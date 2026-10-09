Un nouveau talent est en train d’émerger dans le football argentin, il s’appelle Leonel Flores et sa progression est si rapide qu’en seulement quelques mois, elle l’a fait passer de l’équipe B de Boca Juniors au maillot de l’Argentine. Leo était lui aussi présent lors du match d’adieu d’un autre Leo, Lionel Messi. Un moment qui, on l’espère, pourra être un petit passage de témoin.
Qui est Leonel Flores, le nouveau joyau de Boca Juniors : il peut être recruté pour seulement 20 millions
Flores est né en février 2007 à Villa La Cava, dans un bidonville, dans l’un des quartiers les plus modestes de Beccar, dans la zone nord de Buenos Aires. Pour tout le monde, c’est « Benja », diminutif de Benjamín, son deuxième prénom. C’est un talent précoce et les recruteurs le remarquent tout de suite, eux qui l’emmènent à 7 ans dans les équipes de jeunes de Boca. Il gravit tous les échelons, marque aussi 5 buts dans un match et un but olympique. Il se lève à 5 heures du matin pour prendre le bus afin d’aller aux entraînements, et il le fait pendant dix ans. En juillet dernier, la première grande occasion. L’entraîneur de Boca, Arruabarrena, le fait débuter et le garçon répond avec un but. En septembre, il est déjà convoqué avec l’Argentine :Scaloni le lance contre la Bolivie. Il jouera aussi contre le Burkina Faso et, comme dit, contre le Bénin lors du dernier match de Messi.
Joueur moderne, très rapide et puissant, il peut jouer ailier droit et gauche, ainsi qu’avant-centre ou en soutien d’un autre attaquant. Il s’est défini comme quelqu’un capable de jouer comme numéro 7, 9 ou 11. Il est droitier et considère le dribble comme son principal point fort. Ses idoles sont Lionel Messi et Juan Román Riquelme tandis que, pour progresser dans le un-contre-un, il a expliqué observer la manière de jouer d’Exequiel Zeballos, Jérémy Doku et Jamal Musiala et essayer de leur voler le plus possible.
Il joue beaucoup, et il le fait bien. Il compte 4 buts et 3 passes décisives en 18 matches avec Boca qui, ajoutés à tous ceux disputés dans toutes les compétitions et avec l’équipe réserve, portent son bilan à 13 buts et 7 passes décisives en 36 apparitions. Son nom a commencé à circuler hors d’Argentine aussi pour une raison curieuse. Récemment, en effet, il a disputé pas moins de 4 matches en 7 jours, entre club et sélection. Son tour de force a commencé avec ses débuts en sélection argentine contre la Bolivie, s’est poursuivi avec son retour à Boca – en entrant en seconde période contre l’Unión de Santa Fe et en inscrivant un doublé – et s’est achevé avec les deux autres matches de l’Albiceleste contre le Burkina Faso et le Bénin. Scaloni est déjà fou de lui : « Flores est en train de très bien faire et nous devons prendre soin de lui. Nous devons être proches de lui, le soutenir. Lui et Franco (Mastantuono) sont de jeunes joueurs qui nous donneront de la joie », a-t-il déclaré.
D’ailleurs, il est jeune et l’énergie pour disputer autant de matches ne lui manque pas, et ne lui a jamais manqué. Pour le confirmer, en parlant à Olé, son premier entraîneur, Christian Benítez, qui l’a lancé à El Zorzal, un club de quartier à San Isidro. « Mon fils lui lançait le ballon et lui, à cinq ans, faisait des retournés acrobatiques. Et ils finissaient tous au fond des filets. Moi, je suis supporter de River Plate, mais maintenant je regarde les matches de Boca Juniors. Imaginez ce que je ressens. Et je les regarde pour lui. Maintenant, je célèbre aussi ses buts. Le seul maillot de Boca qui entrera un jour chez moi, ce sera le sien », a-t-il dit en plaisantant.
Inutile de dire à quel point son émergence aussi rapide qu’explosive a attiré sur le joueur de 19 ans l’attention de nombreux clubs étrangers. À ce jour, le joueur est évalué à 8 millions d’euros par Transfermarkt mais il est clair qu’il s’agit d’un montant appelé à grimper au fur et à mesure qu’il jouera davantage avec le club et avec la sélection, dont il est désormais devenu un habitué. Dans le contrat de Flores avec Boca – immédiatement prolongé jusqu’en 2029 – figure une clause libératoire fixée à 20 millions de dollars, mais qui peut monter à 25 si le transfert intervient après la fermeture du marché argentin ou dans ses derniers jours. Depuis qu’il est entré dans le groupe de l’équipe première, Boca a enregistré une série de 16 matches sans défaite, raison pour laquelle sa situation sera probablement réévaluée au terme de la saison. S’il a réalisé des progrès aussi importants en quelques semaines, qui sait où nous pourrions le retrouver dans quelques mois.
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