Manchester City a officiellement assuré l’avenir à long terme de la prometteuse jeune défenseure Sacha Lewis, qui a signé son premier contrat professionnel avec le club. L’arrière latérale de 18 ans, originaire de Bury et supportrice du club depuis toujours, a bouclé un remarquable parcours au sein du centre de formation.

Arrivée à l’origine dans la structure au niveau des moins de 14 ans, Lewis a gravi les échelons progressivement à la City Football Academy. Elle devient désormais la dernière réussite issue de la Girls' Academy, dans la lignée de la récente progression de sa collègue défenseure Gracie Prior vers le groupe professionnel senior. Lewis conservera le numéro 47 alors qu’elle effectue sa transition définitive vers l’environnement de l’équipe première.

Cette signature importante intervient après une brillante saison individuelle pour la jeune joueuse lors de l’exercice 2025-2026. Lewis a été sacrée joueuse de la saison de l’équipe Next Gen de City, jouant un rôle moteur alors que l’équipe a décroché une cinquième place pour sa saison inaugurale.