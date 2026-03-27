Qui est Konstantinos Karetsas, le « roi des passes décisives » que le Milan AC convoite : Genk en demande déjà 30 millions

De l'expérience ? Oui, mais il ne faut pas oublier de se tourner vers les jeunes. Le Milan aborde le prochain mercato avec deux axes parallèles à suivre et à mettre en œuvre ; lors de la réunion qui s'est tenue entre Allegri, les dirigeants et le service de recrutement, sont apparus à la fois des profils expérimentés, si chers à l'entraîneur de Livourne, et de jeunes talents qui pourraient constituer un investissement rentable, sur le terrain comme en dehors, pour l'avenir.





Parmi ces derniers figure notamment, comme le rapporte Tuttosport, le meneur de jeu grec Konstantinos Karetsas, qui appartient au Genk.