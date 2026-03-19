À quelques mois de la fin de la saison, les clubs commencent à planifier leurs stratégies de mercato. Les premiers contacts sont pris avec les joueurs ciblés, dans le but de devancer les autres clubs et de prendre de l'avance sur la concurrence. La Juventus cherche des renforts en vue de la saison prochaine, mais elle se tourne également vers l'intérieur, essayant de déterminer s'il y a des talents à dénicher au sein de la Next Gen. L'un des profils que Luciano Spalletti suit avec intérêt est celui de David Puczka, arrière gauche né en 2005 de l'équipe de Brambilla, qui pourrait devenir un renfort pour l'équipe première la saison prochaine.
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Qui est David Puczka, le remplaçant de Cambiaso à la Juventus qui plaît à Spalletti ?
UN AVANT CENTRE
Un ailier qui a le don de marquer : 8 buts en près de 30 apparitions dans le groupe B de Serie C, auxquels s'ajoutent 4 passes décisives pour ses coéquipiers ; grâce à ses buts, il est à ce jour le meilleur buteur de la Juventus NextGen. Buteur et tireur de penalty, puisque la moitié de ses réalisations ont été inscrites sur penalty. En janvier, il a remporté le titre de meilleur joueur des trois groupes ; parmi ses principales qualités, on note sa vitesse et sa capacité à se placer dans les espaces ; c'est un latéral défensif qui, si nécessaire, peut jouer sur toute la longueur du flanc. Son contrat avec la Juve expire en 2027 et, au cours de ces derniers mois de la saison, il sera évalué par Spalletti avant de faire le point sur son avenir avec la direction.
COMMENT LE MARCHÉ ÉVOLUE VERS LA GAUCHE
Les caractéristiques de ce jeune joueur sont similaires à celles d'Andrea Cambiaso et il n'est pas exclu qu'il devienne son remplaçant naturel en équipe première lors de la saison 2026/27. Aujourd'hui, ce poste est occupé par Filip Kostic, mais le contrat de l'ailier serbe arrive à échéance et, pour l'instant, aucun contact n'est prévu avec son entourage en vue d'un éventuel renouvellement. Le scénario le plus probable est un départ du joueur en fin de contrat, auquel cas la direction devra se mettre en quête de remplaçants : certains noms sont certainement déjà à l'étude et figurent sur la liste des cibles potentielles du mercato, mais David Puczka pourrait bien être la surprise de l'été pour la Juventus.