Le marché des transferts estival de la Roshn Saudi League a fermé ses portes, mais les effets du mercato resteront présents avec le début de la véritable compétition, après que les clubs de tête ont abordé la saison avec des effectifs totalement différents en termes de noms, de rôles et de méthode de construction de l'équipe.

Alors que certains grands ont choisi d'injecter du sang neuf et de remodeler certains postes précis, d'autres ont préféré préserver la structure de base en se contentant de renforts limités, si bien que la comparaison est désormais plus claire : qui est réellement sorti du marché plus fort ?

En examinant les nouvelles recrues, le tableau paraît intéressant : Al-Ahli et Al-Hilal sont entrés en force sur le marché, Al-Ittihad s'est activé mais à un rythme plus tranquille, tandis qu'Al-Nassr a emprunté la voie la plus prudente. Cependant, le nombre de transferts à lui seul ne suffit pas à juger, car la valeur d'un mercato se révèle dans le degré d'adéquation des arrivants avec les besoins réels de chaque équipe.