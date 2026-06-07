Qui remportera le Ballon d’or de la Coupe du monde 2026 ? Les rédacteurs de GOAL livrent leur pronostic

Plus que quelques jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Les meilleurs joueurs de la planète s’apprêtent à converger vers les États-Unis, le Mexique et le Canada pour un été qui s’annonce déjà exceptionnel. Tandis que certaines sélections viseront simplement un passage en phase à élimination directe, d’autres n’envisagent qu’un seul scénario : soulever le trophée fin juillet. Préparez-vous à cinq semaines et demie de suspense, où joies et déceptions s’alterneront inévitablement.
Chez GOAL, nous prétendons connaître quelque peu le football. Nous avons donc demandé à nos rédacteurs et journalistes, basés au Royaume-Uni et aux États-Unis, de livrer leurs pronostics pour le tournoi. Du vainqueur du Soulier d’or aux outsiders, voici ce qu’il faut retenir de la plus grande Coupe du monde jamais organisée.
Aujourd’hui, nous leur avons demandé de désigner le futur lauréat du Ballon d’or du meilleur joueur du tournoi. Voici leurs pronostics…