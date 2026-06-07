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Qui remportera le Ballon d’or de la Coupe du monde 2026 ? Les rédacteurs de GOAL livrent leur pronostic

Opinion
Coupe du monde
Kylian Mbappé
L. Yamal
H. Kane
B. Fernandes
M. Olise
Vitinha
FEATURES

Plus que quelques jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Les meilleurs joueurs de la planète s’apprêtent à converger vers les États-Unis, le Mexique et le Canada pour un été qui s’annonce déjà exceptionnel. Tandis que certaines sélections viseront simplement un passage en phase à élimination directe, d’autres n’envisagent qu’un seul scénario : soulever le trophée fin juillet. Préparez-vous à cinq semaines et demie de suspense, où joies et déceptions s’alterneront inévitablement.

Chez GOAL, nous prétendons connaître quelque peu le football. Nous avons donc demandé à nos rédacteurs et journalistes, basés au Royaume-Uni et aux États-Unis, de livrer leurs pronostics pour le tournoi. Du vainqueur du Soulier d’or aux outsiders, voici ce qu’il faut retenir de la plus grande Coupe du monde jamais organisée.

Aujourd’hui, nous leur avons demandé de désigner le futur lauréat du Ballon d’or du meilleur joueur du tournoi. Voici leurs pronostics…

  • Kylian Mbappe France 2026Getty Images

    « Mbappé se préserve pour l’équipe de France »

    Mark Doyle : Si Lamine Yamal était à 100 % physiquement, je le choisirais sans hésiter. Mais son problème aux ischio-jambiers, qui a écourté sa saison en club, m’incite à la prudence. La condition physique de Lionel Messi m’inquiète tout autant ; même si l’Argentine peut parfaitement défendre son titre, je pense qu’il lui sera difficile de dominer une deuxième Coupe du monde consécutive à 39 ans, même pour le « GOAT ». Même si Kylian Mbappé revient de blessure, je pense qu’il s’est préservé pour l’équipe de France et qu’il décrochera enfin le Ballon d’or que Messi lui avait refusé au Qatar en 2022.

    • Publicité
  • Lamine Yamal SpainGetty Images

    « Yamal sera décisif dans le money time »

    Krishan Davis estimequ’un Lamine Yamal en pleine forme pourrait même devancer Kylian Mbappé dans cette course. Le jeune prodige espagnol pourrait manquer la phase de groupes en raison d’une blessure, mais c’est avant tout en phase à élimination directe que se jugent les grands joueurs. Or, le format élargi de la compétition offre une nouvelle série de matchs dès les 16es de finale, donnant à Yamal l’occasion de rattraper le temps perdu. Il avait déjà été sensationnel lors des phases à élimination directe de l’Euro 2024 après un départ discret, et son talent lui permettra sans doute d’exercer à nouveau une influence décisive au stade final en Amérique du Nord.

  • Michael Olise France 2026Getty

    « Olise est prêt à exploser »

    Stephen Darwin : Après sa saison remarquable en club, tous les feux sont au vert pour que Michael Olise confirme aussi sur la scène internationale. Titulaire quasi certain chez les Bleus – ses 22 buts et 31 passes décisives avec le Bayern devraient suffire à le garantir –, il pourrait, face à des adversaires qui se replieront sans doute bas, utiliser sa patte gauche magique pour créer des occasions et claquer de superbes frappes de loin.

  • Vinicius Jr Brazil 2026Getty Images

    « Vinicius a le potentiel pour conduire le Brésil jusqu'au bout »

    Sous la houlette de Carlo Ancelotti au Real Madrid,Vinicius Jr s’est imposé comme un joueur de classe mondiale. Le technicien italien, dont la réputation n’est plus à faire, devrait lui offrir un cadre propice pour étinceler avec le maillot du Brésil lors de cette Coupe du monde. À seulement 25 ans, il supporte pourtant la pression colossale liée au statut de leader d’une sélection ultra-favorite. Capable de répondre présent dans les grands rendez-vous, il pourrait, cet été, conduire la Seleção au bout et rafler le Ballon d’or du tournoi.

  • Kylian Mbappe France 2026Getty Images

    « Ballon d’Or : un nouveau sacre en perspective pour Mbappé après son Golden Ball »

    Chris Burton : Si la France atteint les demi-finales ou la finale, Kylian Mbappé aura très probablement été décisif pour propulser son équipe si loin. Son caractère a parfois été discuté, qu’il évolue en club ou en sélection, mais sa capacité à créer un éclat de génie capable de faire basculer une rencontre est une évidence. En atteignant une troisième finale consécutive et en décrochant éventuellement un deuxième titre, il pourrait voir le Ballon d’Or du Mondial 2022 précéder celui de 2026.

  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    Peu de joueurs se montrent plus décisifs que Vitinha.

    Ryan Tolmich : En règle générale, et hors l’exception Luka Modric en 2018, ce trophée récompense le meilleur joueur de l’équipe la plus performante. Quelle sélection a donc cette année les meilleures chances d’atteindre ce statut ? Sous-évalué, le Portugal pourrait pourtant aller au bout, porté par le jeu de Vitinha dans l’entrejeu. Avec des candidats comme Lionel Messi, Pedri et Bruno Fernandes, l’été s’annonce celui des maestros du milieu plutôt que des buteurs, et peu d’entre eux brillent autant que Vitinha.

  • Michael Olise France 2026Getty Images

    « Olise est en pleine forme »

    Selon Peter McVitie, Michael Olise est actuellement l’un des joueurs les plus spectaculaires d’Europe. Au sommet de sa forme après une deuxième saison époustouflante avec le Bayern Munich, il a été largement désigné « Joueur de la saison » de la Bundesliga. La concurrence pour une place dans l’équipe de Didier Deschamps est intense, les champions d’Europe Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola briguant également un poste offensif, mais Olise a déjà prouvé qu’il pouvait être efficace dès les premiers pas de sa carrière internationale.

  • Harry Kane EnglandGett

    « L’Angleterre ira aussi loin que Kane pourra la mener »

    Tom Hindle : « Impossible de se tromper, je mise sur Harry Kane. Le Ballon d’Or récompense souvent le meilleur joueur de l’équipe championne du monde, et 2024 pourrait bien être l’année de l’Angleterre. Les Three Lions iront aussi loin que Kane pourra les porter. Brillant toute la saison avec le Bayern Munich, déjà annoncé comme favori du Ballon d’Or, il n’a aucune raison de ne pas poursuivre sa série sous le maillot national.

  • Bruno Fernandes Portugal 2026Getty Images

    « Fernandes va mener le Portugal jusqu'au bout »

    Tom Maston : Il a été sacré Joueur de l'année en Premier League, a disputé moins de matchs que la plupart des stars mondiales la saison dernière et évoluera avec une sélection que beaucoup devraient enfin prendre au sérieux. Bruno Fernandes conduira le Portugal au bout en 2026. Certes, il ne disposera pas de l’attaquant le plus mobile pour recevoir ses centres millimétrés, mais il a déjà prouvé, malgré des coéquipiers parfois limités à Manchester United, qu’il pouvait élever son niveau de jeu. Attendez-vous donc à ce qu’il transpose sa forme exceptionnelle en club sur la scène internationale.

  • Michael Olise France 2026Getty Images

    « Le monde s’apprête à découvrir Olise »

    Alex Labidou : Le grand public va bientôt découvrir Michael Olise, moins médiatisé que son coéquipier en équipe de France Kylian Mbappé mais aussi quatre fois moins sujet aux polémiques. Le joueur a été l’un des plus complets du Bayern Munich la saison passée, et ce tournoi pourrait lui servir de tremplin pour gagner en visibilité. À suivre de près.