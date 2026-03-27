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Emanuele Tramacere

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Qui est Konstantinos Karetsas, le « roi des passes décisives » que le Milan AC convoite : Genk en demande déjà 30 millions

AC Milan
K. Karetsas
Genk
Mercato

Ce talent grec est une cible sérieuse du Milan pour l'été prochain

De l'expérience ? Oui, mais il ne faut pas oublier de se tourner vers les jeunes. Le Milan aborde le prochain mercato avec deux axes parallèles à suivre et à mettre en œuvre ; lors de la réunion qui s'est tenue entre Allegri, les dirigeants et le service de recrutement, sont apparus à la fois des profils expérimentés, si chers à l'entraîneur de Livourne, et de jeunes talents qui pourraient constituer un investissement rentable, sur le terrain comme en dehors, pour l'avenir.


Parmi ces derniers figure notamment, comme le rapporte Tuttosport, le meneur de jeu grec Konstantinos Karetsas, qui appartient au Genk.

  • Un talent grec né en Belgique et débauché par Anderlecht

    Karetsas est un milieu offensif/ailier droit né à Genk, en Belgique, le 19 novembre 2007, de parents grecs ayant émigré en Flandre. C'est en Belgique qu'il a commencé à jouer au Racing Genk, où il a fait ses premiers pas avant d'intégrer le prestigieux centre de formation d'Anderlecht à l'âge de 13 ans seulement. Deux ans plus tard, à l'âge de 15 ans, la non-signature de son contrat (suite au départ du directeur sportif du centre de formation, Kindermans) lui a permis de retourner gratuitement à Genk.

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  • DÈS LE DÉBUT PARMI LES GRANDS

    Son retour à Genk reposait sur un principe : celui d'un parcours menant directement à ses débuts chez les professionnels dans le football de haut niveau, et cette promesse a effectivement été tenue. Il a inscrit son premier but chez les professionnels à l'âge de 15 ans, peu après avoir délivré sa première passe décisive officielle contre Anvers, alors champion en titre.

    À 17 ans, lors de la saison 2024/2025, pour sa première saison officielle en équipe première, il totalise 25 apparitions, avec 2 buts et 2 passes décisives en un peu plus de 1 000 minutes jouées. Un total de 4 passes décisives si l'on inclut la coupe.

  • LE ROI DE LA PASSERELLE

    C'est un numéro 10 à l'ancienne, pas particulièrement imposant physiquement, mais qui se faufile entre les lignes ; cela, combiné à un pied gauche magique avec lequel il exécute à la perfection les coups de pied arrêtés, fait de lui une véritable machine à passes décisives.


    Cette saison, entre championnat, coupe et Ligue Europa, il a accumulé 43 apparitions et 3 buts, mais pas moins de 18 passes décisives au total. Une comparaison ? Peut-être le jeune Bernardo Silva, à l'époque de Benfica et de Monaco, avait-il cette capacité à mettre ses coéquipiers en mouvement.

  • DÉJÀ DISPONIBLE DANS TOUT LE PAYS, COMBIEN ÇA COÛTE ?

    Après avoir gravi tous les échelons des équipes nationales juniors belges, Karetsas a, malgré son jeune âge, déjà reçu (et accepté) la convocation de la Grèce, dont il est devenu un pilier incontournable. Il totalise 3 buts et 1 passe décisive en 9 matches entre la Ligue des Nations et les qualifications pour la Coupe du monde, alors qu'il n'aura 18 ans qu'en novembre. Genk est conscient d'avoir entre les mains une perle rare et, pour cette raison, sachant que non seulement le Milan, mais aussi des clubs comme Arsenal et Manchester United s'intéressent à lui, le club ne demande aujourd'hui pas moins de 30 à 35 millions d'euros pour le laisser partir.



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