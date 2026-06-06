Qui remportera le Soulier d’or lors de la Coupe du monde 2026 ? Les rédacteurs de GOAL livrent leur pronostic

Plus que quelques jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Les meilleurs joueurs de la planète s’apprêtent à investir les stades des États-Unis, du Mexique et du Canada pour un été footballistique prometteur. Si certaines sélections viseront simplement un passage en phase à élimination directe, d’autres n’envisagent rien d’autre qu’un défilé triomphal avec le trophée fin juillet. Préparez-vous à cinq semaines et demie de suspense, où joies et déceptions s’alterneront inévitablement.
Chez GOAL, nous prétendons connaître un peu le football. Nous avons donc demandé à nos rédacteurs et journalistes, au Royaume-Uni comme aux États-Unis, de livrer leurs pronostics pour le tournoi. Des outsiders aux plus grandes déceptions, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de cette Coupe du monde, la plus grande jamais organisée.
Pour commencer, nous leur avons demandé de désigner le futur lauréat du Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Voici leurs pronostics…