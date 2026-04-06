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« Qui ne voudrait pas jouer pour le Real Madrid ?! » - Gary Lineker s'interroge sur la décision « étrange » de Liam Rosenior concernant la suspension d'Enzo Fernández à Chelsea
Rosenior sévit contre Fernandez
L'entraîneur de Chelsea, Rosenior, a pris une position ferme en écartant Fernandez pour la victoire en quart de finale de la FA Cup contre Port Vale et pour le match crucial de Premier League contre Manchester City dimanche prochain. Cette mesure disciplinaire fait suite aux récentes interviews du joueur de 25 ans, dans lesquelles il a admis ne pas savoir s'il resterait à l'ouest de Londres au-delà de la saison en cours. Bien que Fernandez ait souvent porté le brassard de capitaine cette saison, Rosenior a insisté sur le fait que la direction du club devait réagir fermement face à un « franchissement de la ligne rouge ».
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Lineker défend ses ambitions pour le Bernabéu
Lineker a pris la défense du milieu de terrain, évalué à 107 millions de livres sterling, en affirmant que le fait d’exprimer son intérêt pour un transfert à Madrid relevait d’une ambition naturelle plutôt que d’un manque de respect envers Chelsea. Le commentateur a également souligné ce qu’il perçoit comme une incohérence dans les mesures disciplinaires du club, Marc Cucurella ayant échappé à toute sanction pour des propos tout aussi controversés tenus pendant la trêve internationale.
S'exprimant dans le podcast The Rest is Football, Lineker a déclaré : « J'ai trouvé ça un peu bizarre [que Rosenior ait écarté Fernandez]. Je ne pense pas qu'il ait dit quoi que ce soit de particulièrement grave ou préjudiciable à Chelsea. Il a simplement dit qu'il aimerait vivre à Madrid. Cucurella a tenu des propos similaires à propos de Barcelone et n'a pas été sanctionné du tout. Qui ne voudrait pas jouer pour le Real Madrid ?! Je ne comprends pas cette suspension. Infligez-lui une amende si vous voulez le punir et réglez ça en interne, mais je ne vois pas en quoi une suspension vous aide. Ça n’a évidemment rien changé contre Port Vale, mais j’ai juste trouvé ça un peu bizarre. »
La culture de Stamford Bridge sous la loupe
Rosenior a donné la priorité à la discipline au sein de l'équipe pour tenter de sauver une saison mouvementée, bien que Fernandez ait inscrit 12 buts et délivré six passes décisives cette saison. L'entraîneur insiste sur le fait que cette sanction interne était nécessaire pour préserver la culture du club, qui est en pleine évolution. Expliquant sa décision, Rosenior a ajouté : « C'est décevant qu'Enzo s'exprime de cette manière. Je n'ai rien de négatif à dire à son sujet, mais une ligne a été franchie en ce qui concerne notre culture et ce que nous voulons construire. En tant que personnalité, en tant qu’homme et en tant que joueur, j’ai le plus grand respect pour lui. Il est frustré parce qu’il veut que nous réussissions. Quant à la décision, elle ne concerne pas seulement moi ou les directeurs sportifs. Les propriétaires, les joueurs, nous sommes tous d’accord sur cette décision. La porte n’est pas fermée pour Enzo. C’est une sanction. Il faut protéger la culture, et à cet égard, une ligne a été franchie. »
- AFP
Le match à Wembley approche à grands pas pour les Blues
Chelsea devra disputer ses prochains matchs de Premier League sans son pilier du milieu de terrain avant le choc de la demi-finale de la FA Cup contre Leeds United à Wembley. La pression pèse sur Rosenior pour qu’il réintègre efficacement Fernandez, d’autant plus que le joueur est sous contrat jusqu’en 2032. Si cette tension n’est pas rapidement apaisée, cela pourrait compromettre les espoirs de titre de Chelsea et alimenter les rumeurs concernant une approche de Madrid cet été.