N’ayant jamais réussi à transformer son immense potentiel en résultats tangibles, quel événement douloureux mentionné ci-dessus a le plus désillusionné Owen, au point de le pousser à maudire l’absence d’une médaille de vainqueur ?

Interrogé par GOAL, l’intéressé – qui est l’ambassadeur britannique du site de comparaison de casinos en ligne Casino.org – répond avec franchise : « Oh mon Dieu ! J’ai disputé cinq grands tournois. En 2002, au Japon, nous avions sans doute notre meilleure équipe. Nous avons été éliminés par les futurs champions, mais notre groupe était vraiment de haut niveau.

En gros, il nous fallait battre une seule équipe. De l’autre côté du tableau, il y avait l’Allemagne, que nous venions de dominer 5-1, puis la Turquie et la Corée du Sud, donc le chemin semblait dégagé. Mais nous avions le Brésil dans notre moitié de tableau, ce qui était un cauchemar. Je pense vraiment que nous étions à un match de la victoire.

En 1998, tout a mal tourné : exclusion, défaite aux tirs au but et but valable refusé contre l’Argentine. On aurait dû passer ce tour, et qui sait jusqu’où on serait allés.

En 2006, une blessure en cours de tournoi m’a empêché de me prononcer clairement ; pourtant, même face au Portugal, alors que nous menions 1-0 avant la sortie sur blessure de Wazza [Rooney], nous aurions dû l’emporter. La finale aurait pu nous mener jusqu’à la Grèce.

« Je dirais le Portugal et le Japon : ce sont les deux compétitions où je pense vraiment que nous aurions pu l’emporter. »