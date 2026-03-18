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Emanuele Tramacere

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Qui est Petar Stanic, le nouveau Milinkovic-Savic dans le viseur du Milan, et combien coûte-t-il ? Il est le meilleur buteur de l'Europa League

Le profil du nouveau talent serbe qui a attiré l'attention du Milan en vue du prochain mercato estival.

Le Milan 2026/2027 tentera de satisfaire sur le marché les demandes de Massimiliano Allegri, qui a réclamé quatre recrues de haut niveau pour des postes bien précis sur le terrain (DÉCOUVREZ ICI LES NOMS). L'entraîneur originaire de Livourne souhaiterait un défenseur central, un latéral polyvalent capable d'évoluer sur les deux côtés, un milieu de terrain offensif doté d'un bon sens du but et un avant-centre capable de marquer 15 à 20 buts par saison.

La qualification pour la prochaine Ligue des champions sera fondamentale pour définir le budget permettant de réaliser ces transferts et, inévitablement, quelques ajustements devront être apportés, le fonds RedBird continuant de privilégier les profils prometteurs et très talentueux plutôt que les joueurs en fin de carrière aux salaires élevés. 

Dans cette optique, pour le poste de milieu offensif capable de marquer de nombreux buts, il convient de souligner l'intérêt du club rossonero pour le talent serbe Petar Stanic.

  • TALENTO GIRA-BALKANS

    Petar Stanic est né en Serbie le 14 août 2001 à Pancevo, une ville importante du pays située à une demi-heure de route de Belgrade, dans un contexte loin d'être facile à gérer, puisque deux ans auparavant seulement, en 1999, la ville avait été dévastée par la guerre et les bombardements de l'OTAN qui avaient visé l'importante raffinerie de la région.

    Stanic possède un passeport croate et, au début de sa carrière footballistique, il a littéralement parcouru toute la Serbie. Après avoir fait ses débuts avec le Dinamo Pancevo, il est passé chez les rivaux du Zeleznicar Pancevo. Le Red Star de Belgrade a ensuite misé sur lui en l'achetant, mais après seulement un an, il a été prêté au Spartak Subotica avant d'être acheté par le FK Backa Topola. 

    Son périple dans les Balkans s'achève à l'été 2025 lorsque le Ludogorets, en Bulgarie, investit 1,8 million d'euros pour le recruter jusqu'au 30 juin 2028, convaincu de son potentiel.

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  • ELLE ADORE LES PÂTES ET N'AIME PAS L'HIVER

    Stanic est un jeune homme très tourné vers sa carrière et, comme il l'a lui-même raconté dans une interview à l'époque où il jouait à l'Étoile rouge, il se consacre à 100 % au football pour tenter de réaliser son rêve. 

    Entraînement et maison, peu de distractions, surtout la nuit, car : « J'ai du mal à m'endormir, c'est aussi pour ça que j'évite de regarder des vidéos ou mon téléphone avant de m'endormir. J'adore regarder des films et les pâtes. J'en mangerais tout le temps et en grande quantité. Ce que je n'aime pas ? L'hiver. »

  • MIDFIELDER À LA MILINKOVIC

    Stanic a débuté et évolué comme milieu de terrain central, mais cette saison, avec le Ludogorets, il se transforme en un milieu offensif physique et nettement plus offensif. Doté d'un gabarit imposant (plus d'1,86 m), il possède un sens du but et un excellent timing pour s'insérer dans la surface. En Serbie, certains l'ont comparé au jeune Zlatan Ibrahimovic, qui est ensuite devenu avant-centre, mais par ses caractéristiques, il nous rappelle beaucoup plus son compatriote Sergej Milinkovic-Savic, avec lequel il pourrait partager le poste de milieu offensif.

  • DES CHIFFRES RECORDS

    Cette saison, sous les ordres du Norvégien Per-Mathias Hogmo, il s'est littéralement révélé. En 42 apparitions toutes compétitions confondues, il totalise 14 buts et 9 passes décisives, mais c'est en Ligue Europa que ses performances ont attiré l'attention des grands clubs. Avec 7 buts en 10 matches, il est aujourd'hui le meilleur buteur de la compétition, à égalité avec Igor Jesus de Nottingham Forest.

  • LE MILAN L'APPRÉCIE, COMBIEN COÛTE-T-IL ?

    Parmi les clubs qui le suivent de près figure le Milan, qui a envoyé à plusieurs reprises ses recruteurs pour le voir jouer en direct, comme ce fut le cas lors du match remporté par le Ludogorets contre le CSKA Sofia, au cours duquel il a une nouvelle fois marqué. 

    Le club bulgare le considère comme une perle rare et espère, en cas de transfert, réaliser la meilleure vente de son histoire. Évidemment, le prix est à la portée du Milan, puisque la demande, du moins pour l'instant, ne dépasse pas les 10 millions d'euros.

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