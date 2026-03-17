L'élimination de Bodø/Glimt en huitièmes de finale de la Ligue des champions n'efface pas le parcours accompli par l'équipe norvégienne, qui, lors de la phase de groupes, s'est imposée face à Manchester City et à l'Atlético Madrid avant d'éliminer l'Inter lors des barrages (en s'imposant tant à l'aller qu'au retour à San Siro). Signe que le football est en pleine croissance en Norvège, où l'on mise beaucoup sur les jeunes talents, et ce qui s'est passé lors du match Vålerenga-Sandefjord établit un nouveau record du championnat. Dans l'équipe locale, lors de la première journée du championnat – la saison vient tout juste de commencer –, un jeune de 15 ans a fait ses débuts : il s'appelle Gabriel Larsen Rajkovic, il est entré en jeu dans les dernières minutes et a établi le record du plus jeune joueur à avoir joué dans le championnat norvégien, dépassant l'actuel capitaine d'Arsenal, Martin Ødegaard (qui avait fait ses débuts à l'époque avec Stromsgodset).
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Qui est Gabriel Larsen Rajkovic, le joueur de Valerenga âgé de 15 ans qui a fait ses débuts dans le championnat norvégien ?
« J'AI JAMAIS VU UN TEL TALENT »
Rajkovic est un attaquant excentré qui évolue de préférence sur le côté gauche en tant que gaucher, mais il peut également être aligné sur l'autre côté et a même joué au centre de l'attaque lorsque cela s'est avéré nécessaire. International norvégien des moins de 15 ans, il possède également un passeport serbe en raison des origines de son père, mais, pour l'instant, il a choisi de jouer pour le pays où il est né ; il est considéré comme l'un des meilleurs talents au monde parmi les jeunes de son âge. À la fin du match, l'entraîneur de Vålerenga, Geir Bakke, a commenté ainsi les débuts du jeune joueur de 15 ans : « Je ne veux rien dire qui puisse lui mettre davantage de pression, mais je n’ai jamais vu un talent aussi grand à cet âge. Et c’est déjà un joueur de Serie A. »
LE PROCHAIN MATCH DU VALERENGA
Un nom à retenir et à suivre de loin, pour voir quelle place il occupera dans les mois à venir : le prochain match de Vålerenga est prévu dimanche 22 mars sur le terrain de Rosenborg, un déplacement difficile où le jeune Rajkovic, âgé de 15 ans, restera probablement sur le banc ; il n'est toutefois pas exclu, si le besoin s'en fait sentir, que l'entraîneur le fasse à nouveau entrer en cours de match, comme il l'avait déjà fait lors de la première journée du championnat, dans le but de permettre à l'un des meilleurs talents de sa génération d'accumuler du temps de jeu.