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Eintracht Frankfurt v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

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Qui est Markus Krösche, le directeur sportif de l’Eintracht Francfort dont le nom est évoqué du côté de l’AC Milan ?

Milan AC
Markus Krösche
Eintracht Frankfurt
Mercato

Après le retrait de Rangnick, une nouvelle candidature allemande émerge pour la direction du Milan.

Le nouveau Milan pourrait bien parler allemand, même sans Ralf Rangnick.


Ces dernières heures, l’actuel sélectionneur de l’Autriche a brutalement mis le frein, lassé d’attendre une réponse définitive de Gerry Cardinale et de son entourage au sujet de la direction du nouveau projet rossonero.


Lasciatosi à courtiser trop longtemps, l’intéressé a décidé de passer à autre chose. Pendant ce temps, le club lombard poursuit ses recherches et examine d’autres profils : celui de Ramon Planes est sur la table, tout comme celui de Markus Krösche, déjà évoqué par le passé.

  • MILAN, MARKUS KROSCHE ENVISAGE UNE ARRIVÉE

    Selon les informations de Matteo Moretto, Markus Krösche figure bel et bien parmi les principaux candidats pour intégrer la direction du nouveau Milan.


    Si précise toutefois que l’Allemand occupe actuellement le poste de directeur sportif à l’Eintracht Francfort.

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  • DÉJÀ ASSOCIÉ À MILAN ET À ROME

    Ce n’est pas la première fois que Krösche est pressenti en Serie A ; ces derniers mois, son nom avait déjà été associé à plusieurs clubs italiens.


    Le Milan AC s’était ainsi intéressé à lui au printemps dernier, tout comme l’AS Rome.

  • Qui est Markus Krösche ?

    Qui est donc Markus Krösche ? Avant d’endosser un rôle de dirigeant, ce natif de Hanovre évoluait au poste de milieu de terrain : formé au Werder Brême, il s’est ensuite imposé comme l’un des piliers du SC Paderborn.


    Devenu entraîneur dès sa retraite sportive, il prend les commandes de l’équipe réserve du club avant de suivre son ancien coéquipier et mentor Roger Schmidt au Bayer Leverkusen.


    Il y reste moins de deux ans : en mars 2017, Leverkusen le limoge. De retour à Paderborn en tant que directeur sportif, il entame alors sa troisième carrière dans le football. Il réussit à propulser le club de la troisième division jusqu’en Bundesliga. En 2019, le RB Leipzig le recrute pour succéder à Rangnick ; ensemble, ils atteignent les demi-finales de la Ligue des champions 2021, avant que Krösche ne démissionne avec un an d’avance sur son contrat.


    Il rallie alors l’Eintracht Francfort, où il bâtit en quatre ans un effectif capable de remporter l’Europa League en 2022 puis d’atteindre la troisième marche du podium en 2025. À Francfort, il fait valoir son œil pour dénicher des talents et les céder à prix d’or : Randal Kolo Muani, Jesper Lindstrøm et Omar Marmoush en sont les illustrations les plus éclatantes.