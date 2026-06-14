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LIVANO COMENENCIA CURACAO Getty Images

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Qui est Livano Comenencia ? Parti de la Juventus Next Gen, il se retrouve aujourd’hui au Mondial avec Curaçao

Coupe du monde
L. Comenencia
Allemagne vs Curaçao
Allemagne
Curaçao
Juventus FC
Juventus Next Gen
FC Zuerich

Le milieu de terrain du club de Zurich dispute sa première Coupe du monde avec l’équipe considérée comme le « petit poucet » de la compétition. Il a précédemment évolué en Serie C.

L’histoire de Livano Comenencia : de la Serie C italienne à la Coupe du monde.


Un patronyme qui marque les esprits, surtout quand on sait qu’il dispute actuellement la Coupe du monde avec Curaçao, l’une des quatre sélections nationales (avec le Cap-Vert, la Jordanie et l’Ouzbékistan) à faire ses grands débuts dans l’épreuve.


L’équipe nationale, dirigée par Dick Advocaat, entame sa compétition face à l’Allemagne, l’un des grands favoris, et pour Comenencia, c’est un rêve qui se réalise au terme d’un parcours l’ayant mené jusqu’à la Juventus.

  • L’équipe de France a ouvert le score face à l’Allemagne.

    Ses débuts ne pouvaient pas mieux se passer : il a immédiatement ouvert son compteur buts dès sa première sortie en Coupe du monde.


    À la 21e minute, alors que l’Allemagne menait 1-0 (ouverture du score de Felix Nmecha dès la 6e minute, servi par Florian Wirtz), Livano Comenencia a surpris tout le monde : il a inscrit le premier but historique de Curaçao dans cette Coupe du monde, égalisant temporairement à 1-1.


    Après un rebond favorable à la limite de la surface, il a frappé du gauche, et sa tentative, déviée par un défenseur allemand, a battu Manuel Neuer. La chance, dit-on, sourit aux audacieux.

    • Publicité

  • « J’ai été surpris par l’appel de la Juventus. »

    Comme indiqué, Comenencia a également évolué en Italie, plus précisément au sein de la Juventus Next Gen.


    Repéré au Jong PSV, il a séduit les observateurs turinois et, à la fin du mercato estival 2023, le club a officialisé son arrivée pour renforcer la réserve, alors en Serie C.


    L’intéressé lui-même confiait en mai 2025 au Bianconero : « Je ne le savais pas, mais ensuite mon agent et mon père m’ont appelé et m’ont dit que la Juventus était intéressée, et j’étais sous le choc parce que c’est un grand club en Europe, c’était vraiment génial. J’avais hâte de jouer avec ce magnifique maillot. Maintenant, je suis ici et je suis toujours heureux. »


    Rappelons que, en 2021, le Guardian l’avait inclus dans sa liste des 60 talents européens les plus prometteurs nés à partir de 2004. Des références solides pour un joueur qui, malgré tout, reste un pari.

  • MES DEUX ANS À LA JUVE NEXT GEN

    Polyvalent, Comenencia peut jouer au milieu de terrain ou sur l’aile, et c’est principalement à ce dernier poste qu’il évolue pendant deux saisons (2023-2025) avec la Juve Next Gen. Il compte 70 apparitions en championnat et en Coupe d’Italie de Serie C, ponctuées de 3 buts et 8 passes décisives. L’été 2024, il prend part au stage allemand de l’équipe première dirigée par Thiago Motta et dispute immédiatement un match amical contre Nuremberg.


    Un an plus tard, la Vieille Dame le cède au club suisse de Zurich. Après une première saison de 25 apparitions conclue à l’avant-dernière place, il confie à La Gazzetta dello Sport : « Je voulais jouer un rôle de premier plan dans un championnat de haut niveau. »


    Ses attentes, en somme, n’ont pas été satisfaites. Peu avant son départ pour la Suisse, il confiait au Bianconero : « Mon défi est d’être le meilleur pour intégrer l’équipe première. Je m’entraîne encore pour ça. Je fais de mon mieux pour y parvenir. »


    Dans cet entretien, l’ancien joueur du PSV reconnaissait d’ailleurs être « un peu en dessous de (son) niveau. Je pense que j’aurais pu faire mieux. Mes centres doivent être meilleurs et je dois être plus décisif dans les 20 derniers mètres. »

  • L'ESTIMATION D'ALLEGRI

    Que restera-t-il de l’expérience italienne de Comenencia ? Sans doute sa cohabitation dans les vestiaires avec Kenan Yildiz, qui, contrairement à lui, a intégré l’équipe première et vit aujourd’hui le rêve de disputer la Coupe du monde avec la Turquie de Vincenzo Montella.


    « Un ami », a expliqué Comenencia à La Gazzetta dello Sport. « Une fois, contre Ancône, je lui ai passé le ballon à un mètre. Il a dribblé au moins trois joueurs et s’est retrouvé seul devant le but. Il portait le numéro dix. Dribbles, inspiration, imagination. L’un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde. »


    Lors de la saison 2023-2024, sous les ordresde Massimiliano Allegri, il est convoqué pour s’entraîner avec le groupe professionnel de la Juventus. Il y croise alors l’entraîneur toscan et gagne son respect. « Je m’entraînais souvent avec l’équipe première, a-t-il confié à La Gazzetta. Il m’appréciait. C’était difficile, très difficile. Lors des premiers entraînements, je n’ai pas touché le ballon une seule fois. »

  • L'appel de Curaçao

    Un an après avoir quitté la Juventus, Comenencia revient sur le devant de la scène. Il figure dans la sélection de Curaçao, qui, fraîchement qualifiée, espère créer la surprise à l’échelle mondiale. Le défi s’annonce toutefois immense : le pays affrontera l’Allemagne, l’Équateur et la Côte d’Ivoire dans un groupe très relevé. Toutefois, le règlement du tournoi offre une chance aux outsiders en permettant aux meilleures troisièmes de passer au tour suivant.


    Le simple fait d’être présent constitue déjà un succès pour l’ancien Bianconero, qui a su faire les choix nécessaires au cours de sa carrière. S’il avait opté pour les Pays-Bas, l’ancien Bianconero n’aurait pu qu’assister à la Coupe du monde depuis son canapé. Né à Breda, aux Pays-Bas, mais originaire d’une famille de Curaçao, Comenencia avait en effet la possibilité de porter le maillot orange, avec lequel il a d’ailleurs évolué jusqu’aux moins de 20 ans.


    «Combien de temps m’a-t-il fallu pour choisir avec qui jouer ? En réalité, un peu, a-t-il révélé à La Gazzetta dello Sport. Après l’appel du manager de l’équipe, j’ai appelé mon père et j’ai découvert qu’ils l’avaient également appelé. Je savais que j’aurais pu avoir une chance aussi avec les Pays-Bas, alors j’ai attendu plusieurs mois. Au final, dire oui à Curaçao m’a conduit à la Coupe du monde. Dès que j’ai posé le pied sur l’île, j’ai compris que j’avais fait le bon choix. »