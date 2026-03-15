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Qui incarnerait Wayne Rooney dans le film « Match of the Day » ? Une légende de Manchester United choisit une icône hollywoodienne avant de se faire descendre en flammes par Micah Richards, qui lui a répondu sur le thème de « Prison Break »
Des choix de distribution hilarants
Rooney et Richards ont récemment eu une conversation amusante sur BBC Sport au sujet du casting d'un film fictif inspiré de l'émission « Match of the Day ». La plaisanterie a commencé lorsque l'on a demandé à Richards qui devrait l'incarner. Alors que l'ancien défenseur de Manchester City affirmait avec assurance que Denzel Washington serait le choix idéal, Rooney l'a rapidement ramené à la réalité, suggérant sans détour le colosse Bob Sapp, vu dans la comédie The Longest Yard. Cette introduction hilarante a donné le ton parfait à un échange très divertissant entre les deux commentateurs de football populaires, qui ont imaginé leurs homologues à l'écran.
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La comparaison avec Prison Break
La conversation humoristique a rapidement dérivé sur la question de savoir qui pourrait prendre la relève de l'ancien attaquant de Manchester United. Rooney a proposé avec ambition le grand nom d'Hollywood Tom Hardy. Cependant, Richards a trouvé cette suggestion hilarante et a immédiatement éclaté d'un rire incontrôlable. Réalisant que cela risquait d'être un peu tiré par les cheveux, le légendaire attaquant s'est rabattu sur une option plus modeste, se comparant sans ménagement au capitaine Brad Bellick, le gardien de prison notoirement strict de la série télévisée à succès Prison Break, incarné par Wade Williams. Richards a été plié en deux par cette auto-dépréciation à la fois juste et impitoyable, avant de proposer en riant l'ancien footballeur Dion Dublin et l'acteur oscarisé Forest Whitaker.
Choisir le reste de l'équipe
La conversation s'est ensuite orientée vers Danny Murphy. Conscient qu'il fallait manifestement un acteur chauve pour incarner leur collègue commentateur, Richards a d'abord lancé l'idée de faire appel à Vin Diesel, la star des films d'action « Fast & Furious ». Lorsque Rooney a rapidement rejeté ce choix, Richards a fait valoir qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui soit à la fois petit et intelligent. Cela a incité Rooney à suggérer de manière hilarante l'acteur Ross Kemp, en faisant spécifiquement référence à son rôle emblématique de dur à cuire, Grant Mitchell, dans le feuilleton britannique classique EastEnders, concluant ainsi un moment comique vraiment mémorable entre le duo dynamique du studio.
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Réactions des fans face au choix des acteurs
Cette vidéo hilarante est rapidement devenue virale, suscitant une vague de réactions amusantes de la part des fans sur les réseaux sociaux. Un utilisateur a apprécié cet humour autodérisoire, estimant que la comparaison avec Bellick était « parfaite ». Les fans ont également proposé leurs propres alternatives hilarantes : certains ont réclamé Stephen Graham ou Russell Crowe pour incarner Rooney, tandis que d’autres ont suggéré sans ménagement le personnage de dessin animé Shrek. Quant à Murphy, un spectateur a déclaré que confier le rôle au manager d'Everton, Sean Dyche, serait emblématique, tandis qu'un autre a demandé avec humour que ce soit le vétéran hollywoodien Danny DeVito.
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