Qui est Gustavo Zabarelli : le « nouveau Kakà » de São Paulo qui intéresse le Milan et l'Inter

Un nom qui commence à faire parler de lui même en dehors du Brésil. La nouvelle sensation du football brésilien s'appelle Gustavo Zabarelli, un jeune de 17 ans (né en 2009) qui gravit les échelons des équipes de jeunes de son pays, au São Paulo.

Un joueur polyvalent, imaginatif, qualifié d’éclectique et doté d’un énorme potentiel, sur lequel plusieurs clubs européens ont déjà commencé à jeter leur dévolu afin de surmonter une concurrence acharnée et de s’adjuger un talent considéré comme l’un des meilleurs de sa génération au Brésil.

Mais découvrons-en un peu plus sur ce jeune garçon.