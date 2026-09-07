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Qui est le grand gagnant ? Le mercato de la Roshan League sourit au quatuor de tête et tourne le dos à Al-Nassr !

FEATURES
Al Nasr FC
Al Hilal
Al Ittihad
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Un mercato explosif en Saudi Pro League

Le marché des transferts estival de la Roshn Saudi League a fermé ses portes, mais les effets du mercato resteront présents avec le début de la véritable compétition, après que les clubs de tête ont abordé la saison avec des effectifs totalement différents en termes de noms, de rôles et de méthode de construction de l'équipe. 

Alors que certains grands ont choisi d'injecter du sang neuf et de remodeler certains postes précis, d'autres ont préféré préserver la structure de base en se contentant de renforts limités, si bien que la comparaison est désormais plus claire : qui est réellement sorti du marché plus fort ?

En examinant les nouvelles recrues, le tableau paraît intéressant : Al-Ahli et Al-Hilal sont entrés en force sur le marché, Al-Ittihad s'est activé mais à un rythme plus tranquille, tandis qu'Al-Nassr a emprunté la voie la plus prudente. Cependant, le nombre de transferts à lui seul ne suffit pas à juger, car la valeur d'un mercato se révèle dans le degré d'adéquation des arrivants avec les besoins réels de chaque équipe.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Ahly : une qualité manifeste face au départ de grandes stars

    Al-Ahli a été l'un des clubs du haut de tableau les plus actifs, après avoir recruté Abou Bakr Sidi Kinté, Mishal Al-Mutairi, Edward Spertsian, Nayef Massoud, Francisco Trincão, Abdullah Radif, Saïd Baatia, Ibrahima Diaby et Artem Bondarenko.

    La liste affiche une diversité manifeste entre éléments locaux et recrues étrangères, avec des noms capables d'élever la qualité offensive et technique, au premier rang desquels Trincão, Spertsian et Ibrahima Diaby.

    Mais en contrepartie, la plus grande question reste liée à ce que l'équipe a perdu, notamment après les départs de Riyad Mahrez et Franck Kessié. C'est pourquoi la réussite du mercato d'Al-Ahli ne se mesurera pas seulement à ce qu'apporteront les nouveaux venus, mais aussi à leur capacité à combler le vide laissé par des noms qui avaient un poids considérable au sein du système.

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  • جابرييل مارتينيلي - الهلال السعوديx/Alhilal_FC

    Al-Hilal : une reconstruction complète de son secteur offensif

    Al-Hilal a choisi d'entamer une vaste opération de renouvellement, après avoir ajouté à son effectif Abdullah Al-Anzi, Sabri Dhel, Mohammed Al-Owais, Mohammed Al-Sarnouh, Nawaf Al-Habashi, Crysencio Summerville, Mohammed Mahzari, Ollie Watkins et Gabriel Martinelli.

    À lire aussi : Officiel : Al-Ittihad recrute une star européenne chevronnée

    Ce qui frappe ici, c'est qu'Al-Hilal ne cherchait pas seulement à étoffer numériquement son effectif, mais bien à remodeler son identité offensive de façon manifeste. Summerville, Martinelli et Watkins en particulier incarnent une évolution vers la vitesse, le dynamisme et le rythme élevé, dans une tentative de bâtir une ligne d'attaque plus à même de presser et d'opérer les transitions.

    C'est pourquoi Al-Hilal peut être considéré comme l'un des clubs du haut de tableau ayant le plus changé sur le plan technique, d'autant que l'arrivée de ces nouveaux noms a coïncidé avec le départ de plusieurs éléments importants, ce qui signifie que « le Chef » ne s'est pas contenté de rafistoler son effectif, mais a choisi d'en redessiner les contours.

  • L'Al-Ittihad : moins de recrues, mais avec des rôles bien définis

    Al-Ittihad n'a pas investi le marché avec l'ampleur d'Al-Hilal et d'Al-Ahli, mais il a conclu plusieurs recrutements, parmi lesquels Marwan Al-Sahafi, Rakan Kaabi, Mokhtar Ali et Georginio Wijnaldum.

    Et la philosophie du « Doyen » apparaît ici différente : les nouveaux noms n'annoncent pas une révolution globale de l'effectif, mais plutôt le renforcement de postes bien précis, tout en conservant une grande partie de la structure de base de l'équipe.

    Le transfert de Wijnaldum se distingue en particulier, en tant que joueur doté d'une grande expérience et capable d'assumer plus d'un rôle au milieu de terrain et en attaque, tandis que Marwan Al-Sahafi représente un apport sur lequel on peut construire, ce qui fait que l'évaluation du mercato d'Al-Ittihad dépend de la réussite de ces éléments à apporter des solutions concrètes, et non du nombre de recrues.

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  • Al-Qadsiah crée l'événement

    Al-Qadisiyah n'a pas été le club le plus dépensier ni le plus actif en matière de recrutement durant le mercato, mais il a bouclé l'un des transferts les plus remarqués en s'attachant les services du Néerlandais Tijjani Reijnders, en provenance de Manchester City, une démarche qui reflète clairement la volonté du club de passer du statut de simple projet en pleine ascension à celui d'une équipe capable de rivaliser avec les grands.

    Et cela ne s'est pas arrêté à Reijnders, puisque Al-Qadisiyah a également renforcé son effectif en recrutant Mohammed Al-Qahtani, Abdulmalik Al-Jaber et plusieurs autres éléments, tandis que son effectif a enregistré les départs d'Otávio et d'un certain nombre de joueurs, ainsi que le prêt de Sofiane El Karouani peu de temps après son arrivée.

    Le transfert de Reijnders en particulier apporte à Al-Qadisiyah un renfort majeur au milieu de terrain, non seulement en raison du nom du joueur et de son expérience à Manchester City, mais aussi de par la qualité technique qu'il possède et de sa capacité à élever le niveau de jeu et à faire la différence dans les grands rendez-vous.

    En revanche, le départ d'Otávio et de quelques autres éléments rend le bilan du mercato d'Al-Qadisiyah moins abouti que celui d'Al-Hilal, qui a reconstruit une grande partie de son effectif tout en préservant la puissance de l'équipe. 

    Cela dit, la seule présence d'un joueur du calibre de Reijnders suffit à rehausser le niveau des ambitions et à placer Al-Qadisiyah parmi les clubs dont on peut dire qu'ils sont sortis du mercato plus forts et plus ambitieux.

  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nassr : le mercato le plus calme

    Si Al-Ahli et Al-Hilal ont fait preuve d'un grand dynamisme, et qu'Al-Ittihad a opté pour un renfort limité, Al-Nassr est allé au bout de la tranquillité, le transfert de Samu Costa constituant l'ajout le plus marquant à son effectif.

    Ce choix peut paraître étrange en comparaison avec les concurrents, d'autant plus qu'Al-Hilal a entamé la saison avec trois nouveaux noms offensifs de premier plan. En revanche, Al-Nassr dispose déjà d'un large groupe de stars, à leur tête Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix et Kingsley Coman.

    Le mercato d'Al-Nassr peut donc s'envisager de deux manières : soit il traduit une grande confiance dans le groupe existant, soit il représente un pari risqué si l'équipe venait à subir des blessures ou une accumulation de matches rendant le besoin de profondeur supplémentaire plus évident.

  • Qui a réellement gagné le mercato

    Lorsqu'on place les effectifs les uns à côté des autres, il devient difficile de désigner un vainqueur absolu avant que les résultats ne commencent à parler. Al-Hilal apparaît comme le plus remanié et le plus audacieux, Al-Ahli a gagné en qualité mais a perdu à son tour des noms de poids, Al-Ittihad s'est concentré sur des renforts ciblés, tandis qu'Al-Nassr a misé sur la stabilité.

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    Et c'est là que réside la véritable différence : Al-Hilal a parié sur la reconstruction de son attaque, Al-Ahli a tenté de compenser ses pertes, Al-Ittihad a préservé son équilibre tout en ajoutant de l'expérience, et Al-Nassr a laissé entendre de manière indirecte que son effectif actuel était capable de rivaliser sans avoir besoin de grands changements.

    Mais le football n'accorde pas les points sur le papier. Dans quelques mois, la véritable réponse se trouvera sur le terrain : qui aura réussi à transformer ses recrues en impact ? Qui aura découvert que l'excès de changements était un fardeau ? Et pour qui la stabilité se sera révélée l'arme la plus puissante ?

    Ainsi, le mercato 2026 n'a pas été une simple course aux noms entre les clubs du sommet, mais une course entre quatre philosophies différentes de construction d'équipe, et le véritable test de ces philosophies commence au coup d'envoi de la saison.