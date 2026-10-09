Qui est Leonel Flores, le nouveau joyau de Boca Juniors : il peut être recruté pour seulement 20 millions

Il joue beaucoup, et il le fait bien. Il compte 4 buts et 3 passes décisives en 18 matches avec Boca qui, ajoutés à tous ceux disputés dans toutes les compétitions et avec l’équipe réserve, portent son bilan à 13 buts et 7 passes décisives en 36 apparitions. Son nom a commencé à circuler hors d’Argentine aussi pour une raison curieuse. Récemment, en effet, il a disputé pas moins de 4 matches en 7 jours, entre club et sélection. Son tour de force a commencé avec ses débuts en sélection argentine contre la Bolivie, s’est poursuivi avec son retour à Boca – en entrant en seconde période contre l’Unión de Santa Fe et en inscrivant un doublé – et s’est achevé avec les deux autres matches de l’Albiceleste contre le Burkina Faso et le Bénin. Scaloni est déjà fou de lui : « Flores est en train de très bien faire et nous devons prendre soin de lui. Nous devons être proches de lui, le soutenir. Lui et Franco (Mastantuono) sont de jeunes joueurs qui nous donneront de la joie », a-t-il déclaré.





D’ailleurs, il est jeune et l’énergie pour disputer autant de matches ne lui manque pas, et ne lui a jamais manqué. Pour le confirmer, en parlant à Olé, son premier entraîneur, Christian Benítez, qui l’a lancé à El Zorzal, un club de quartier à San Isidro. « Mon fils lui lançait le ballon et lui, à cinq ans, faisait des retournés acrobatiques. Et ils finissaient tous au fond des filets. Moi, je suis supporter de River Plate, mais maintenant je regarde les matches de Boca Juniors. Imaginez ce que je ressens. Et je les regarde pour lui. Maintenant, je célèbre aussi ses buts. Le seul maillot de Boca qui entrera un jour chez moi, ce sera le sien », a-t-il dit en plaisantant.





Inutile de dire à quel point son émergence aussi rapide qu’explosive a attiré sur le joueur de 19 ans l’attention de nombreux clubs étrangers. À ce jour, le joueur est évalué à 8 millions d’euros par Transfermarkt mais il est clair qu’il s’agit d’un montant appelé à grimper au fur et à mesure qu’il jouera davantage avec le club et avec la sélection, dont il est désormais devenu un habitué. Dans le contrat de Flores avec Boca – immédiatement prolongé jusqu’en 2029 – figure une clause libératoire fixée à 20 millions de dollars, mais qui peut monter à 25 si le transfert intervient après la fermeture du marché argentin ou dans ses derniers jours. Depuis qu’il est entré dans le groupe de l’équipe première, Boca a enregistré une série de 16 matches sans défaite, raison pour laquelle sa situation sera probablement réévaluée au terme de la saison. S’il a réalisé des progrès aussi importants en quelques semaines, qui sait où nous pourrions le retrouver dans quelques mois.