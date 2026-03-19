Qui est David Puczka, le remplaçant de Cambiaso à la Juventus qui plaît à Spalletti ?

Un ailier qui a le don de marquer : 8 buts en près de 30 apparitions dans le groupe B de Serie C, auxquels s'ajoutent 4 passes décisives pour ses coéquipiers ; grâce à ses buts, il est à ce jour le meilleur buteur de la Juventus NextGen. Buteur et tireur de penalty, puisque la moitié de ses réalisations ont été inscrites sur penalty. En janvier, il a remporté le titre de meilleur joueur des trois groupes ; parmi ses principales qualités, on note sa vitesse et sa capacité à se placer dans les espaces ; c'est un latéral défensif qui, si nécessaire, peut jouer sur toute la longueur du flanc. Son contrat avec la Juve expire en 2027 et, au cours de ces derniers mois de la saison, il sera évalué par Spalletti avant de faire le point sur son avenir avec la direction.



