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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
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« Qui les a mis dans cette situation ? » : un avertissement juridique qui inquiète Al-Nassr au sujet du contrat de Felix

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L'avenir de João Félix est toujours entouré de grands points d'interrogation, dans un contexte de versions contradictoires concernant la position d'Al-Nassr sur l'activation de la clause de prolongation dans le contrat de la star portugaise, et les restrictions juridiques qui pourraient compliquer les calculs du club saoudien.

Dans ce contexte, le conseiller juridique Ahmed Al-Shaikhi a révélé des détails importants concernant l'avenir de Félix, précisant que la clause de prolongation de son contrat est « unilatérale (du côté d'Al-Nassr) et non automatique », ce qui signifie que l'activation de cette option nécessite une décision du club, et pas uniquement la réalisation des conditions de renouvellement.

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  • Le risque de l'attente : les conditions de la prolongation sont réunies

    Il a précisé que pour que la clause soit valable et non annulable, il faut que le salaire annuel du joueur augmente d'au moins 20 %, et que la période de prolongation soit proportionnelle à la durée du contrat initial, conditions actuellement réunies.

    Parmi les conditions, toujours selon l'expert juridique saoudien, figure également le fait que le joueur ait donné « un accord distinct de l'accord de transfert initial avec Chelsea ».

    Al-Sheikhi a déclaré, dans des propos tenus lors de l'émission « Nadina », que les conditions de la prolongation sont déjà réunies, mais que la direction d'Al-Nassr doit accélérer l'activation de la clause avant le mercato hivernal.

    Il a mis en garde contre les risques juridiques liés au retard d'Al-Nassr à trancher sa position, soulignant que la prolongation de l'attente pourrait ouvrir la voie à des complications relatives aux droits contractuels du joueur.

    Il a écrit sur son compte X : « Plus Al-Nassr tarde à activer la clause de prolongation du joueur João Félix, plus augmente le risque juridique de perdre le joueur, jusqu'à ce que l'on prive le joueur de toute possibilité de se rétracter. De plus, certains arbitres du Tribunal arbitral du sport (TAS) font preuve de beaucoup de compassion envers le joueur privé du droit de négocier durant les 6 derniers mois de son contrat », précisant que le contrat de Félix expire en juin 2027.

    Il a ajouté qu'Al-Nassr a bien rédigé la clause de prolongation de manière à la rendre contraignante pour le joueur, bien que cela n'annule pas la nécessité pour la direction d'agir pour l'activer au moment opportun.

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  • « Qui a mené Al-Nassr jusqu'à cette situation ? »

    Des sources avaient confirmé précédemment à Kooora qu'Al-Nassr avait entrepris des démarches pour activer la clause de prolongation dans le contrat de Felix jusqu'à l'été 2029, dans un contexte marqué par l'intérêt du FC Barcelone pour récupérer le joueur, et par les tentatives de son agent Jorge Mendes d'organiser son transfert vers le club catalan.

    Dans le même contexte, le journaliste pro-Al-Nassr Bandar Al-Dabikhi a soulevé des interrogations sur la réalité de la prolongation du contrat de João Félix, dans un climat d'informations contradictoires concernant l'activation de la clause de prolongation, affirmant que la décision finale demeure entre les mains du propriétaire du club (le Fonds public d'investissement), en tant que partie responsable de fournir la somme financière nécessaire pour finaliser la prolongation.

    Al-Dabikhi a souligné que la situation se complique davantage en raison du contrôle imposé à Al-Nassr et de la faiblesse des sponsors, selon ses termes, s'interrogeant : « Qui a amené Al-Nassr à cette situation ? ».

    Ces détails placent la direction d'Al-Nassr devant une décision qui dépasse le simple fait de conserver l'une des stars de l'équipe, car il s'agit du moment de l'activation de la clause, des engagements financiers qui en découlent, et de la capacité du club à régler ce dossier avant que le joueur n'entre dans la période lui permettant de négocier avec d'autres clubs. Réussira-t-il ce test ?

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