Qui prendra la succession de Mauricio Pochettino à la tête de l’équipe nationale américaine après la Coupe du monde ? Les arguments en faveur de Jürgen Klopp, Michael Bradley et d’autres candidats

L’avenir de Mauricio Pochettino à la tête de l’équipe nationale américaine après la Coupe du monde reste incertain.

Aucun accord de prolongation n’est en vue et, bien que l’Argentin – passé par Tottenham, le PSG et Chelsea – ait laissé entendre qu’il pourrait rester, ses ouvertures répétées vers la Premier League au cours de l’année écoulée alimentent les spéculations sur son avenir à long terme à la tête de la sélection américaine.

Cette situation est compréhensible : Pochettino est une prise de choix pour ce qui s’annonce comme le plus grand tournoi de l’histoire du football américain. Charismatique, compétent et intelligent, il devrait réussir à bâtir une équipe organisée et compétitive, capable de briller lors d’une Coupe du monde à domicile. Rien de répréhensible à cela.

Si l’Argentin part, la fédération américaine devra trouver un nouveau sélectionneur d’ici la fin de l’été. Plusieurs profils de qualité se détachent : B.J. Callaghan, déjà passé par le poste, fait figure de favori. Mais des options plus audacieuses circulent aussi, comme les légendes Jürgen Klopp et Pep Guardiola, qui constitueraient de véritables surprises. Et, après tout, le football a déjà réservé des surprises plus étonnantes.

Alors que les spéculations vont bon train, GOAL passe en revue les candidats les plus crédibles pour prendre la relève.