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Thomas Hindle

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Qui prendra la succession de Mauricio Pochettino à la tête de l’équipe nationale américaine après la Coupe du monde ? Les arguments en faveur de Jürgen Klopp, Michael Bradley et d’autres candidats

Etats-Unis
M. Bradley
J. Klopp
P. Matarazzo
FEATURES
Analysis
J. Marsch
P. Guardiola
B. Callaghan
J. Curtin
Major League Soccer
Nashville SC
Red Bull New York

Alors que l’avenir de l’Argentin reste incertain après la Coupe du monde, GOAL passe en revue quelques successeurs potentiels au cas où l’entraîneur déciderait de quitter ses fonctions.

L’avenir de Mauricio Pochettino à la tête de l’équipe nationale américaine après la Coupe du monde reste incertain. 

Aucun accord de prolongation n’est en vue et, bien que l’Argentin – passé par Tottenham, le PSG et Chelsea – ait laissé entendre qu’il pourrait rester, ses ouvertures répétées vers la Premier League au cours de l’année écoulée alimentent les spéculations sur son avenir à long terme à la tête de la sélection américaine.

Cette situation est compréhensible : Pochettino est une prise de choix pour ce qui s’annonce comme le plus grand tournoi de l’histoire du football américain. Charismatique, compétent et intelligent, il devrait réussir à bâtir une équipe organisée et compétitive, capable de briller lors d’une Coupe du monde à domicile. Rien de répréhensible à cela.

Si l’Argentin part, la fédération américaine devra trouver un nouveau sélectionneur d’ici la fin de l’été. Plusieurs profils de qualité se détachent : B.J. Callaghan, déjà passé par le poste, fait figure de favori. Mais des options plus audacieuses circulent aussi, comme les légendes Jürgen Klopp et Pep Guardiola, qui constitueraient de véritables surprises. Et, après tout, le football a déjà réservé des surprises plus étonnantes.

Alors que les spéculations vont bon train, GOAL passe en revue les candidats les plus crédibles pour prendre la relève.

  • Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    B.J. Callaghan, Nashville SC

    Les supporters de l’équipe nationale américaine gardent un excellent souvenir de l’époque de B.J. Callaghan. C’était une période étrange, de l’avis général. Les sept matchs qu’il a dirigés ont donné l’impression d’une transition. Gregg Berhalter était parti – même si ce n’était que pour peu de temps. La sélection américaine était partagée sur la recherche d’un sélectionneur.

    Adjoint de Berhalter, Callaghan était un intérimaire de circonstance, sans réelles chances d’être confirmé. Pourtant, il est resté invaincu, a remporté quatre matchs et a conquis la Ligue des Nations de la CONCACAF 2023 avec autorité, devenant le premier sélectionneur américain depuis 1934 à battre le Mexique dès son premier match.

    Même si le poste permanent lui a échappé, il a rapidement rebondi en club. Depuis, Callaghan a confirmé son talent à la tête du Nashville SC : vainqueur de l’Open Cup en 2025, le club figure aujourd’hui parmi les meilleurs effectifs de la Conférence Est. Si l’objectif de la sélection américaine est de bâtir un projet solide avec un connaisseur du système, Callaghan apparaît comme le candidat idéal.

    • Publicité
  • Jurgen Klopp LiverpoolGetty

    Jürgen Klopp, Red Bull Global

    Tout le monde sait que Jürgen Klopp a été la première personne contactée par Matt Crocker lorsqu’il a cherché à recruter un nouvel entraîneur en 2024. Klopp a refusé, expliquant qu’il avait besoin d’une pause – et qu’il ne reprendrait peut-être jamais les rênes d’une équipe – après avoir quitté Liverpool à l’issue de la saison 2023-2024. Depuis, il occupe un poste clé au sein de l’organisation Red Bull en tant que directeur du football mondial, où il semble épanoui.

    La question de son retour sur un banc de touche reste toutefois ouverte. Il paraît très improbable qu’il accepte un jour un autre poste en Angleterre ou en Allemagne. L’Espagne constituerait également une surprise. Restent donc les sélections nationales. Il serait le candidat idéal pour l’Allemagne, mais Julian Nagelsmann y réalise déjà un travail remarquable. Depuis que Thomas Tuchel a prolongé son contrat avec l’Angleterre, le poste aux États-Unis apparaît comme la destination internationale la plus séduisante après la Coupe du monde.

  • New York Red Bulls v New England RevolutionGetty Images Sport

    Michael Bradley, Red Bull New York

    Tous les noms évoqués ici mis à part, celui de Bradley s’impose comme une évidence. Il est pratiquement acquis qu’il sera un jour sélectionneur de l’équipe nationale américaine. Il a joué au plus haut niveau avec cette sélection et en a été le capitaine à 48 reprises. Comme si cela ne suffisait pas, son père, entraîneur de grand talent, a dirigé l’équipe des États-Unis pendant cinq ans.

    Néanmoins, pour l’actuel coach des New York Red Bulls, l’heure semble encore un peu prématurée. On perçoit que Bradley est toujours en phase d’affirmation. Son équipe pratique un football séduisant, jeune, expressif et ultra-offensif, parfois jusqu’à l’excès. L’entraîneur forge son identité sur le modèle des Red Bulls. Nommé entraîneur professionnel à temps plein il y a seulement trois mois, il est encore en phase de rodage : des systèmes à peaufiner, des expériences à accumuler. Bradley à la tête de l’équipe nationale américaine en 2030 ? Possible. Pour l’instant, son parcours le mène plus vraisemblablement vers un banc européen, peut-être celui de Leipzig, avant de prendre les rênes des États-Unis.


  • Charlotte FC v Philadelphia UnionGetty Images Sport

    Jim Curtin, libre de tout engagement

    Un point mérite d’être souligné. Avec tout le respect que l’on doit à l’ancien coach du Philadelphia Union, Jim Curtin n’est pas un choix très sexy, mais il est synonyme de fiabilité.

    À la tête de l’Union pendant dix ans, il a constamment adapté son effectif sans jamais perdre en compétitivité. Il a lancé plusieurs grands talents, et même si le club a beaucoup transféré, il a toujours maintenu un haut niveau de performance. Il a remporté le Supporters’ Shield en 2022 et disputé cinq finales. On peut – et on doit – toutefois s’interroger sur son palmarès. Spécialiste de la construction d’un effectif, il est parfaitement capable de tirer le meilleur des jeunes talents. Et cela, dans le football moderne, pèse son poids.

  • Pellegrino Matarazzo-real sociedad-coach-202601(C)Getty Images

    Pellegrino Matarazzo, Real Sociedad

    Matarazzo pourrait bien devenir le prochain grand entraîneur américain.

    Son parcours est inspirant. Né dans le New Jersey de parents italiens, il ne s’impose pas en Italie, échouant à au moins deux essais, et il écume plutôt les divisions inférieures allemandes et italiennes avant de devenir formateur. Le métier lui va mieux. À Hoffenheim, il apprend aux côtés de Julian Nagelsmann, désormais sélectionneur allemand, et, huit ans plus tard, il figure parmi les techniciens les plus respectés du continent.

    Il a réalisé un travail remarquable à la Real Sociedad, qu’il a tirée d’une zone de relégation en décembre pour la mener vers la victoire en Copa del Rey en avril. Le club basque est désormais en passe de se qualifier pour une compétition européenne, scénario impensable six mois plus tôt. Vingt ans après ses échecs sur les terrains européens en tant que joueur, il est aujourd’hui l’unique entraîneur américain à avoir remporté un trophée majeur dans l’une des cinq grands championnats.

    Pourtant, son parcours semble davantage le destiner au football de club qu’à la sélection américaine. La presse espagnole l’a déjà associé à des postes dans des clubs plus prestigieux et la Ligue des champions pourrait représenter une étape plus naturelle. Ne l’écartons donc pas d’emblée ; lui-même n’exclut pas cette opportunité.

  • guardiola(C)Getty Images

    Pep Guardiola, Manchester City

    Guardiola est souvent présenté comme la solution universelle aux maux du football. Un problème ? Envoyez le plus grand entraîneur de l’ère moderne : il trouvera l’issue. Ses compétences en gestion de club sont incontestables. Son goût pour la victoire et sa capacité à réappliquer, encore et encore, ses méthodes quasi légendaires donnent l’impression d’une facilité déconcertante.

    Toutefois, une réserve subsiste, surtout si l’on envisage son arrivée à la tête de l’équipe nationale américaine. Guardiola a besoin d’une implication quotidienne : des séances sur le terrain, des heures de discussions tactiques et un travail minutieux sur les détails. Or, le poste de sélectionneur, par nature intermittent, ne lui offrirait pas ce niveau de précision. Il n’entraînera donc pas l’Espagne – ses racines catalanes l’en dissuadent – et aucune autre grande nation européenne ne semble réaliste. Si unjour il acceptait un poste en sélection, l’Argentine ou les États-Unis seraient les destinations les plus probables. Reste à savoir s’il brillerait dans un rôle moins impliquant.

  • Canada v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Jesse Marsch, Canada

    La situation prête en effet à sourire. Il n’est un secret pour personne que Marsch se voyait déjà à la tête de l’équipe nationale américaine. Il était même considéré comme le grand favori avant que les États-Unis ne prolongent le contrat de Berhalter en 2023. L’ancien entraîneur affirme avoir laissé filer le poste à Leicester au dernier moment, convaincu par l’intérêt des sélectionneurs américains, pour finalement constater que le poste était déjà pourvu.

    Depuis, il a engagé une véritable campagne de dénigrement contre la sélection américaine, la fédération et le pays tout entier. Natif du Wisconsin, il semble désormais en froid avec son pays. Reste que son palmarès d’entraîneur parle pour lui : il demeure sans doute le technicien américain le plus talentueux, doté du charisme requis pour mener une grande nation. Dans un autre contexte, il aurait facilement obtenu le poste. Mais il a peut-être brûlé trop de ponts.