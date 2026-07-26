Les univers d’Hollywood et de la Premier League se sont croisés de manière inattendue lorsque Tom Holland, connu dans le monde entier pour son rôle de Spider-Man, a tenté de se glisser dans la peau d’un agent de football. Fervent supporter de Tottenham, l’acteur a contacté Erling Haaland lors du Grand Prix de Monaco 2021, au moment où l’attaquant norvégien, auteur de 41 buts sous les couleurs du Borussia Dortmund, était la cible la plus convoitée du marché des transferts.

L’attaquant de Manchester City a raconté l’anecdote sur sa chaîne YouTube, précisant qu’il n’avait pas voulu snober la star du cinéma. Il a simplement admis ne pas avoir reconnu Holland au moment du premier message.

« C’est le type de Spider-Man, et je ne regarde pas Spider-Man », a expliqué Haaland, avant de dévoiler le contenu du message reçu.

L’attaquant de 26 ans a indiqué que le message disait : « Salut mec, je viens de te voir à Monaco. Si tu veux aller boire un verre ou autre chose, fais-moi signe. Et s’il te plaît, viens rejoindre les Spurs. »



