Qui a été désigné Joueur de l’année de Chelsea ? Le « joueur clé » a récolté les félicitations de l’ex-star des Blues Gary Cahill après avoir devancé Cole Palmer et Enzo Fernández

Après avoir inscrit 30 buts pour Brighton au cours de deux saisons fructueuses dans le championnat anglais, Pedro a été recruté par Chelsea durant l'été 2025 et a immédiatement intégré l'effectif vainqueur de la Coupe du monde des clubs de la FIFA aux États-Unis.

Ce début prometteur a toutefois été terni par les turbulences sur le banc : Enzo Maresca a été limogé début 2026, puis Liam Rosenior, après 23 matchs à la tête de l’équipe, a connu le même sort.

Intervenant ensuite, Calum McFarlane a mené les Blues jusqu’à la finale de la FA Cup 2026, mais l’équipe a chuté à Wembley face à Manchester City. Enfin, il a été officialisé que Xabi Alonso prendrait les rênes à l’aube de la saison suivante.

Reste à savoir quels joueurs seront à sa disposition, le mercato estival s’ouvrant en juin et promettant déjà son lot de départs et d’arrivées. En attendant, Pedro, auteur de 20 buts cette saison, a déjà démontré qu’il pourrait jouer un rôle clé dans la nouvelle ère du club londonien.