Un an après avoir quitté la Juventus, Comenencia revient sur le devant de la scène. Il figure dans la sélection de Curaçao, qui, fraîchement qualifiée, espère créer la surprise à l’échelle mondiale. Le défi s’annonce toutefois immense : le pays affrontera l’Allemagne, l’Équateur et la Côte d’Ivoire dans un groupe très relevé. Toutefois, le règlement du tournoi offre une chance aux outsiders en permettant aux meilleures troisièmes de passer au tour suivant.
Le simple fait d’être présent constitue déjà un succès pour l’ancien Bianconero, qui a su faire les choix nécessaires au cours de sa carrière. S’il avait opté pour les Pays-Bas, l’ancien Bianconero n’aurait pu qu’assister à la Coupe du monde depuis son canapé. Né à Breda, aux Pays-Bas, mais originaire d’une famille de Curaçao, Comenencia avait en effet la possibilité de porter le maillot orange, avec lequel il a d’ailleurs évolué jusqu’aux moins de 20 ans.
«Combien de temps m’a-t-il fallu pour choisir avec qui jouer ? En réalité, un peu, a-t-il révélé à La Gazzetta dello Sport. Après l’appel du manager de l’équipe, j’ai appelé mon père et j’ai découvert qu’ils l’avaient également appelé. Je savais que j’aurais pu avoir une chance aussi avec les Pays-Bas, alors j’ai attendu plusieurs mois. Au final, dire oui à Curaçao m’a conduit à la Coupe du monde. Dès que j’ai posé le pied sur l’île, j’ai compris que j’avais fait le bon choix. »