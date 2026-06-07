Qui remportera le Ballon d’or de la Coupe du monde 2026 ? Les rédacteurs de GOAL livrent leur pronostic

Chez GOAL, nous prétendons connaître quelque peu le football. Nous avons donc demandé à nos rédacteurs et journalistes, basés au Royaume-Uni et aux États-Unis, de livrer leurs pronostics pour le tournoi. Du vainqueur du Soulier d’or aux outsiders, voici ce qu’il faut retenir de la plus grande Coupe du monde jamais organisée.

Aujourd’hui, nous leur avons demandé de désigner le futur lauréat du Ballon d’or du meilleur joueur du tournoi. Voici leurs pronostics…