Getty Images
Traduit par
Qui peut arrêter Erling Haaland ? Une ancienne star de l’équipe d’Angleterre désigne « l’homme de la situation » pour contenir la star norvégienne… mais ce joueur ne fait même pas partie de l’effectif de Thomas Tuchel
Robson s’interroge sur l’absence de Maguire
L'Angleterre peaufine sa préparation en vue d'un match crucial de Coupe du monde contre la Norvège, et tous les regards sont tournés vers la manière de contenir Erling Haaland. Si Tuchel dispose de plusieurs options en défense centrale, Robson estime qu'un élément clé a été laissé de côté.
L’ancien capitaine des Three Lions estime que Maguire, avec sa puissance physique, serait l’homme de la situation pour contenir le buteur norvégien. Or, le Mancunien a été laissé de côté par Tuchel pour la compétition, ce qui amène Robson à craindre que l’Angleterre manque de poids pour contrer l’avant-centre de Manchester City.
- Getty
Robson explique pourquoi Maguire était le bon choix
Robson estime que les défenseurs centraux actuels de l’Angleterre possèdent vitesse et technique, mais il s’interroge sur leur capacité à tenir le coup physiquement face à Haaland durant tout le match. Il s’attend à ce que l’attaquant vedette norvégien élève son niveau de jeu sur la plus grande scène.
« C'est justement à cause de ce match contre la Norvège que j'aurais adoré voir Harry Maguire dans l'effectif de Thomas Tuchel cet été, car je pense qu'il aurait su contenir Erling Haaland », a déclaré Robson à Hajper.
« Les autres joueurs dont nous disposons sont rapides, mais ils ne sont pas aussi costauds que quelqu’un comme Maguire, et Haaland va se donner à fond pour ce match ; il va utiliser sa puissance et ses autres qualités pour passer à un niveau supérieur, car c’est la Coupe du monde. Ce sera un match difficile pour les deux défenseurs centraux anglais. Harry Maguire aurait été l’homme de la situation. »
L'Angleterre reste favorite pour s'imposer de justesse face à la Norvège.
Malgré ses réserves, Robson anticipe tout de même un succès anglais lors de ce test. Il a prédit une victoire 2-1, tout en soulignant que Haaland et Martin Ødegaard poseraient de sérieux problèmes.
« L'Angleterre sera parmi les favorites, mais la rencontre face à la Norvège s'annonce délicate : c'est une équipe solide et bien organisée, capable de se replier, de très bien défendre, puis de vous punir via Martin Ødegaard et Erling Haaland », a expliqué Robson.
« Ils constitueront une menace réelle. Ce sera un match intéressant, un nouveau rendez-vous où l’Angleterre devra s’employer pour les déstabiliser. Je vois un score de 2-1 en faveur de l’Angleterre, car je pense qu’Odegaard ou Haaland trouvera le chemin des filets, mais je crois aussi que nous serons nous-mêmes dangereux offensivement, et au vu des performances des joueurs jusqu’ici, j’ai confiance dans notre capacité à l’emporter. »
- Getty
L'Angleterre aborde son plus grand test à ce jour.
L'Angleterre va désormais affronter la Norvège dans ce que Robson estime être l'un de ses matchs les plus difficiles du tournoi. Le duel entre la défense anglaise et Haaland, ainsi que l'influence d'Odegaard et de Jude Bellingham au milieu de terrain, s'annoncent décisifs pour l'issue de la rencontre.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles