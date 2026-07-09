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Qui peut arrêter la France ? Selon Arsène Wenger, une seule équipe serait en mesure de barrer la route à Kylian Mbappé et à ses coéquipiers et de les priver d’un nouveau titre mondial
Wenger soutient les Bleus
Wenger prédit que l’équipe de France remportera le titre de championne du monde lors du tournoi de cette année, après avoir assisté aux performances convaincantes de Mbappé et de ses coéquipiers. Les hommes de Deschamps se sont montrés redoutables lors de leurs cinq premiers matchs, avant leur quart de finale prévu contre le Maroc au Gillette Stadium de Boston. Selon Wenger, les Bleus possèdent une vitesse et une dynamique exceptionnelles qui rendront la tâche extrêmement difficile à leurs futurs adversaires.
- AFP
Un joueur français prévoit de remporter le tournoi.
L’ancien entraîneur légendaire d’Arsenal, âgé de 76 ans, a partagé son analyse approfondie lors d’une intervention dans le podcast deFelix et Toni Kroos. Wenger a souligné que ses pronostics reposaient uniquement sur la qualité technique sur le terrain, et non sur un quelconque parti pris subjectif en tant que citoyen français.
Il a déclaré : « La France va remporter la Coupe du monde. Je sais que vous allez dire que c’est parce que je suis français. Mais quand on analyse un peu le tournoi, on constate que le train roule aujourd’hui à une certaine vitesse. Et il faut être capable de monter à bord de ce train. »
L'Espagne constitue une menace tactique
Bien que les formations européennes trustent les quarts de finale, Wenger écarte les chances de l’Angleterre et juge que le Maroc et l’Argentine manqueront d’arguments face aux champions 2018. Pour lui, seule la « Roja » de Luis de la Fuente possède l’identité collective et la maturité tactique capables de bousculer les Bleus.
Wenger a ajouté : « Pour moi, l’Espagne est l’inconnu majeur. Si une équipe peut battre la France aujourd’hui, c’est l’Espagne. Elle possède un niveau technique supérieur et une qualité de jeu collectif, une culture du collectif, que personne d’autre n’a actuellement. Pas à ce niveau, en tout cas. À mon avis, le choix se joue donc entre ces deux équipes. Après cela, bien sûr, la France est plus forte physiquement. »
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Les poids lourds visent une place en demi-finale
Un véritable défi physique et mental attend désormais la France, qui devra affronter une équipe marocaine bien décidée à prendre sa revanche après sa défaite en demi-finale de 2022. En cas de qualification, le parcours vers le sacre s’annonce encore plus ardu, avec une possible confrontation contre la nouvelle génération dorée espagnole, emmenée par Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal. Au vu de la forme actuelle des deux sélections, la régularité physique et la profondeur de l’effectif s’imposent comme les facteurs décisifs dans la course au trophée le plus prestigieux du football.
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