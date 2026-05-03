Gonzalez connaît bien la philosophie du club grâce à son entraîneur à Chivas, l’ancien défenseur du FC Barcelone Gabriel Milito. « Il nous dit qu’il a joué dans la meilleure équipe de l’histoire, dans ce Barcelone emblématique », explique Gonzalez, soulignant à quel point ces expériences inculquent une mentalité de gagnant.

Pourtant, malgré son admiration pour le géant catalan, il reconnaît soutenir l’un de ses rivaux nationaux : « Ça peut surprendre, mais je suis fan de l’Atlético de Madrid », confie-t-il. « Mon père a passé un peu de temps à Madrid et il nous a ramené des souvenirs des Colchoneros, à mon frère et moi… De plus, j’apprécie le style de Cholo Simeone : engagement, combativité, refus de l’abandon et capacité à aborder chaque match séparément. »