L’ancien entraîneur légendaire d’Arsenal, âgé de 76 ans, a partagé son analyse approfondie lors d’une intervention dans le podcast deFelix et Toni Kroos. Wenger a souligné que ses pronostics reposaient uniquement sur la qualité technique sur le terrain, et non sur un quelconque parti pris subjectif en tant que citoyen français.

Il a déclaré : « La France va remporter la Coupe du monde. Je sais que vous allez dire que c’est parce que je suis français. Mais quand on analyse un peu le tournoi, on constate que le train roule aujourd’hui à une certaine vitesse. Et il faut être capable de monter à bord de ce train. »