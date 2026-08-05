Manchester City
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Qui est Sacha Lewis ? La joueuse formée à l'académie féminine de Manchester City signe son premier contrat professionnel après ses exploits de Joueuse de la saison avec l'équipe Next Gen
Un rêve devenu réalité à Manchester
Manchester City a officiellement assuré l’avenir à long terme de la prometteuse jeune défenseuse Sacha Lewis, qui a signé son premier contrat professionnel avec le club. L’arrière latérale de 18 ans, originaire de Bury et supportrice du club depuis toujours, a bouclé un parcours remarquable au sein de la formation.
Arrivée à l’origine chez les moins de 14 ans, Lewis a progressivement gravi les échelons au City Football Academy. Elle devient désormais la dernière réussite issue de la Girls' Academy, dans la lignée de la récente progression de sa collègue défenseuse Gracie Prior vers le niveau professionnel en équipe première. Lewis conservera le numéro 47 alors qu’elle effectue son passage définitif dans l’environnement de l’équipe première.
Ce contrat marquant intervient après une excellente saison individuelle de la jeune joueuse en 2025-2026. Lewis a été élue joueuse de la saison de l’équipe Next Gen de City, jouant un rôle moteur alors que l’équipe a décroché une cinquième place lors de sa saison inaugurale.
« Cela signifie encore plus parce que je supporte City »
S'imposer dans un groupe professionnel est toujours une tâche redoutable, mais y parvenir dans un club qui vient de réaliser le doublé national, en remportant à la fois la Barclays Women's Super League et la Women's FA Cup en 2025-2026, souligne l'immense potentiel de l'adolescente.
Évoquant ce moment marquant dans sa jeune carrière, Lewis, la jeune sœur de la star de l'équipe masculine de Manchester City Rico Lewis, a admis que son lien profond avec le club rendait l'occasion particulièrement émouvante.
« C'est incroyable. Beaucoup de travail a été fourni et c'est une si belle réussite », a-t-elle déclaré après l'annonce. « Je suis fière. Cela signifie énormément pour moi, cela signifie encore plus parce que je supporte City. Être ici, à l'Academy, peu de gens ont cette opportunité, donc je suis très reconnaissante. »
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Sjögran salue un « exemple brillant » pour les jeunes joueurs
L’éclosion d’un autre talent formé au club constitue un coup de pouce important pour la filière de développement du club, un sentiment vivement partagé par la directrice du football de Manchester City, Therese Sjögran.
Sjögran a salué la maturité de la joueuse de 18 ans et a mis en avant l’effort collectif nécessaire pour préparer les joueuses aux exigences du football de haut niveau.
« C’est un moment spécial pour Sacha et elle le mérite pleinement, a expliqué Sjögran. Son développement est une nouvelle démonstration de l’incroyable passerelle dont disposent nos jeunes joueuses vers l’équipe première, et elle a été un exemple remarquable pour ses coéquipières alors qu’elle n’a encore que 18 ans. »
La directrice du football en a également profité pour saluer la responsable de l’académie féminine, Hannah Dingley, ainsi que l’entraîneuse principale Izzy Christiansen, pour leurs rôles essentiels dans l’accompagnement de Lewis au sein des rangs de Next Gen. « Avec son talent et son attitude, elle a assurément un brillant avenir dans ce sport », a ajouté Sjögran.
La voie vers une place régulière en équipe première
S’il s’agit du premier contrat professionnel de Lewis, elle connaît déjà bien l’environnement exigeant du groupe senior d’Andrée Jeglertz. La jeune joueuse a été retenue dans le groupe les jours de match pour des rencontres à fort enjeu la saison dernière, notamment lors des deux premiers matches de City en WSL face à ses rivaux pour le titre, Chelsea et Brighton & Hove Albion. Elle a également emmagasiné une expérience précieuse en figurant dans le groupe pour la demi-finale tendue de League Cup de janvier contre Chelsea.
Par ailleurs, l’internationale anglaise des moins de 19 ans a déjà goûté à l’équipe première à l’étranger. Lors de la tournée de pré-saison 2024 de City en Australie, elle est entrée en jeu à Perth, aidant son équipe à décrocher une victoire aux tirs au but contre Leicester City.
Alors que Manchester City se prépare à défendre son titre de WSL lors de la saison à venir, l’intégration officielle de joueuses formées à l’académie comme Lewis prouve que le club reste pleinement engagé dans la construction de l’avenir tout en dominant le présent.
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