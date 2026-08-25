AFP
Traduit par
« Qui de mieux que Fabien Barthez ? » - Une légende de la France soutient le choix de Zidane malgré les critiques de la FFF sur le manque de qualifications de l'entraîneur des gardiens
Des retrouvailles légendaires sous le feu des critiques
L’arrivée de Zinedine Zidane comme successeur de Didier Deschamps était censée ouvrir une nouvelle ère d’harmonie pour les Bleus, mais son choix de staff suscite déjà des interrogations. La FFF a récemment confirmé que Barthez faisait son retour comme entraîneur des gardiens, réunissant ainsi sur le banc le duo vainqueur de la Coupe du monde 1998.
Cependant, le fait que l’ancien joueur de Manchester United ne possède pas encore les diplômes d’entraîneur officiellement requis pour ce poste a provoqué un désaccord public parmi les consultants les plus en vue du football français.
Larque, voix respectée des médias français, s’est montré très critique quant au précédent que cela crée pour le football national. S’il ne remet pas en cause le talent individuel en question, il estime que la fédération ne respecte pas les standards qu’elle exige des autres.
« Il n’y a personne de meilleur que Barthez », a déclaré Larqué mardi soir dans « Rothen s’enflamme » sur RMC. « A-t-on vraiment besoin de diplômes d’entraîneur pour diriger l’équipe de France ? C’est un mythe ! Il n’existe aucun règlement qui les impose. C’est un paradoxe total, parce qu’on parle ici du plus haut niveau du football. Bien sûr, les règles existent dans les championnats nationaux, mais pas ici. »
- AFP
La FFF accusée de ne pas montrer l’exemple
Au cœur des critiques visant le président de la FFF, Philippe Diallo, se trouve un manque de cohérence perçu. En nommant un entraîneur qui est encore en train d’obtenir ses qualifications, certains estiment que l’instance sape l’importance du cursus national de formation des entraîneurs.
L’ancien international français s’en est pris à la hiérarchie de la FFF, affirmant qu’une solution simple aurait pu éviter la tempête qui se prépare. « La FFF tolère un manque d’exigence au plus haut niveau de notre football, a fulminé Larque. Ils ne peuvent pas réfléchir une seconde ? Ils ne pouvaient pas simplement placer un adjoint diplômé aux côtés de Barthez pour faire taire les critiques ? Si vous recrutez un adjoint avec les diplômes nécessaires, il n’y a aucun problème. Je connais Fabien et je pense qu’il a beaucoup à apporter, mais cela donne une mauvaise image. »
Rothen fustige la critique « facile »
Tout le monde n’est toutefois pas d’accord avec cette focalisation sur la paperasse. Ancien ailier du PSG et de l’équipe de France, Jerome Rothen a vigoureusement pris la défense de Barthez, estimant que son statut d’icône du football devait l’emporter sur toute exigence bureaucratique.
« La critique est facile », s’est emporté l’ancien milieu international. « Quand Zidane arrive, il choisit son staff. Laissez les gens faire leur travail ! Tout le monde rêvait de voir Zizou prendre la tête de l’équipe de France. Comment certains peuvent-ils avoir le culot de dire que Barthez n’a pas les diplômes ou qu’il n’a pas sa place là ? On parle de Barthez, bordel ! Il a révolutionné le poste de gardien, comment peut-on dire qu’il n’a pas assez de crédit ? Il n’y a même pas de débat à avoir. S’il y a bien un homme qui mérite le respect, c’est lui. »
- AFP
Expérience pratique contre formation académique
Le débat met en lumière une tension de longue date dans le football entre la valeur d’une expérience de jeu au plus haut niveau et celle d’une formation formelle d’entraîneur. Barthez, vainqueur de la Ligue des champions avec Marseille en 1993 et champion du monde en 1998, travaille actuellement à l’obtention de ses diplômes afin de faire taire les derniers sceptiques. Pourtant, pour ceux qui ont joué à ses côtés, l’idée qu’un manuel d’entraîneur puisse apporter davantage d’enseignements que la propre carrière de Barthez est jugée risible dans le contexte de la préparation internationale de très haut niveau.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles