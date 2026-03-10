Qui, sain d'esprit, enverrait son équipe nationale dans un tel endroit ? » Le président laisse entendre un boycott de la Coupe du monde

Certaines joueuses avaient été qualifiées de « traîtresses en temps de guerre » par la télévision d'État iranienne après avoir refusé de chanter l'hymne national avant leur défaite initiale contre la Corée du Sud. Taj a déclaré que lors des deux matchs suivants, toute l'équipe avait chanté l'hymne national et salué.

Taj a tenu le président américain Donald Trump pour responsable de l'enlèvement présumé des joueuses. « Il a menacé l'Australie : si vous ne leur accordez pas l'asile, je leur accorderai l'asile aux États-Unis. » Après le dernier match, la police australienne « aurait, selon nos informations, emmené une ou deux joueuses de l'hôtel ». Taj a ajouté : « Comment peut-on envisager avec optimisme une Coupe du monde qui doit se dérouler en Amérique ? »