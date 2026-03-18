Qui est Petar Stanic, le nouveau Milinkovic-Savic dans le viseur du Milan, et combien coûte-t-il ? Il est le meilleur buteur de l'Europa League

Le Milan 2026/2027 tentera de satisfaire sur le marché les demandes de Massimiliano Allegri, qui a réclamé quatre recrues de haut niveau pour des postes bien précis sur le terrain (DÉCOUVREZ ICI LES NOMS). L'entraîneur originaire de Livourne souhaiterait un défenseur central, un latéral polyvalent capable d'évoluer sur les deux côtés, un milieu de terrain offensif doté d'un bon sens du but et un avant-centre capable de marquer 15 à 20 buts par saison.

La qualification pour la prochaine Ligue des champions sera fondamentale pour définir le budget permettant de réaliser ces transferts et, inévitablement, quelques ajustements devront être apportés, le fonds RedBird continuant de privilégier les profils prometteurs et très talentueux plutôt que les joueurs en fin de carrière aux salaires élevés.

Dans cette optique, pour le poste de milieu offensif capable de marquer de nombreux buts, il convient de souligner l'intérêt du club rossonero pour le talent serbe Petar Stanic.