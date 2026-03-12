AFP
« Qui ne voudrait pas ce poste ? » - Jürgen Klinsmann réagit aux rumeurs concernant le poste à Tottenham alors que la pression monte sur Igor Tudor
Une étincelle émotionnelle plutôt qu'une maîtrise tactique
Avec les Spurs qui ne sont qu'à un point au-dessus de la zone de relégation de la Premier League, Klinsmann estime que le prochain entraîneur devra privilégier le lien émotionnel plutôt que la complexité tactique. À l'approche d'un match crucial contre Nottingham Forest, qui pourrait rapporter six points, il pense que l'équipe a désespérément besoin d'un regain d'énergie psychologique et d'un esprit combatif renouvelé pour assurer son maintien.
Klinsmann présente son plan pour assurer la survie des Spurs
« Qui ne voudrait pas ce poste, c'est Tottenham. Peu importe qui vous choisissez, vous avez besoin d'une personne capable de créer un lien émotionnel avec tout le monde, qui connaît le club, qui ressent le club, qui ressent les gens », a expliqué Klinsmann, qui a joué deux fois pour les Spurs, à ESPN. « Parce que pour sortir de cette situation difficile, ils doivent développer un esprit combatif, un esprit combatif vraiment méchant, laid, et cela ne passe que par les émotions. Il n'est donc pas nécessaire de faire appel à un génie tactique ou autre, il faut quelqu'un qui soit capable de rallier tout le monde... Cela ne passe que par les émotions, la volonté de souffrir et de se battre, et peut-être même de prendre le ballon à certains ramasseurs de balles sur la touche. »
La controverse Kinsky et la décision « brutale » de Tudor
Le mandat de Tudor a atteint un point de rupture après la défaite 5-2 contre l'Atlético Madrid lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, notamment en raison de son traitement du jeune gardien Antonin Kinsky, qui a été remplacé après seulement 17 minutes de jeu à la suite de deux erreurs cruciales. Klinsmann, dont le fils est également gardien de but, a vivement critiqué cette décision.
« Je pense que si vous lui demandez [à Tudor] aujourd'hui... il repenserait toute la situation », a déclaré Klinsmann. « Évidemment, c'est terrible pour le gamin, c'est la pire chose qu'un gardien de but puisse vivre... être remplacé après 17 minutes de jeu devant un stade comble à Madrid, parce que vous avez commis deux erreurs, c'est tout simplement brutal. »
« Il l'a jeté dans l'eau froide. »
Les retombées ont laissé l'avenir de Tudor suspendu à un fil, beaucoup remettant en question la logique d'une telle humiliation publique. Klinsmann a suggéré que la gestion de la situation était fondamentalement erronée.
« Il l'a jeté dans l'eau froide et, à ce moment-là, l'eau était trop froide », a conclu Klinsmann. « Il a commis deux énormes erreurs... Il aurait dû attendre la mi-temps. Peut-être qu'alors, il aurait pu lui parler et lui expliquer qu'il allait le remplacer... Il a décidé de le faire après 17 minutes, ce qui est une punition énorme pour un jeune comme lui. »
