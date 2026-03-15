La conversation humoristique a rapidement dérivé sur la question de savoir qui pourrait prendre la relève de l'ancien attaquant de Manchester United. Rooney a proposé avec ambition le grand nom d'Hollywood Tom Hardy. Cependant, Richards a trouvé cette suggestion hilarante et a immédiatement éclaté d'un rire incontrôlable. Réalisant que cela risquait d'être un peu tiré par les cheveux, le légendaire attaquant s'est rabattu sur une option plus modeste, se comparant sans ménagement au capitaine Brad Bellick, le gardien de prison notoirement strict de la série télévisée à succès Prison Break, incarné par Wade Williams. Richards a été plié en deux par cette auto-dépréciation à la fois juste et impitoyable, avant de proposer en riant l'ancien footballeur Dion Dublin et l'acteur oscarisé Forest Whitaker.