Manchester City
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Qui est Sacha Lewis ? La joueuse issue de l’académie féminine de Manchester City signe son premier contrat professionnel après ses exploits qui lui ont valu le titre de joueuse de la saison avec l’équipe Next Gen
Un rêve devenu réalité à Manchester
Manchester City a officiellement assuré l’avenir à long terme de la prometteuse jeune défenseure Sacha Lewis, qui a signé son premier contrat professionnel avec le club. L’arrière latérale de 18 ans, originaire de Bury et supportrice du club depuis toujours, a bouclé un remarquable parcours au sein du centre de formation.
Arrivée à l’origine dans la structure au niveau des moins de 14 ans, Lewis a gravi les échelons progressivement à la City Football Academy. Elle devient désormais la dernière réussite issue de la Girls' Academy, dans la lignée de la récente progression de sa collègue défenseure Gracie Prior vers le groupe professionnel senior. Lewis conservera le numéro 47 alors qu’elle effectue sa transition définitive vers l’environnement de l’équipe première.
Cette signature importante intervient après une brillante saison individuelle pour la jeune joueuse lors de l’exercice 2025-2026. Lewis a été sacrée joueuse de la saison de l’équipe Next Gen de City, jouant un rôle moteur alors que l’équipe a décroché une cinquième place pour sa saison inaugurale.
« Cela signifie encore plus parce que je supporte City »
Intégrer une équipe première est toujours une tâche redoutable, mais y parvenir dans un club qui vient de réaliser le doublé national, en remportant à la fois le titre de la Barclays Women’s Super League et la Women’s FA Cup en 2025-2026, souligne l'immense potentiel de l'adolescente.
Évoquant ce moment marquant dans sa jeune carrière, Lewis, la petite sœur de la star de l'équipe masculine de Manchester City Rico Lewis, a admis que son lien profond avec le club rendait l'occasion particulièrement émouvante.
« C'est incroyable. Beaucoup de travail a été fourni et c'est une très belle réussite, a-t-elle déclaré après l'annonce. Je suis fière. Cela représente énormément, cela signifie encore plus parce que je supporte City. Être ici, à l'Academy, peu de gens ont cette opportunité, donc j'en suis très reconnaissante. »
- Manchester City
Sjögran salue un « exemple brillant » pour les jeunes joueurs
L’éclosion d’un nouveau talent issu du centre de formation représente un coup de pouce important pour la filière de développement du club, un sentiment repris avec enthousiasme par la directrice du football de Manchester City, Therese Sjögran.
Sjögran a salué la maturité de la joueuse de 18 ans et a mis en avant l’effort collectif nécessaire pour préparer les joueuses aux exigences du football de haut niveau.
« C’est un moment spécial pour Sacha, et elle le mérite pleinement, a expliqué Sjögran. Sa progression est une nouvelle démonstration de l’incroyable passerelle dont disposent nos jeunes joueuses vers l’équipe première, et elle a été un exemple remarquable pour ses coéquipières alors qu’elle n’a encore que 18 ans. »
La directrice du football en a également profité pour saluer la responsable de l’académie féminine, Hannah Dingley, ainsi que l’entraîneuse principale Izzy Christiansen, pour leurs rôles essentiels dans l’accompagnement de Lewis à travers les échelons de la Next Gen. « Avec son talent et son attitude, elle a assurément un bel avenir dans le football », a ajouté Sjögran.
La voie vers une place régulière en équipe première
Si Lewis vient de signer son premier contrat professionnel, elle n’est déjà plus étrangère à l’environnement intense du groupe première d’Andrée Jeglertz. La jeune joueuse avait été retenue dans le groupe les jours de match pour des rencontres à fort enjeu la saison dernière, notamment lors des deux premiers chocs de City en WSL contre ses rivaux pour le titre, Chelsea et Brighton & Hove Albion. Elle a également engrangé une expérience précieuse en figurant dans le groupe pour la demi-finale tendue de League Cup de janvier contre Chelsea.
En outre, l’internationale anglaise U19 a déjà goûté aux joutes de l’équipe première à l’étranger. Lors de la tournée de présaison 2024 de City en Australie, elle est entrée en jeu à Perth et a aidé son équipe à décrocher une victoire aux tirs au but contre Leicester City.
Alors que Manchester City se prépare à défendre son titre de WSL lors de la prochaine saison, l’intégration officielle de talents du centre de formation comme Lewis prouve que le club reste pleinement engagé à construire pour l’avenir tout en dominant le présent.
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