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Qui a été désigné Joueur de l’année de Chelsea ? Le « joueur clé » a récolté les félicitations de l’ex-star des Blues Gary Cahill après avoir devancé Cole Palmer et Enzo Fernández
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Chelsea s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire.
Après avoir inscrit 30 buts pour Brighton au cours de deux saisons fructueuses dans le championnat anglais, Pedro a été recruté par Chelsea durant l'été 2025 et a immédiatement intégré l'effectif vainqueur de la Coupe du monde des clubs de la FIFA aux États-Unis.
Ce début prometteur a toutefois été terni par les turbulences sur le banc : Enzo Maresca a été limogé début 2026, puis Liam Rosenior, après 23 matchs à la tête de l’équipe, a connu le même sort.
Intervenant ensuite, Calum McFarlane a mené les Blues jusqu’à la finale de la FA Cup 2026, mais l’équipe a chuté à Wembley face à Manchester City. Enfin, il a été officialisé que Xabi Alonso prendrait les rênes à l’aube de la saison suivante.
Reste à savoir quels joueurs seront à sa disposition, le mercato estival s’ouvrant en juin et promettant déjà son lot de départs et d’arrivées. En attendant, Pedro, auteur de 20 buts cette saison, a déjà démontré qu’il pourrait jouer un rôle clé dans la nouvelle ère du club londonien.
Pedro a été désigné Joueur de l'année des Blues.
Invité par GOAL à un événement « Famous CFC » sur le thème de la finale de la FA Cup aux États-Unis, l’ex-Bleu Gary Cahill a désigné son joueur de l’année 2025-2026 à Stamford Bridge : « Pour moi, ce serait sans doute Joao Pedro.
Pour moi, c’est lui le plus remarquable cette saison : on lui a demandé d’évoluer à plusieurs postes – en numéro 10, en numéro 9 ou même sur l’aile du trio offensif – et il a répondu présent. Il a désormais ajouté des buts et des passes décisives à son jeu, et c’est tout simplement un joueur de haut niveau. Je choisirais donc Joao Pedro. »
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Fernandez a-t-il le potentiel pour devenir le nouveau Lampard ?
Le milieu de terrain argentin Fernandez, 25 ans, a considérablement amélioré son sens du but : il a déjà inscrit 14 réalisations toutes compétitions confondues. Ce vainqueur de la Coupe du monde est souvent comparé à la légende de Chelsea, Frank Lampard.
Interrogé sur la capacité du Sud-Américain à répondre à cet engouement et à atteindre des statistiques comparables à celles de l’icône des Blues, Cahill a estimé : « Je pense que c’est probablement son prochain objectif, car je le trouve très influent quand il surgit pour marquer. J’apprécie beaucoup son rôle plus offensif.
Il me rappelle un peu Frank dans la façon dont il synchronise ses courses vers la surface. Il se retrouve toujours au bon endroit pour se créer une occasion : il a le nez pour le but. En termes de progression, c’est sans doute vers ce niveau d’efficacité qu’il aspire, car c’est une qualité unique. Quand on observe Frank, on voit bien cette singularité. Trouvez-moi un milieu qui atteint régulièrement la barre des 20 buts par saison : c’est une denrée rare.
« Ses statistiques, et les points qu’elles rapportent au club, ont une valeur inestimable. Je le considère comme un véritable leader et je suis convaincu qu’il veut continuer à se développer, à inscrire des buts et à peser dans les moments clés, car il a déjà marqué des réalisations décisives cette saison. »
Le club londonien Chelsea réaffirme son attachement à la grande famille des Blues.
Ni Pedro ni Fernandès n’ont réussi à trouver le chemin des filets face à City alors que des titres prestigieux étaient en jeu. Chelsea a toutefois démontré qu’il restait un sérieux prétendant aux plus grands trophées et continue d’offrir à ses supporters du monde entier de quoi se réjouir.
Cahill – double champion d’Angleterre, vainqueur de la FA Cup, de l’Europa League et de la Ligue des champions lors de ses huit saisons marquantes à Stamford Bridge – rappelle que ces tournées offrent aux supporters du monde entier l’occasion de se sentir pleinement membres de la grande famille des Blues : « Tels sont l’intérêt et la vocation de ces rendez-vous majeurs du CFC.
J’ai pris part à plusieurs d’entre eux. Celui-ci à Chicago, où nous avons partagé quelques Coors Light, restera un grand moment malgré la défaite. L’ambiance était exceptionnelle. Rencontrer les fans est toujours agréable : on mesure alors l’ampleur de Chelsea, surtout après sa carrière, en voyageant et en voyant tous ces supporters.
Ils se comptent par centaines et c’est appréciable de pouvoir interagir avec eux, car, en tant que joueur, on évolue sur le terrain et on les aperçoit de loin. Aujourd’hui, être à leur contact est un vrai plaisir. Je pense qu’ils ont passé une bonne journée ; ils sont de bonne humeur, malgré le score. C’est un événement exceptionnel. »
- Victoria McDonald / Chelsea Football Club
Il reste deux rencontres décisives en Premier League.
Chelsea, toujours en course pour terminer dans les huit premiers et ainsi obtenir une place européenne pour 2026-2027, doit encore disputer deux matchs. Le premier, que Gary Cahill suivra de près, verra les Blues affronter leurs vieux rivaux londoniens de Tottenham mardi. Ils concluront ensuite la saison sur la pelouse de Sunderland, au Stadium of Light.
Gary Cahill s’est exprimé à Chicago lors de l’événement « The Famous CFC » présenté par Coors Light, dernière étape des rencontres internationales organisées par le Chelsea FC avec ses supporters pour la saison 2025-2026. « The Famous CFC » offre aux fans des Blues du monde entier l’occasion de rencontrer d’autres supporters, de participer à des séances de questions-réponses, des quiz et des jeux, et de se faire photographier avec le trophée de la Premier League.