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Gabriele Stragapede

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Qui est Gustavo Zabarelli : le « nouveau Kakà » de São Paulo qui intéresse le Milan et l'Inter

On s'intéresse à ce jeune joueur issu du centre de formation brésilien ; découvrons qui il est.

Un nom qui commence à faire parler de lui même en dehors du Brésil. La nouvelle sensation du football brésilien s'appelle Gustavo Zabarelli, un jeune de 17 ans (né en 2009) qui gravit les échelons des équipes de jeunes de son pays, au São Paulo.

Un joueur polyvalent, imaginatif, qualifié d’éclectique et doté d’un énorme potentiel, sur lequel plusieurs clubs européens ont déjà commencé à jeter leur dévolu afin de surmonter une concurrence acharnée et de s’adjuger un talent considéré comme l’un des meilleurs de sa génération au Brésil.

Mais découvrons-en un peu plus sur ce jeune garçon.

  • DE NOMBREUSES ÉQUIPES S'INTÉRESSENT À LUI

    Zabarelli figure parmi les jeunes espoirs les plus prometteurs du Brésil.

    Son profil a été examiné attentivement par de nombreux clubs à travers l'Europe : du FC Barcelone à l'Ajax, en passant par Porto, Benfica et la Fiorentina, sans oublier – comme le rapportent nos confrères de Il Giornalel'Inter et le Milan.

    Né le 9 mars 2009, il a signé son premier contrat professionnel avec São Paulo en juillet 2025, dont l'échéance a été fixée à 2028. Un détail à ne pas négliger, qui confirme à quel point le club brésilien croit au potentiel de ce jeune joueur, déjà suivi par tous les grands clubs européens.

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  • CARACTÉRISTIQUES

    Mais quel genre de joueur est ce Zabarelli, âgé de 17 ans ?

    C'est un joueur offensif, capable de s'adapter aussi bien au poste de milieu offensif que de numéro 10, tout en pouvant évoluer comme ailier offensif sur le flanc gauche. Un peu attaquant, un peu milieu capable de se déplacer habilement dans l'axe, une polyvalence qui lui est reconnue par la plupart des recruteurs et des observateurs.

    Un peu numéro 11 et un peu numéro 10, comme le montrent également les images le représentant avec les équipes de jeunes de Sao Paulo sur son profil Instagram. Un profil technique qui allie création et imagination et qui démontre qu’il possède des qualités importantes dans la réception entre les lignes, dans l’intelligence tactique et dans la finition vers ses coéquipiers.

    C'est à Zabarelli que l'on confie la tâche d'accélérer le rythme du match grâce à ses qualités. Selon certaines bases de données et certains rapports, il possède une grande maîtrise technique, une capacité à ne pas donner de repères et à lire les espaces dans la défense adverse.

  • LE NOUVEAU KAKA' ET L'ITALIE

    Ce n'est pas un hasard si, compte tenu notamment de la similitude de ses caractéristiques et de son parcours dans les équipes de jeunes de São Paulo, on le compare au Brésil, son pays natal, à un joueur emblématique comme Kaká en termes de talent et de potentiel.

    Une comparaison importante au vu des qualités dont il fait preuve dès son plus jeune âge, mais qui montre clairement à quel point le pays estime et fait confiance à ce jeune talent verdeoro de 17 ans. Mais au-delà de l’intérêt des clubs de Serie A, l’Italie pourrait tout de même faire partie du destin de Zabarelli : la FIGC le suit de près dans le but de le naturaliser (compte tenu de son passeport italien).

    On en reparlera lorsqu'il aura atteint l'âge de 18 ans, en mars 2027, et qu'il pourra quitter le Brésil.

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