 2034, ce qui signifie qu’il devrait encore terroriser les adversaires en Premier League pendant de nombreuses saisons. L’intérêt de clubs comme le Real Madrid continue d’être repoussé pour le moment.
Haaland voudra remporter d’autres trophées majeurs à Manchester, tout en revenant dans la course à une reconnaissance au Ballon d’Or. Des standards individuels remarquables ont été établis, et le défi est désormais de les maintenir.
Comment arrêter Haaland ? A-t-il une faiblesse ?
Alors que le puissant joueur de 26 ans ne montre aucun signe de ralentissement, après avoir fait ses débuts en Coupe du monde avec la Norvège, comment s’y prend-on pour le museler ? Haaland a-t-il des faiblesses ?
Lorsque ces questions ont été posées à Hendry, l’ancien défenseur central de City, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL en association avec Bet442, a répondu : « Je vais répondre à ça, p*tain si je sais !
« Vous savez comment les défenseurs centraux d’Arsenal... Gabriel le fait. Gabriel, c’est un joueur de classe. Si je devais faire quelque chose, j’essaierais simplement de le secouer un peu. J’ai déjà parlé de 98 et de Ronaldo, et est-ce que j’utiliserais une sorte de comparaison avec ça ? Je n’ai pas vraiment essayé de le bousculer, mais je voulais entrer sur le terrain, jouer au mieux de mes capacités et me tester. Et ce ne serait pas différent contre un joueur comme Haaland.
« Je ne dis pas que c’est un Ronaldo des temps modernes, R9, je ne dis pas ça du tout, mais de façon similaire, il faut penser à ce que ressentent les défenseurs centraux quand ils jouent contre ce genre de gars.
« Je veux dire, quand Haaland fonce sur vous à pleine vitesse, vous vous dites : “c’est un mastodonte qui arrive”. Et ce n’était pas sans rappeler quand j’ai joué contre Ronaldo en 98. Mais Haaland, à l’heure actuelle, il est dans une catégorie à part. C’est un cas unique.
« Vous avez [Luis] Suarez, [Sergio] Aguero, Romario, ce type de joueurs. Il y en a eu quelques-uns au fil des années. Mais je ne pense vraiment pas qu’il y ait un autre Haaland capable d’inspirer autant de peur aux défenseurs que lui.
« Mais moi, j’essaierais de l’énerver. C’est à l’ancienne. Je ne sais pas si certains des joueurs qui affrontent Haaland sont aussi affûtés et aussi physiques. Et on aimerait penser qu’ils iraient dans ce registre, qu’ils essaieraient de l’affronter de front sur ses points forts, mais qu’ils finiraient probablement aussi par tenter de l’énerver pour voir s’ils peuvent obtenir une réaction de sa part de cette manière. »
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Calendrier de Manchester City 2026-2027 : Community Shield et Premier League
Haaland a repris l’entraînement avec City avant la campagne 2026-2027. Il travaille désormais sous les ordres d’un nouvel entraîneur, après avoir vu Enzo Maresca succéder à Pep Guardiola à l’Etihad Stadium, et il aura à cœur d’ouvrir avec style une nouvelle ère pour Manchester City.
Il pourrait être impliqué dans un Community Shield contre Arsenal à Cardiff dimanche, avant que Manchester City ne lance une nouvelle quête du titre de Premier League à domicile contre Bournemouth le 23 août.
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