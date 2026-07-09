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Qui peut arrêter la France ? Selon Arsène Wenger, une seule équipe est capable de priver Kylian Mbappé et ses coéquipiers d’un nouveau titre mondial
Wenger soutient les Bleus
Wenger prédit que l’équipe de France remportera le titre de championne du monde lors du tournoi de cette année, après avoir assisté aux performances convaincantes de Mbappé et de ses coéquipiers. Les hommes de Deschamps se sont révélés redoutables lors de leurs cinq premiers matchs, avant leur quart de finale prévu contre le Maroc au Gillette Stadium de Boston. Selon Wenger, les Bleus possèdent une vitesse et une dynamique exceptionnelles qui rendront la tâche extrêmement difficile à leurs futurs adversaires.
- AFP
Un joueur français se montre confiant et prédit la victoire finale dans le tournoi.
L’ancien entraîneur légendaire d’Arsenal, âgé de 76 ans, a livré une analyse approfondie lors de son passage dans le podcast deFelix et Toni Kroos. Wenger a insisté sur le fait que son pronostic reposait exclusivement sur la qualité technique observée sur le terrain, et non sur un quelconque parti pris en tant que citoyen français.
Il a déclaré : « La France va remporter la Coupe du monde. Je sais que vous allez dire que c’est parce que je suis français. Mais quand on analyse un peu le tournoi, on constate que le train roule aujourd’hui à une certaine vitesse. Et il faut être capable de monter à bord de ce train. »
L'Espagne constitue une menace tactique
Bien que les équipes européennes trustent les quarts de finale, Wenger écarte les chances de l’Angleterre et estime que le Maroc et l’Argentine peineront à contrer les champions en titre. Selon lui, seule la « Roja » de Luis de la Fuente possède l’identité collective et la maturité tactique nécessaires pour bousculer les tenants du titre.
Wenger a ajouté : « Pour moi, l’Espagne est l’inconnue majeure. Si une équipe peut battre la France aujourd’hui, c’est l’Espagne. Elle possède un niveau technique supérieur à celui des Bleus et une qualité de jeu collectif, une culture du jeu, que nul autre ne peut revendiquer actuellement. À mon avis, le titre se jouera entre ces deux équipes. Cela dit, bien sûr, la France reste supérieure sur le plan physique. »
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Les poids lourds visent une place en demi-finale
Un véritable défi physique et mental attend désormais la France, qui devra affronter une équipe marocaine bien décidée à prendre sa revanche après sa défaite en demi-finale de 2022. En cas de qualification, le parcours vers le sacre s’annonce encore plus ardu, avec une possible confrontation contre la nouvelle génération dorée espagnole, emmenée par Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal. Au vu de la forme actuelle des deux sélections, la régularité physique et la profondeur de l’effectif s’imposent comme les facteurs décisifs dans la course au trophée le plus prestigieux du football.
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