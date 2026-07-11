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Qui peut arrêter Erling Haaland ? Une ancienne star de l’équipe d’Angleterre désigne le « meilleur joueur » capable de faire taire la machine à buts norvégienne… mais celui-ci ne figure même pas dans l’effectif de Thomas Tuchel
Robson s'interroge sur l'absence de Maguire
L'Angleterre peaufine sa préparation en vue d'un match crucial de Coupe du monde contre la Norvège, et tous les regards sont tournés vers la manière de contenir Erling Haaland. Si Tuchel dispose de plusieurs options en défense centrale, Robson estime qu'un joueur clé a été laissé de côté.
L’ancien capitaine des Three Lions estime que Maguire, avec sa puissance physique, serait l’homme de la situation pour contenir le buteur norvégien. Or le joueur de Manchester United a été laissé sur le bord de la liste de Tuchel pour la compétition, ce qui conduit Robson à redouter un manque de poids spécifique face à l’avant-centre des Citizens.
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Robson explique pourquoi Maguire était le bon choix
Robson estime que les défenseurs centraux actuels de l’Angleterre possèdent vitesse et technique, mais il s’interroge sur leur capacité à tenir le coup physiquement face à Haaland durant tout le match. Il s’attend à ce que l’attaquant vedette norvégien élève son niveau de jeu sur la plus grande scène.
« C’est justement à cause de ce match contre la Norvège que j’aurais adoré voir Harry Maguire dans l’effectif de Thomas Tuchel cet été, car je pense qu’il aurait su contenir Erling Haaland », a déclaré Robson à Hajper.
« Les autres joueurs dont nous disposons sont rapides, mais ils ne sont pas aussi costauds que quelqu’un comme Maguire, et Haaland va se donner à fond pour ce match ; il va utiliser sa puissance et ses autres qualités pour passer à un niveau supérieur, car c’est la Coupe du monde. Ça va être un match difficile pour les deux défenseurs centraux anglais. Harry Maguire aurait été l’homme de la situation. »
L'Angleterre reste favorite pour s'imposer de justesse face à la Norvège.
Malgré ses réserves, Robson anticipe tout de même un passage réussi pour l’Angleterre. Il prédit une victoire 2-1, tout en soulignant que Haaland et Martin Ødegaard poseront de sérieux problèmes.
« L'Angleterre sera parmi les favoris, mais la rencontre face à la Norvège s'annonce délicate, car c'est une équipe solide et bien organisée, capable de se replier derrière le ballon, de très bien défendre, puis de vous prendre à défaut grâce à Martin Ødegaard et Erling Haaland », a expliqué Robson.
« Ils constitueront une menace réelle. Ce sera un match intéressant, un nouveau rendez-vous où l’Angleterre devra s’employer pour les déstabiliser. Je prédis une victoire 2-1 pour l’Angleterre, car je pense qu’Odegaard ou Haaland marquera, mais nous avons nous aussi des arguments offensifs et, au vu des performances des joueurs jusqu’ici, je suis convaincu que nous pouvons l’emporter. »
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L'Angleterre aborde son plus grand test à ce jour.
L'Angleterre s'apprête à défier la Norvège dans ce que Robson estime être l'un des matchs les plus éprouvants de la compétition. Le face-à-face entre la défense anglaise et Haaland, combiné à l'influence d'Odegaard et de Jude Bellingham au milieu de terrain, s'annonce décisif pour le résultat final.
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