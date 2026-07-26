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« Qui sait ce que l'avenir nous réserve » : Erling Haaland répond ainsi à l'appel de Tom Holland, qui milite pour son transfert à Tottenham, tandis que l'acteur Spider-Man joue les agents secrets
Le recrutement manqué de Spider-Man
Les univers d’Hollywood et de la Premier League se sont croisés de manière inattendue lorsque Tom Holland, connu dans le monde entier pour son rôle de Spider-Man, a tenté de se glisser dans la peau d’un agent de football. Fervent supporter de Tottenham, l’acteur a contacté Erling Haaland lors du Grand Prix de Monaco 2021, au moment où l’attaquant norvégien, auteur de 41 buts sous les couleurs du Borussia Dortmund, était la cible la plus convoitée du marché des transferts.
L’attaquant de Manchester City a raconté l’anecdote sur sa chaîne YouTube, précisant qu’il n’avait pas voulu snober la star du cinéma. Il a simplement admis ne pas avoir reconnu Holland au moment du premier message.
« C’est le type de Spider-Man, et je ne regarde pas Spider-Man », a expliqué Haaland, avant de dévoiler le contenu du message reçu.
L’attaquant de 26 ans a indiqué que le message disait : « Salut mec, je viens de te voir à Monaco. Si tu veux aller boire un verre ou autre chose, fais-moi signe. Et s’il te plaît, viens rejoindre les Spurs. »
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Un refus diplomatique pour les Spurs
Même si Haaland a finalement rejoint Manchester City, où il a depuis battu d'innombrables records, il a tout de même fini par répondre à l'acteur lorsqu'il a compris qui se cachait derrière le message.
Haaland a tenu à clarifier les choses après que des articles ont laissé entendre qu’il avait rejeté Holland de manière grossière en le qualifiant simplement de « personne lambda ».
« Je l’ai dit sur le ton de la plaisanterie, mais ça a été sorti de son contexte », a expliqué Haaland. « J’ai peut-être paru un peu impoli, alors je lui ai envoyé un message parce que je me sentais mal. »
Pour calmer le jeu, il lui a ensuite adressé un message direct : « Une rumeur court selon laquelle je t’aurais ignoré. Je tenais juste à te dire que ce n’était pas mon intention. Au fait, je ne suis pas encore certain concernant les Spurs, mais qui sait ce que l’avenir nous réserve ? »
Une leçon d’humilité pour les Oranje
Invité sur le plateau de « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon », Holland a plaisanté au sujet de l’intérêt très relatif que lui portait le meilleur attaquant de la planète. « Ce genre de situation rappelle aux acteurs leur place et c’est salutaire », a-t-il déclaré, amusé de constater que sa notoriété n’impressionnait guère la star de Manchester City.
Ces propos intervenaient peu après la défaite de la Norvège face à l’Angleterre (2-1) en quart de finale de la Coupe du monde 2026, une contre-performance qui, selon l’acteur, pourrait bien avoir compromis son invitation à dîner : « Je ne pense pas qu’il accepterait de dîner avec moi après ce qui s’est passé l’autre jour », a-t-il conclu, convaincu que Haaland devait encore « souffrir » de cette élimination.
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Le dossier du dîner entre enfin dans sa phase opérationnelle.
Malgré un départ hésitant et le rejet d’un transfert à Tottenham, une amitié semble enfin voir le jour. Après avoir visionné les extraits de l’interview de Holland qui circulaient sur Instagram, Haaland a jugé le moment venu d’accepter l’invitation qui patientait dans sa boîte de réception depuis des années.
Dans un commentaire rapidement devenu viral auprès des fans de football comme des cinéphiles, Haaland a tagué l’acteur et a écrit : « Invitation à dîner acceptée. Un peu tard, certes. Dis-moi juste où ! »
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