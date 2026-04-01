Quelques semaines seulement après son licenciement : Lukas Kwasniok s'apprête-t-il à faire un retour spectaculaire en Bundesliga ?

Actuellement, Dieter Hecking occupe le poste d'entraîneur principal des Loups ; âgé de 61 ans, il n'avait pourtant été engagé à l'origine que pour jouer les pompiers dans la lutte actuelle pour le maintien et son contrat ne court que jusqu'à la fin de la saison.

En cas de relégation en deuxième division notamment, il est extrêmement improbable que le club continue avec Hecking, même si, selon les informations de Sport Bild, ce dernier pourrait tout à fait s'imaginer travailler dans la ville automobile au-delà de l'été.

En cas de nouveau départ en deuxième division, Kwasniok serait l'option privilégiée. Âgé de 44 ans, il est actuellement sans club, après avoir été licencié en mars dernier de son poste d'entraîneur du 1. FC Cologne en raison de résultats insuffisants. Kwasniok avait pris les rênes de l'Effzeh en début de saison.