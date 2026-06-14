Réveillés de bonne heure pour assister à Australie-Turquie, les observateurs ont découvert une surprise dans le onze de départ : dans les cages de l’équipe de Popovic, ce n’était pas Mathew Ryan, du Levante, comme prévu, mais le jeune Patrick Beach, né en 2003 et évoluant à Melbourne City, qui, sur le papier, devait même être le troisième gardien, Paul Izzo, du Randers, étant normalement le suppléant de Ryan. Un choix audacieux qui a surpris tout le monde et fait tiquer plus d’un avant le coup d’envoi. Mais le jeune gardien a immédiatement justifié la confiance de son sélectionneur en réalisant une performance de haut niveau et en verrouillant littéralement ses cages. À présent, il semble bien installé dans le rôle de numéro un.
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Qui est Patrick Beach, passé du statut de troisième gardien à celui de titulaire de l'équipe d'Australie à la Coupe du monde : des arrêts décisifs face à la Turquie de Calhanoglu et Yildiz
PREMIÈRE ABSOLUE
Si l’Australie a remporté son premier match de la Coupe du monde face à la Turquie, elle le doit en partie aux arrêts de ce jeune gardien, qui n’avait pas encore disputé la moindre minute sous le maillot national avant cette rencontre. Totalement inconnu avant le tournoi, il a profité de ses débuts en Coupe du monde pour s’installer dans les cagesdes Socceroos, bouleversant la hiérarchie au passage. Popovic lui a en effet accordé sa confiance, préférant lejeune homme à Ryan, pourtant fort de plus de 100 sélections.
LE MATCH DE BEACH-SOCCER
L'un de ses arrêts les plus spectaculaires a été celui face à Bardakci, repoussé du bout des doigts après une extension maximale. Au total, huit tentatives turques ont été repoussées par le portier australien, qui a par ailleurs guidé sa défense avec autorité, multipliant les consignes à destination de ses coéquipiers. Tellement impliqué, Beach a même traversé tout le terrain pour célébrer avec ses partenaires l’ouverture du score de Metcalfe, intervenue à un quart d’heure de la fin. Une soirée de rêve.