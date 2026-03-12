« Qui ne voudrait pas ce poste ? » - Jürgen Klinsmann réagit aux rumeurs concernant le poste à Tottenham alors que la pression monte sur Igor Tudor

Le mandat de Tudor a atteint un point de rupture après la défaite 5-2 contre l'Atlético Madrid lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, notamment en raison de son traitement du jeune gardien Antonin Kinsky, qui a été remplacé après seulement 17 minutes de jeu à la suite de deux erreurs cruciales. Klinsmann, dont le fils est également gardien de but, a vivement critiqué cette décision.

« Je pense que si vous lui demandez [à Tudor] aujourd'hui... il repenserait toute la situation », a déclaré Klinsmann. « Évidemment, c'est terrible pour le gamin, c'est la pire chose qu'un gardien de but puisse vivre... être remplacé après 17 minutes de jeu devant un stade comble à Madrid, parce que vous avez commis deux erreurs, c'est tout simplement brutal. »