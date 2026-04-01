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England unanswered questions 16.9Getty/GOAL
Richard Martin

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Qui remplacera Harry Kane ? Phil Foden mérite-t-il sa place ? Et six questions auxquelles Thomas Tuchel doit encore répondre après le stage de préparation décevant de l'Angleterre avant la Coupe du monde

Analysis
Angleterre
T. Tuchel
P. Foden
H. Kane
M. Rashford
H. Maguire
FEATURES
A. Gordon
N. O'Reilly
J. Stones

Les deux derniers matchs de l'Angleterre à domicile avant la Coupe du monde 2026 devaient offrir aux hommes de Thomas Tuchel un départ idéal pour l'Amérique du Nord. Cependant, loin d'être salués par des fleurs, les Three Lions ont quitté la pelouse de Wembley sous les huées après leur défaite 1-0 face au Japon mardi, qui faisait suite à leur match nul peu convaincant contre l'Uruguay quatre jours plus tôt.

L'Angleterre devait composer avec les absences de son capitaine Harry Kane, de son pilier du milieu de terrain Declan Rice, ainsi que de Jude Bellingham et Bukayo Saka, mais cela ne saurait excuser ses prestations catastrophiques lors de ces deux rencontres. Ces matchs ont été un retour à la réalité pour l'équipe de Tuchel, qui avait connu une campagne de qualification exceptionnelle sans jamais avoir été véritablement mise à l'épreuve.

Tuchel doit assumer une grande partie de la responsabilité de ces performances, car il a sélectionné un effectif pléthorique et a multiplié les expérimentations bien plus que nécessaire à l'approche d'un tournoi qui définira la façon dont son mandat sera perçu et pourrait déterminer s'il restera ou non à son poste pour l'Euro 2028, bien qu'il ait signé un nouveau contrat.

GOAL se penche sur les six questions auxquelles l'entraîneur n'a toujours pas répondu après une trêve internationale profondément décevante...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Qui sont les remplaçants de Kane ?

    La question de savoir ce que ferait l'Angleterre sans Kane a hanté l'équipe tout au long de sa campagne de qualification, le capitaine ayant marqué huit buts en huit matches. On espérait qu'elle trouverait la réponse face à l'Uruguay, alors que Kane était mis au repos, tandis que Tuchel s'est vu offrir une seconde chance lorsque Kane a dû déclarer forfait pour le match contre le Japon en raison d'une blessure contractée à l'entraînement. Inutile de préciser qu'ils n'ont pas trouvé de solution.

    Dominic Solanke a travaillé dur contre l'Uruguay, mais sans grand résultat, et n'a pas su tirer le meilleur parti de ses occasions de tir. Phil Foden, quant à lui, a peiné en tant que faux numéro 9 contre le Japon, un rôle qui ne lui convient toujours pas.

    Il est déconcertant que Tuchel n'ait pas titularisé Solanke à nouveau mardi, ni conservé Dominic Calvert-Lewin après sa brève apparition contre l'Uruguay. Et bien qu'il reste deux autres matchs amicaux de préparation contre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande à disputer une fois que l'Angleterre aura atterri aux États-Unis en juin, le sélectionneur anglais n'est pas plus près de savoir qui est sa meilleure alternative à Kane au cas où le meilleur buteur de tous les temps de l'Angleterre se blesserait à nouveau.

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    Foden a-t-il un rôle à jouer ?

    Foden semble avoir neuf vies en équipe d'Angleterre. Bien qu'il ait à peine été aligné comme titulaire avec Manchester City ces derniers temps et malgré ses maigres performances sous le maillot des Three Lions, il a été titularisé lors des deux matchs amicaux de mars – le seul joueur à l'avoir été. Il s'est montré inefficace et sans inspiration tout au long des rencontres, paraissant particulièrement perdu dans son rôle de « faux numéro 9 » contre le Japon, en l'absence de Kane.

    Le fait que Tuchel ait aligné Foden à un poste qu’il n’occupe pratiquement jamais à City donnait l’impression qu’il voulait à tout prix intégrer de force dans son équipe ce joueur au talent exceptionnel mais en pleine crise de forme, et qu’il n’était pas prêt à simplement l’écarter du groupe, une décision qui semble de plus en plus évidente à chaque match qu’il dispute avec son pays.

    L'Angleterre ne manque pas d'options au milieu de terrain offensif, et compte tenu du maigre bilan de Foden (quatre buts en 48 sélections) et de sa longue série de performances décevantes, on a l'impression qu'elle pourrait très bien se passer de lui cet été.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Quels défenseurs centraux expérimentés méritent leur place ?

    Malgré les remarques peu élogieuses de Tuchel à l'égard d'Harry Maguire avant le match contre le Japon, c'est le défenseur central chevronné qui s'est montré le plus proche d'égaliser face aux Blue Samurai après son entrée en jeu. Cela a une nouvelle fois rappelé la menace redoutable que représente Maguire sur les coups de pied arrêtés et a souligné pourquoi il devrait participer à la Coupe du monde, même s'il n'est pas le premier choix pour débuter les matchs.

    Sa solide prestation contre l'Uruguay, où il a surtout mis en avant ses qualités défensives habituelles, avait déjà renforcé l'argument en faveur de sa sélection pour la Coupe du monde.

    Le simple fait que Maguire ait été disponible pour ces deux matches devrait le placer devant John Stones, qui n’a même pas disputé un match de Premier League depuis décembre en raison de ses problèmes de blessures persistants, qui l’ont d’ailleurs contraint à se retirer de ce stage.

    Dan Burn, qui est le plus âgé des trois défenseurs centraux vétérans en lice, n'a joué qu'un total de sept minutes sur les deux matchs, et bien qu'il se soit montré très endurant, il manque de l'expérience internationale de Stones et Maguire et n'apporte rien de différent.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Qui sont les arrières latéraux titulaires ?

    Ces deux matches n'ont pas été brillants pour les arrières latéraux anglais. Ben White a été à la fois héros et coupable face à l'Uruguay, avant de peiner contre Keito Nakamura, l'homme dangereux du Japon, tout en ratant ses centres lorsqu'il montait au jeu. Nico O'Reilly n'a pas été très actif en attaque sur l'autre flanc, surtout comparé à sa superbe prestation précédente à Wembley lors de la finale de la Carabao Cup, même si Lewis Hall a impressionné après son entrée en jeu. Contre l'Uruguay, Djed Spence s'en est mieux sorti que Tino Livramento parmi les deux arrières latéraux titulaires.

    Les matchs amicaux de mars n'ont pas permis de déterminer qui devrait être les arrières latéraux titulaires de l'Angleterre pour leur premier match de Coupe du monde contre la Croatie le 17 juin. L'arrière droit préféré de Tuchel semble être Reece James, dont les problèmes de blessures chroniques sont revenus le hanter il y a deux semaines lorsqu'il s'est blessé au tendon d'Achille.

    S'il retrouve la forme d'ici un mois, il devrait conserver sa place dans l'équipe, tandis que la lutte pour le poste d'arrière gauche s'annonce serrée entre Hall et O'Reilly. Mais parmi tous les prétendants à ces deux postes cruciaux, aucun n'a su saisir sa chance.

  • England Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    Qui devrait porter le numéro 10 ?

    L'absence de Bellingham au stage d'octobre semblait avoir entaché son statut de joueur vedette de l'Angleterre, mais, curieusement, le fait qu'il ait été écarté de ces deux rencontres par mesure de précaution en raison d'une blessure a joué en sa faveur. Bellingham avait rejoint le stage afin de poursuivre sa rééducation suite à un récent problème aux ischio-jambiers, mais Tuchel a jugé trop risqué de le faire entrer en jeu lors de l'un ou l'autre de ces matchs.

    Le joueur du Real Madrid n'a donc pas participé à ces deux matchs décevants, tandis que Foden a peiné au poste de numéro 10 contre l'Uruguay et que Cole Palmer n'a pas réussi à se montrer dangereux face au Japon. Morgan Rogers, quant à lui, a livré une performance en dents de scie sur l'aile droite.

    Sur le papier, l'Angleterre dispose d'un choix pléthorique au poste de numéro 10, mais aucun d'entre eux ne joue bien pour le moment. Ainsi, même si la mère de Tuchel trouve Bellingham « répugnant », il pourrait bien être la meilleure option du sélectionneur cet été.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Qui devrait débuter à gauche : Rashford ou Gordon ?

    Tuchel a pris la décision logique d'alterner ses deux meilleurs ailiers gauches lors de ces rencontres, en alignant Rashford contre l'Uruguay et Gordon contre le Japon, afin de mieux déterminer qui devrait débuter sur l'aile en attaque.

    Comme tant de leurs coéquipiers lors de ces deux matchs amicaux, aucun des deux joueurs n'a réussi à se démarquer, même si l'on devait désigner un vainqueur, ce serait Rashford, car il a au moins suscité un peu d'enthousiasme par ses percées vers l'avant contre l'Uruguay et lors de ses 19 minutes de jeu contre le Japon après être entré en cours de match.

    L'un des arguments contre le fait de titulariser Rashford est qu'il n'est plus titulaire à Barcelone, même si cela ne semble pas avoir affecté sa condition physique ni son efficacité, et être remplaçant chez les Blaugrana, compte tenu de la richesse de leurs options offensives, est loin d'être la pire des insultes.