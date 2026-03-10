Qui, sain d'esprit, enverrait son équipe nationale dans un tel endroit ? » Le président laisse entendre un boycott de la Coupe du monde

« Si la Coupe du monde se présente ainsi, qui, sain d'esprit, enverrait son équipe nationale dans un tel endroit », a déclaré Mehdi Taj à la télévision nationale iranienne. L'Iran doit disputer ses matchs de poule aux États-Unis, deux à Los Angeles et un à Seattle.
Taj a fait ces déclarations dans le contexte des incidents impliquant l'équipe nationale féminine qui participait au championnat d'Asie en Australie. Selon le gouvernement australien, au moins cinq joueuses ont demandé l'asile après l'élimination de leur équipe au premier tour. Parmi elles figure la capitaine Zahra Ghanbari. Taj a toutefois affirmé que les joueuses avaient été enlevées et étaient désormais retenues « en otages ».
Taj tient Trump responsable de l'enlèvement présumé de joueuses
Certaines joueuses avaient été qualifiées de « traîtresses en temps de guerre » par la télévision d'État iranienne après avoir refusé de chanter l'hymne national avant leur défaite initiale contre la Corée du Sud. Taj a déclaré que lors des deux matchs suivants, toute l'équipe avait chanté l'hymne national et salué.
Taj a tenu le président américain Donald Trump pour responsable de l'enlèvement présumé des joueuses. « Il a menacé l'Australie : si vous ne leur accordez pas l'asile, je leur accorderai l'asile aux États-Unis. » Après le dernier match, la police australienne « aurait, selon nos informations, emmené une ou deux joueuses de l'hôtel ». Taj a ajouté : « Comment peut-on envisager avec optimisme une Coupe du monde qui doit se dérouler en Amérique ? »