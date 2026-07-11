Robson estime que les défenseurs centraux actuels de l’Angleterre possèdent vitesse et technique, mais il s’interroge sur leur capacité à tenir le coup physiquement face à Haaland durant tout le match. Il s’attend à ce que l’attaquant vedette norvégien élève son niveau de jeu sur la plus grande scène.

« C’est justement à cause de ce match contre la Norvège que j’aurais adoré voir Harry Maguire dans l’effectif de Thomas Tuchel cet été, car je pense qu’il aurait su contenir Erling Haaland », a déclaré Robson à Hajper.

« Les autres joueurs dont nous disposons sont rapides, mais ils ne sont pas aussi costauds que quelqu’un comme Maguire, et Haaland va se donner à fond pour ce match ; il va utiliser sa puissance et ses autres qualités pour passer à un niveau supérieur, car c’est la Coupe du monde. Ça va être un match difficile pour les deux défenseurs centraux anglais. Harry Maguire aurait été l’homme de la situation. »