Il a précisé que pour que la clause soit valable et non annulable, il faut que le salaire annuel du joueur augmente d'au moins 20 %, et que la période de prolongation soit proportionnelle à la durée du contrat initial, conditions actuellement réunies.

Parmi les conditions, toujours selon l'expert juridique saoudien, figure également le fait que le joueur ait donné « un accord distinct de l'accord de transfert initial avec Chelsea ».

Al-Sheikhi a déclaré, dans des propos tenus lors de l'émission « Nadina », que les conditions de la prolongation sont déjà réunies, mais que la direction d'Al-Nassr doit accélérer l'activation de la clause avant le mercato hivernal.

Il a mis en garde contre les risques juridiques liés au retard d'Al-Nassr à trancher sa position, soulignant que la prolongation de l'attente pourrait ouvrir la voie à des complications relatives aux droits contractuels du joueur.

Il a écrit sur son compte X : « Plus Al-Nassr tarde à activer la clause de prolongation du joueur João Félix, plus augmente le risque juridique de perdre le joueur, jusqu'à ce que l'on prive le joueur de toute possibilité de se rétracter. De plus, certains arbitres du Tribunal arbitral du sport (TAS) font preuve de beaucoup de compassion envers le joueur privé du droit de négocier durant les 6 derniers mois de son contrat », précisant que le contrat de Félix expire en juin 2027.

Il a ajouté qu'Al-Nassr a bien rédigé la clause de prolongation de manière à la rendre contraignante pour le joueur, bien que cela n'annule pas la nécessité pour la direction d'agir pour l'activer au moment opportun.

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