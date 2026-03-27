Qui est Lautaro Di Lollo, le nouveau talent de Boca Juniors qui pourrait rejoindre l'Europe ?

En Argentine, il y a un joueur qui a déjà été repéré à plusieurs reprises par les plus grands clubs européens. Certains clubs anglais et espagnols ont envoyé des recruteurs pour le suivre en direct lors des matchs de Boca Juniors : il s'impose au cœur de la défense et ne laisse passer personne. Le nom à retenir est celui de Lautaro Di Lollo, né en 2004 à Buenos Aires, qui est le énième talent du football argentin prêt à débarquer en Europe. D'habitude, ce sont les meneurs de jeu, les attaquants et les milieux de terrain de qualité qui attirent l'attention ; cette fois-ci, les projecteurs sont braqués sur lui.



