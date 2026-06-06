Qui remportera le Soulier d’or lors de la Coupe du monde 2026 ? Les rédacteurs de GOAL livrent leur pronostic

Chez GOAL, nous prétendons connaître un peu le football. Nous avons donc demandé à nos rédacteurs et journalistes, au Royaume-Uni comme aux États-Unis, de livrer leurs pronostics pour le tournoi. Des outsiders aux plus grandes déceptions, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de cette Coupe du monde, la plus grande jamais organisée.

Pour commencer, nous leur avons demandé de désigner le futur lauréat du Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Voici leurs pronostics…