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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Qui est Brian Djomeni Madjo, le joueur de 17 ans d’Aston Villa au but contre le PSG en finale de la Supercoupe de l’UEFA

B. Madjo
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
Super Coupe de l'UEFA

Le profil du tout jeune avant-centre des Villans

Qui est Brian Djomeni Madjo, grand protagoniste sous le maillot d’Aston Villa (pour ses débuts en matches officiels avec l’équipe première) lors de la finale de la Supercoupe d’Europe contre le Paris Saint-Germain ?


Brian Djomeni Madjo fait partie des jeunes talents sur lesquels Aston Villa a décidé de miser pour l’avenir. Né à Enfield le 12 janvier 2009, l’attaquant a des origines camerounaises et a été formé au Luxembourg, où il a fait ses premiers pas avec Marisca Mersch et le RU Luxembourg.


En 2023, il rejoint Metz, avec qui il a achevé sa formation avant de faire ses débuts en équipe première le 17 août 2025, en Ligue 1 contre Strasbourg. Quelques mois plus tard est arrivé son premier contrat professionnel.


Son talent a convaincu Aston Villa, qui l’a recruté le 12 janvier 2026 pour 12 millions d’euros. Avant-centre puissant et doté d’une bonne technique, Madjo a été comparé, de par ses caractéristiques, à Romelu Lukaku.


  • ÉQUIPE D’ITALIE

    Déjà protagoniste sur la scène internationale, il a fait ses débuts avec l’équipe A du Luxembourg en mars 2025, avant de choisir, en septembre de la même année, de répondre à la convocation de l’Angleterre U17. Désormais, sous le maillot d’Aston Villa, il est prêt à poursuivre sa progression dans le football anglais.

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