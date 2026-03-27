Qui est Alajbegovic, le jeune talent de Salzbourg qui a mené la Bosnie en finale des barrages de la Coupe du monde contre l'Italie ?

Le dernier penalty qui a propulsé la Bosnie en finale des barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde a été tiré par un jeune joueur de Salzbourg : Kerim Alajbegovic, né en 2007, est un talent du football bosniaque qui, à 18 ans, a porté tout un pays sur ses épaules : d'abord la passe décisive à Dzeko sur un corner qui a permis d'égaliser contre le Pays de Galles à la 89e minute, puis le penalty décisif pour affronter l'Italie lors de la dernière étape. Derrière ce penalty, il y a bien plus : un joyau du football européen, jeune et avec une grande marge de progression, mais déjà prêt à évoluer au plus haut niveau.



