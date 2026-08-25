L’arrivée de Zinedine Zidane comme successeur de Didier Deschamps était censée ouvrir une nouvelle ère d’harmonie pour les Bleus, mais son choix de staff suscite déjà des interrogations. La FFF a récemment confirmé que Barthez faisait son retour comme entraîneur des gardiens, réunissant ainsi sur le banc le duo vainqueur de la Coupe du monde 1998.

Cependant, le fait que l’ancien joueur de Manchester United ne possède pas encore les diplômes d’entraîneur officiellement requis pour ce poste a provoqué un désaccord public parmi les consultants les plus en vue du football français.

Larque, voix respectée des médias français, s’est montré très critique quant au précédent que cela crée pour le football national. S’il ne remet pas en cause le talent individuel en question, il estime que la fédération ne respecte pas les standards qu’elle exige des autres.

« Il n’y a personne de meilleur que Barthez », a déclaré Larqué mardi soir dans « Rothen s’enflamme » sur RMC. « A-t-on vraiment besoin de diplômes d’entraîneur pour diriger l’équipe de France ? C’est un mythe ! Il n’existe aucun règlement qui les impose. C’est un paradoxe total, parce qu’on parle ici du plus haut niveau du football. Bien sûr, les règles existent dans les championnats nationaux, mais pas ici. »