Qui est Brian Djomeni Madjo, le joueur de 17 ans d’Aston Villa buteur contre le PSG en finale de la Supercoupe de l’UEFA

Qui est Brian Djomeni Madjo, grand protagoniste sous le maillot d’Aston Villa (pour ses débuts en match officiel avec l’équipe première) lors de la finale de la Supercoupe d’Europe contre le Paris Saint-Germain ?





Brian Djomeni Madjo est l’un des jeunes talents sur lesquels Aston Villa a décidé de miser pour l’avenir. Né à Enfield le 12 janvier 2009, l’attaquant est d’origine camerounaise et a été formé au Luxembourg, où il a fait ses premiers pas avec Marisca Mersch et le RU Luxembourg.





En 2023, il rejoint Metz, avec qui il a achevé sa formation chez les jeunes avant de faire ses débuts en équipe première le 17 août 2025, en Ligue 1 contre Strasbourg. Quelques mois plus tard, il a signé son premier contrat professionnel.





Son talent a convaincu Aston Villa, qui l’a recruté le 12 janvier 2026 pour 12 millions d’euros. Avant-centre puissant et doté d’une bonne technique, Madjo a été comparé, de par ses caractéristiques, à Romelu Lukaku.



