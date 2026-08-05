Manchester City a officiellement assuré l’avenir à long terme de la prometteuse jeune défenseuse Sacha Lewis, qui a signé son premier contrat professionnel avec le club. L’arrière latérale de 18 ans, originaire de Bury et supportrice du club depuis toujours, a bouclé un parcours remarquable au sein de la formation.

Arrivée à l’origine chez les moins de 14 ans, Lewis a progressivement gravi les échelons au City Football Academy. Elle devient désormais la dernière réussite issue de la Girls' Academy, dans la lignée de la récente progression de sa collègue défenseuse Gracie Prior vers le niveau professionnel en équipe première. Lewis conservera le numéro 47 alors qu’elle effectue son passage définitif dans l’environnement de l’équipe première.

Ce contrat marquant intervient après une excellente saison individuelle de la jeune joueuse en 2025-2026. Lewis a été élue joueuse de la saison de l’équipe Next Gen de City, jouant un rôle moteur alors que l’équipe a décroché une cinquième place lors de sa saison inaugurale.