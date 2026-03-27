En Argentine, il y a un joueur qui a déjà été repéré à plusieurs reprises par les plus grands clubs européens. Certains clubs anglais et espagnols ont envoyé des recruteurs pour le suivre en direct lors des matchs de Boca Juniors : il s'impose au cœur de la défense et ne laisse passer personne. Le nom à retenir est celui de Lautaro Di Lollo, né en 2004 à Buenos Aires, qui est le énième talent du football argentin prêt à débarquer en Europe. D'habitude, ce sont les meneurs de jeu, les attaquants et les milieux de terrain de qualité qui attirent l'attention ; cette fois-ci, les projecteurs sont braqués sur lui.
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Qui est Lautaro Di Lollo, le nouveau talent de Boca Juniors qui pourrait rejoindre l'Europe ?
L'INTUITION DE GAGO
Promu en équipe première par l'ancien entraîneur de Boca, Fernando Gago, il est aujourd'hui titulaire indiscutable dans l'équipe de Claudio Ubeda – un entraîneur de 56 ans fort d'une grande expérience en Argentine, où il a principalement travaillé avec le Racing – ; c'est un défenseur central physique, doué dans les duels et les têtes. C'est un joueur doté de personnalité et d'un sens du leadership, droitier mais capable de jouer aussi bien au centre qu'à gauche ; lorsqu'il monte dans la surface adverse sur les corners, il est toujours dangereux : trois buts l'année dernière, déjà un cette année en un peu plus de dix apparitions.
PASSEPORT ITALIEN
Son contrat avec Boca Juniors expire en juin 2029 ; à ce jour, sa valeur de marché est estimée à environ 8 à 10 millions d'euros et il est représenté par l'agence Squadra Management Deportivo, une société d'agents argentine qui ne compte aucun joueur de Serie A parmi ses clients. Di Lollo, quant à lui, possède également un passeport italien grâce aux origines de sa famille, ce qui pourrait faciliter son transfert en cas de tentatives concrètes de la part de clubs de notre championnat. Il n'a joué avec l'Argentine qu'au niveau junior, allant jusqu'à l'équipe U20 (il a également disputé la dernière Coupe du monde de la catégorie sous les ordres de Mascherano), et pourrait potentiellement être convoqué par la sélection nationale de Rino Gattuso.