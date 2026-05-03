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« Qui n’en rêverait pas ? » - La jeune pépite mexicaine Armando Gonzalez espère rejoindre le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal au Camp Nou, alors que les rumeurs de transfert s’intensifient
Rumeurs de transfert vers Barcelone
Dans une interview exclusive accordée à SPORT, Gonzalez a commenté les rumeurs de plus en plus persistantes l’envoyant au FC Barcelone. L’attaquant a réalisé une saison éclatante, inscrivant 12 buts en 16 matchs avec les Chivas lors de la phase Clausura de la Liga MX. Cette efficacité aurait poussé le club catalan à le voir comme une option abordable pour renforcer son attaque. Interrogé sur la perspective de porter le maillot emblématique des Blaugrana et d’évoluer sous les ordres de l’entraîneur Hansi Flick, l’attaquant a exprimé son admiration : « Oui, bien sûr, qui n’aimerait pas ça ? Le Barça est l’une des meilleures équipes de l’histoire. Pour moi, l’équipe de [Pep] Guardiola est mythique, et ce qu’ils accomplissent actuellement avec Hansi Flick est tout aussi remarquable. Tout joueur rêve d’évoluer là-bas. Si cela se concrétise, j’en serais très reconnaissant. »
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Éloge de Yamal
L’un des principaux attraits du grand club espagnol réside dans la possibilité de partager le terrain avec Yamal, la jeune sensation. L’ailier espagnol a pris d’assaut le monde du football depuis ses débuts au Barça, et ses performances ont clairement marqué González. Interrogé sur la possibilité d’un duo, il a fait part de son ambition de se mesurer à des talents d’élite. Il a ajouté : « Oui, qui ne le voudrait pas ? Je le considère comme l’un des meilleurs au monde actuellement, et ce qu’il réalise semaine après semaine est impressionnant. J’aimerais l’avoir comme coéquipier. Mon ambition est de jouer avec les meilleurs, et Lamine Yamal en fait partie. Si Dieu me donne la chance de partager le terrain avec lui, ce sera quelque chose de très beau. »
Évoluer aux côtés des légendes du FC Barcelone
Gonzalez connaît bien la philosophie du club grâce à son entraîneur à Chivas, l’ancien défenseur du FC Barcelone Gabriel Milito. « Il nous dit qu’il a joué dans la meilleure équipe de l’histoire, dans ce Barcelone emblématique », explique Gonzalez, soulignant à quel point ces expériences inculquent une mentalité de gagnant.
Pourtant, malgré son admiration pour le géant catalan, il reconnaît soutenir l’un de ses rivaux nationaux : « Ça peut surprendre, mais je suis fan de l’Atlético de Madrid », confie-t-il. « Mon père a passé un peu de temps à Madrid et il nous a ramené des souvenirs des Colchoneros, à mon frère et moi… De plus, j’apprécie le style de Cholo Simeone : engagement, combativité, refus de l’abandon et capacité à aborder chaque match séparément. »
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En perspective de la Coupe du monde
Pour l’instant, Gonzalez se concentre pleinement sur sa mission : mener son équipe nationale, pays hôte, lors de la Coupe du monde qui approche à grands pas. Le Mexique entamera sa campagne dans le groupe A face à l’Afrique du Sud le 11 juin, avant de défier la Corée du Sud le 19 juin et de conclure la phase de groupes contre la Tchéquie le 25 juin. Une fois la compétition achevée, il semble très probable qu’il franchisse le pas vers l’Europe. Si sa forme prolifique devant le but se confirme, un transfert retentissant outre-Atlantique pourrait se concrétiser très bientôt.