L’ancien entraîneur légendaire d’Arsenal, âgé de 76 ans, a livré une analyse approfondie lors de son passage dans le podcast deFelix et Toni Kroos. Wenger a insisté sur le fait que son pronostic reposait exclusivement sur la qualité technique observée sur le terrain, et non sur un quelconque parti pris en tant que citoyen français.

Il a déclaré : « La France va remporter la Coupe du monde. Je sais que vous allez dire que c’est parce que je suis français. Mais quand on analyse un peu le tournoi, on constate que le train roule aujourd’hui à une certaine vitesse. Et il faut être capable de monter à bord de ce train. »