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Quels sont ses plus grands regrets ? Michael Owen pointe deux tournois majeurs que la « génération dorée » de l’Angleterre, emmenée par David Beckham et ses coéquipiers, aurait dû remporter
Owen a fait une entrée fracassante en équipe d'Angleterre en 1998.
Owen a fait une entrée fracassante en équipe d'Angleterre en 1998 : à 18 ans, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire des Three Lions lors de la Coupe du monde de cet été-là, avant de marquer un but légendaire contre l'Argentine en huitièmes de finale. Ce match s'est soldé par une défaite cruelle aux tirs au but, l'équipe étant réduite à dix après le fameux carton rouge de David Beckham.
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Ronaldinho et Ronaldo ont anéanti les espoirs des Three Lions
En 2002, sous la houlette de Sven-Göran Eriksson, l’Angleterre aligne un effectif étoilé : Owen, Beckham, Ashley Cole et Steven Gerrard. Ronaldinho et le Brésil ont brisé leurs rêves de Coupe du monde, puis Frank Lampard et Wayne Rooney ont rejoint l’effectif pour l’Euro 2004, concluant à nouveau par une élimination aux tirs au but face au Portugal. Deux ans plus tard, en 2006, Cristiano Ronaldo, clin d’œil compris, récidivait.
Quelles sont les défaites de la « génération dorée » qui ont le plus fait mal ?
N’ayant jamais réussi à transformer son immense potentiel en résultats tangibles, quel événement douloureux mentionné ci-dessus a le plus désillusionné Owen, au point de le pousser à maudire l’absence d’une médaille de vainqueur ?
Interrogé par GOAL, l’intéressé – qui est l’ambassadeur britannique du site de comparaison de casinos en ligne Casino.org – répond avec franchise : « Oh mon Dieu ! J’ai disputé cinq grands tournois. En 2002, au Japon, nous avions sans doute notre meilleure équipe. Nous avons été éliminés par les futurs champions, mais notre groupe était vraiment de haut niveau.
En gros, il nous fallait battre une seule équipe. De l’autre côté du tableau, il y avait l’Allemagne, que nous venions de dominer 5-1, puis la Turquie et la Corée du Sud, donc le chemin semblait dégagé. Mais nous avions le Brésil dans notre moitié de tableau, ce qui était un cauchemar. Je pense vraiment que nous étions à un match de la victoire.
En 1998, tout a mal tourné : exclusion, défaite aux tirs au but et but valable refusé contre l’Argentine. On aurait dû passer ce tour, et qui sait jusqu’où on serait allés.
En 2006, une blessure en cours de tournoi m’a empêché de me prononcer clairement ; pourtant, même face au Portugal, alors que nous menions 1-0 avant la sortie sur blessure de Wazza [Rooney], nous aurions dû l’emporter. La finale aurait pu nous mener jusqu’à la Grèce.
« Je dirais le Portugal et le Japon : ce sont les deux compétitions où je pense vraiment que nous aurions pu l’emporter. »
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Southgate a failli y arriver : Tuchel peut-il remporter le titre avec l'Angleterre ?
Gareth Southgate a longtemps incarné l’espoir d’un retour au premier plan de l’Angleterre, un parcours couronné par les distinctions de « Sir » et de chevalier. Malgré tout, son équipe s’est heurtée à deux fois à l’avant-dernière marche, en demi-finale de la Coupe du monde puis en finale de l’Euro.
Thomas Tuchel, dernier en date à prendre le relais, arrive avec un CV solide : titres nationaux et Ligue des champions acquis au Bayern Munich et à Chelsea.
Sa première liste pour la Coupe du monde 2026, qui a écarté des éléments comme Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire ou Trent Alexander-Arnold, a suscité des réactions, mais l’Allemand affiche une confiance tranquille dans sa capacité à réussir là où la « génération dorée » a buté, s’appuyant sur les échecs d’un cheveu subis par Owen et ses coéquipiers.