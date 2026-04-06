« Qui ne voudrait pas jouer pour le Real Madrid ?! » - Gary Lineker s'interroge sur la décision « étrange » de Liam Rosenior concernant la suspension d'Enzo Fernández à Chelsea

Lineker a pris la défense du milieu de terrain, évalué à 107 millions de livres sterling, en affirmant que le fait d’exprimer son intérêt pour un transfert à Madrid relevait d’une ambition naturelle plutôt que d’un manque de respect envers Chelsea. Le commentateur a également souligné ce qu’il perçoit comme une incohérence dans les mesures disciplinaires du club, Marc Cucurella ayant échappé à toute sanction pour des propos tout aussi controversés tenus pendant la trêve internationale.

S'exprimant dans le podcast The Rest is Football, Lineker a déclaré : « J'ai trouvé ça un peu bizarre [que Rosenior ait écarté Fernandez]. Je ne pense pas qu'il ait dit quoi que ce soit de particulièrement grave ou préjudiciable à Chelsea. Il a simplement dit qu'il aimerait vivre à Madrid. Cucurella a tenu des propos similaires à propos de Barcelone et n'a pas été sanctionné du tout. Qui ne voudrait pas jouer pour le Real Madrid ?! Je ne comprends pas cette suspension. Infligez-lui une amende si vous voulez le punir et réglez ça en interne, mais je ne vois pas en quoi une suspension vous aide. Ça n’a évidemment rien changé contre Port Vale, mais j’ai juste trouvé ça un peu bizarre. »