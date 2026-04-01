Qui remplacera Harry Kane ? Phil Foden mérite-t-il sa place ? Et six questions auxquelles Thomas Tuchel doit encore répondre après le stage de préparation décevant de l'Angleterre avant la Coupe du monde

L'Angleterre devait composer avec les absences de son capitaine Harry Kane, de son pilier du milieu de terrain Declan Rice, ainsi que de Jude Bellingham et Bukayo Saka, mais cela ne saurait excuser ses prestations catastrophiques lors de ces deux rencontres. Ces matchs ont été un retour à la réalité pour l'équipe de Tuchel, qui avait connu une campagne de qualification exceptionnelle sans jamais avoir été véritablement mise à l'épreuve.

Tuchel doit assumer une grande partie de la responsabilité de ces performances, car il a sélectionné un effectif pléthorique et a multiplié les expérimentations bien plus que nécessaire à l'approche d'un tournoi qui définira la façon dont son mandat sera perçu et pourrait déterminer s'il restera ou non à son poste pour l'Euro 2028, bien qu'il ait signé un nouveau contrat.

GOAL se penche sur les six questions auxquelles l'entraîneur n'a toujours pas répondu après une trêve internationale profondément décevante...