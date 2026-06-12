Qui est Markus Krösche, le directeur sportif de l’Eintracht Francfort dont le nom est évoqué du côté de l’AC Milan ?

Qui est donc Markus Krösche ? Avant d’endosser un rôle de dirigeant, ce natif de Hanovre évoluait au poste de milieu de terrain : formé au Werder Brême, il s’est ensuite imposé comme l’un des piliers du SC Paderborn.





Devenu entraîneur dès sa retraite sportive, il prend les commandes de l’équipe réserve du club avant de suivre son ancien coéquipier et mentor Roger Schmidt au Bayer Leverkusen.





Il y reste moins de deux ans : en mars 2017, Leverkusen le limoge. De retour à Paderborn en tant que directeur sportif, il entame alors sa troisième carrière dans le football. Il réussit à propulser le club de la troisième division jusqu’en Bundesliga. En 2019, le RB Leipzig le recrute pour succéder à Rangnick ; ensemble, ils atteignent les demi-finales de la Ligue des champions 2021, avant que Krösche ne démissionne avec un an d’avance sur son contrat.





Il rallie alors l’Eintracht Francfort, où il bâtit en quatre ans un effectif capable de remporter l’Europa League en 2022 puis d’atteindre la troisième marche du podium en 2025. À Francfort, il fait valoir son œil pour dénicher des talents et les céder à prix d’or : Randal Kolo Muani, Jesper Lindstrøm et Omar Marmoush en sont les illustrations les plus éclatantes.