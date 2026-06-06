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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
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Qui remportera le Soulier d’or lors de la Coupe du monde 2026 ? Les rédacteurs de GOAL livrent leur pronostic

Opinion
Coupe du monde
H. Kane
Kylian Mbappé
E. Haaland
M. Oyarzabal
J. Alvarez
FEATURES

Plus que quelques jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Les meilleurs joueurs de la planète s’apprêtent à investir les stades des États-Unis, du Mexique et du Canada pour un été footballistique prometteur. Si certaines sélections viseront simplement un passage en phase à élimination directe, d’autres n’envisagent rien d’autre qu’un défilé triomphal avec le trophée fin juillet. Préparez-vous à cinq semaines et demie de suspense, où joies et déceptions s’alterneront inévitablement.

Chez GOAL, nous prétendons connaître un peu le football. Nous avons donc demandé à nos rédacteurs et journalistes, au Royaume-Uni comme aux États-Unis, de livrer leurs pronostics pour le tournoi. Des outsiders aux plus grandes déceptions, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de cette Coupe du monde, la plus grande jamais organisée.

Pour commencer, nous leur avons demandé de désigner le futur lauréat du Soulier d’or, décerné au meilleur buteur du tournoi. Voici leurs pronostics…

  • Kane England AlbaniaGetty

    « Kane va gonfler ses statistiques contre le Panama »

    Mark Doyle : « Je suis tenté de miser sur Cristiano Ronaldo, car il pourrait déjà avoir le Soulier d’or en poche après seulement deux matchs, contre la RD Congo et l’Ouzbékistan. Mais j’ai déjà été déçu par le capitaine portugais, qui m’a cruellement laissé tomber lors de l’Euro 2024 en restant muet devant les cages. Si je pense que Kylian Mbappé détrônera Miroslav Klose au rang de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde cet été, je mise finalement sur Harry Kane pour remporter un deuxième Soulier d’or de la même manière qu’il a obtenu le premier : en gonflant ses statistiques contre le Panama.

    • Publicité
  • Kylian Mbappe France 2026Getty Images

    « Il est difficile de ne pas penser à Mbappé. »

    Krishan Davis estime qu’il est difficile de ne pas miser sur Kylian Mbappé dans ce contexte. Selon lui, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étant sur le déclin, le Français dispose d’une motivation supplémentaire : battre plusieurs records, dont celui du meilleur buteur de l’histoire du tournoi. Harry Kane pourrait certes prétendre au titre, mais son manque de fraîcheur lors de l’Euro 2024, conjugué à plusieurs semaines d’arrêt en fin de saison, le place en position d’outsider.

  • Julian Alvarez Argentina 2026Getty Images

    « Alvarez et l’Argentine devraient multiplier les buts »

    Alex Labidou : « Les futurs lauréats du Soulier d’or font généralement la différence durant la phase de groupes. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais parmi les grands prétendants au titre, l’Argentine dispose de deux rencontres, contre la Jordanie et l’Algérie, où elle pourrait inscrire de nombreux buts. De quoi permettre à Julián Álvarez de prendre une avance quasi insurmontable. »

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    « Kane est l’homme à battre »

    Stephen Darwin : Il est encore trop tôt pour affirmer que l’Angleterre remportera enfin la Coupe du monde cette année, mais, en ce qui concerne le Soulier d’or, Harry Kane apparaît déjà comme l’homme à battre. Les Three Lions devraient inscrire de nombreux buts durant la phase de groupes, d’autant plus que Kane aura la charge des penalties. Si les hommes de Thomas Tuchel parviennent à aller loin dans la compétition, l’attaquant du Bayern Munich aura sans aucun doute accumulé les réalisations.

  • Kylian Mbappe France 2026Getty

    « Mbappé se prépare à entrer dans l’histoire »

    Chris Burton : La France devrait à nouveau briller, offrant à Kylian Mbappé l’occasion de multiplier les buts. Le Parisien a l’opportunité d’entrer dans l’histoire en dépassant Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs des Bleus. Aucun joueur n’a jamais obtenu deux fois le Soulier d’or de la Coupe du monde : pourquoi le « Galactico » n°10 du Real Madrid ne serait-il pas le premier à réussir cet exploit ? S’il se met à marquer dès les premiers matchs, l’équipe de Didier Deschamps risque d’être impossible à arrêter.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    « La fiche de buts de Haaland risque d’impressionner »

    Tom Hindle : La réponse évidente est sans doute Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l’équipe la plus probable pour remporter le tournoi. Cependant, misons plutôt sur Erling Haaland. Malgré une saison difficile, l’attaquant de Manchester City a quand même terminé meilleur marqueur de la Premier League. S’il inscrit rapidement plusieurs réalisations et que la Norvège crée un ou deux exploits, son total de buts pourrait s’avérer suffisant pour devancer celui de Mbappé.

  • Harry KANE-england-202511(C)Getty Images

    « Kane sait gérer la pression »

    Amee Ruszkai : Difficile de ne pas penser à Harry Kane après la saison qu’il vient de réaliser avec le Bayern Munich. Actuellement, aucun autre buteur dans le monde ne fait mieux que le capitaine de l’Angleterre. Grâce à un tirage au sort favorable en phase de groupes, il devrait pouvoir lancer sa course au Soulier d’or, tandis que les Three Lions sont également candidats à un long parcours dans la compétition. Kane sera au cœur de ce dispositif et possède l’étoffe nécessaire pour assumer cette pression et faire la différence dans les zones de conclusion.

  • Kylian Mbappe France 2026Getty Images

    « Mbappé sera sur les charbons ardents »

    Peter McVitie : Après avoir terminé meilleur buteur de la Liga et de la Ligue des champions, Kylian Mbappé aura à cœur de mener la France vers une nouvelle finale de Coupe du monde. Il reste un buteur régulier en équipe nationale – il a inscrit huit buts lors de ses neuf derniers matches avec les Bleus – et aborde le tournoi avec le soutien d’un groupe de joueurs qui savent comment le servir, ainsi que d’un sélectionneur qui a une confiance totale en son capitaine.

  • Mikel Oyarzabal Spain 2026Getty Images

    « Oyarzabal va pouvoir marquer à gogo »

    Tom Maston : Son nom n’est peut-être pas des plus accrocheurs, mais Mikel Oyarzabal a de réelles chances de décrocher le Soulier d’or. L’Espagne débutera le tournoi face à deux des équipes les plus faibles de la compétition, le Cap-Vert et l’Arabie saoudite, tandis que son troisième adversaire de la phase de groupes, l’Uruguay, a encaissé cinq buts face aux États-Unis il n’y a pas si longtemps. Oyarzabal, qui est chargé des penaltys de la Roja, aura l’occasion de garnir son compteur face à des arrière-gardes perméables, lui qui vient de vivre sa saison la plus prolifique sous le maillot de la Real Sociedad. Une fois Lamine Yamal rétabli, l’auteur du but victorieux en finale de l’Euro 2024 pourra s’appuyer sur la créativité du jeune prodige du FC Barcelone tout au long des phases à élimination directe. Il est difficile de comprendre comment un autre joueur pourrait être favori…

  • Kylian Mbappe France 2026Getty Images

    « L'héritage de Mbappé est en voie de consolidation »

    Ryan Tolmich estime que Kylian Mbappé est en pole position pour décrocher le Soulier d’or et, en cas de succès, il pourrait même établir un nouveau record de buts en Coupe du monde. Avec déjà deux finales au compteur, le Soulier d’or 2022 et, bien sûr, le triomphe de 2018, Mbappé figure d’ores et déjà parmi les grands noms de la Coupe du monde. Un deuxième Soulier d’or cet été viendrait consolider son héritage, et il aurait tout intérêt à saisir cette chance après une saison contrariée à Madrid.