Le dernier penalty qui a propulsé la Bosnie en finale des barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde a été tiré par un jeune joueur de Salzbourg : Kerim Alajbegovic, né en 2007, est un talent du football bosniaque qui, à 18 ans, a porté tout un pays sur ses épaules : d'abord la passe décisive à Dzeko sur un corner qui a permis d'égaliser contre le Pays de Galles à la 89e minute, puis le penalty décisif pour affronter l'Italie lors de la dernière étape. Derrière ce penalty, il y a bien plus : un joyau du football européen, jeune et avec une grande marge de progression, mais déjà prêt à évoluer au plus haut niveau.
Traduit par
Qui est Alajbegovic, le jeune talent de Salzbourg qui a mené la Bosnie en finale des barrages de la Coupe du monde contre l'Italie ?
RÔLE ET CARACTÉRISTIQUES
Ailier, il préfère jouer à gauche pour revenir sur son pied fort et tirer au but ou tenter une passe en profondeur pour un coéquipier ; si nécessaire, il peut également se décaler sur l'autre aile (ses tâches restent les mêmes, il sait aussi jouer du pied gauche) ou être aligné en soutien offensif derrière un avant-centre. Parmi ses spécialités, on trouve le dribble : lorsqu'il part en vitesse, plus rien ne l'arrête, et ceux qui le suivent de près jurent qu'il a la vision du jeu d'un joueur de trente ans. Formé au Bayer Leverkusen dans les équipes de jeunes du club allemand, il tirait (presque) tous les coups de pied arrêtés.
À partir de l'année prochaine au Bayer Leverkusen
À ce propos : le Bayer a annoncé avoir exercé la clause de rachat d'Alajbegovic à compter de la saison prochaine, quelques heures seulement après la victoire contre la Bosnie ; un investissement de 8 millions d'euros en attendant de décider s'il faut le garder dans l'équipe pour la saison 2026/27 ou étudier d'éventuelles offres (le prix de départ est fixé entre 30 et 35 millions). Par le passé, le joueur avait également été suivi par le Milan, la Roma et la Lazio, mais il n'y a jamais eu de contacts concrets pour tenter de le faire venir en Serie A.