L’histoire de Livano Comenencia : de la Serie C italienne à la Coupe du monde.





Un patronyme qui marque les esprits, surtout quand on sait qu’il dispute actuellement la Coupe du monde avec Curaçao, l’une des quatre sélections nationales (avec le Cap-Vert, la Jordanie et l’Ouzbékistan) à faire ses grands débuts dans l’épreuve.





L’équipe nationale, dirigée par Dick Advocaat, entame sa compétition face à l’Allemagne, l’un des grands favoris, et pour Comenencia, c’est un rêve qui se réalise au terme d’un parcours l’ayant mené jusqu’à la Juventus.