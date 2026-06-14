Qui est Patrick Beach, passé du statut de troisième gardien à celui de titulaire de l'équipe d'Australie à la Coupe du monde : des arrêts décisifs face à la Turquie de Calhanoglu et Yildiz

Réveillés de bonne heure pour assister à Australie-Turquie, les observateurs ont découvert une surprise dans le onze de départ : dans les cages de l’équipe de Popovic, ce n’était pas Mathew Ryan, du Levante, comme prévu, mais le jeune Patrick Beach, né en 2003 et évoluant à Melbourne City, qui, sur le papier, devait même être le troisième gardien, Paul Izzo, du Randers, étant normalement le suppléant de Ryan. Un choix audacieux qui a surpris tout le monde et fait tiquer plus d’un avant le coup d’envoi. Mais le jeune gardien a immédiatement justifié la confiance de son sélectionneur en réalisant une performance de haut niveau et en verrouillant littéralement ses cages. À présent, il semble bien installé dans le rôle de numéro un.