Qui est passé à côté de Dominic Calvert-Lewin ? De « grands clubs européens » ont posé les « mauvaises questions » avant que l’international anglais ne rejoigne Leeds libre de tout contrat
L’état physique de Calvert-Lewin suscite des interrogations
Leeds se réjouit d’avoir ramené ce natif de Sheffield dans son Yorkshire natal. Le club semblait avoir pris un certain risque en recrutant Calvert-Lewin après son retour en Premier League.
L’équipe de Daniel Farke avait besoin de quelqu’un pour mener son attaque, mais une question s’est inévitablement posée : l’homme choisi pour porter le numéro 9 de Leeds serait-il capable de rester apte à jouer et d’apporter le rendement attendu à une équipe en quête désespérée de solutions offensives ?
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Un nombre impressionnant de buts inscrits à Leeds
Les pépins physiques étaient devenus trop fréquents pour Calvert-Lewin vers la fin de ses neuf années dans le Merseyside. Les buts s’étaient également raréfiés : il n’en avait inscrit que 13 lors de ses trois dernières saisons à Everton.
Il en a marqué 15 pour sa première saison à Leeds, dont 14 en première division, et a été rappelé en équipe d’Angleterre quelque cinq ans après avoir porté à 11 son nombre de sélections. Il a disputé trois matches sous les ordres de Thomas Tuchel.
Calvert-Lewin a été presque toujours présent pour Farke, qui a géré avec précaution sa condition physique. Il est actuellement l’un des attaquants les plus réguliers de Premier League, et sans doute le plus dangereux dans le jeu aérien.
Les grands clubs européens sont passés à côté d’un joueur libre
Interrogé sur la possibilité que certains grands clubs, notamment ceux qui privilégient un seul attaquant de pointe, regrettent d’avoir laissé passer Calvert-Lewin, l’ancien attaquant de Leeds Beckford, qui s’exprimait en partenariat avec FreeBets, qui répertorie les meilleurs sites de paris britanniques, a déclaré à GOAL : « Il est dans un grand club ! »
« J’ai parlé à Dom l’été où il a rejoint Leeds. Je lui ai demandé : ‹ Qu’est-ce qui t’a attiré à Leeds et est-ce que d’autres clubs étaient intéressés ? › Et c’était le cas. Deux grands clubs européens s’intéressaient à lui. Deux clubs de Premier League étaient également intéressés, mais ils ne posaient pas les bonnes questions. »
« S’il a rejoint Leeds, c’est parce qu’il avait confiance dans le service de kinésithérapie et dans les échanges qu’ils avaient eus. Il travaille depuis un certain temps avec son propre préparateur physique. Ils sont à l’écoute de son corps. On ne le pousse pas à jouer malgré certaines gênes ou douleurs. »
« Quand on arrive jeune dans un grand club comme Everton, on vous dit toujours de serrer les dents. D’être un peu plus dur. De ne pas laisser les petites gênes vous trotter dans la tête. En tant que joueur, on n’est jamais à 100 % de sa forme tout le temps. Si on l’est 5 % du temps, c’est déjà très bien. »
« Quel que soit le club qu’il aurait rejoint, il aurait été considéré davantage comme un professionnel expérimenté que comme le jeune joueur arrivé à Everton. Aujourd’hui, il faut comprendre qu’il a connu quelques difficultés avec les blessures par le passé, mais qu’il a largement surmonté cela parce qu’il connaît beaucoup mieux son corps. Il est à l’écoute de son corps. Il s’alimente comme il faut. Il dort aussi beaucoup, ce qui est essentiel. C’est un aspect de la récupération qui a souvent été négligé. »
« Il a envisagé de rejoindre un ou deux autres clubs, mais après avoir parlé non seulement à Daniel Farke, mais aussi au service de kinésithérapie, et après avoir examiné le projet de Leeds pour les cinq prochaines années, il s’est dit que c’était tout simplement trop beau pour refuser. Un géant endormi, pour ainsi dire. »
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Leeds recrutera-t-il un autre attaquant en 2027 ?
La confiance de Leeds a été récompensée : Calvert-Lewin a inscrit cinq buts supplémentaires en neuf matches cette saison. Il est devenu un joueur incontournable dans le Yorkshire de l’Ouest et un leader sur le terrain.
Il peut encore apporter davantage. Il assume volontiers le poids des attentes en attaque, tandis que le club devrait chercher, lors des prochaines périodes de transferts, à recruter d’autres joueurs pour permettre une rotation autour de lui, sans le pousser jusqu’au point de rupture, ni au-delà.
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