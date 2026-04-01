Selon un article du Sport Bild, cet homme de 44 ans serait pressenti par le VfL Wolfsburg pour y mener à bien la restructuration dont le club a cruellement besoin cet été.
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Quelques semaines seulement après son licenciement : Lukas Kwasniok s'apprête-t-il à faire un retour spectaculaire en Bundesliga ?
Actuellement, Dieter Hecking occupe le poste d'entraîneur principal des Loups ; âgé de 61 ans, il n'avait pourtant été engagé à l'origine que pour jouer les pompiers dans la lutte actuelle pour le maintien et son contrat ne court que jusqu'à la fin de la saison.
En cas de relégation en deuxième division notamment, il est extrêmement improbable que le club continue avec Hecking, même si, selon les informations de Sport Bild, ce dernier pourrait tout à fait s'imaginer travailler dans la ville automobile au-delà de l'été.
En cas de nouveau départ en deuxième division, Kwasniok serait l'option privilégiée. Âgé de 44 ans, il est actuellement sans club, après avoir été licencié en mars dernier de son poste d'entraîneur du 1. FC Cologne en raison de résultats insuffisants. Kwasniok avait pris les rênes de l'Effzeh en début de saison.
Une relégation aurait des conséquences financières dramatiques pour Wolfsburg
Outre l'ancien entraîneur de Paderborn, Stefan Leitl (Hertha BSC), Thomas Reis (qui vient de quitter Samsunspor) et Christian Schulz (qui vient de quitter son poste d'entraîneur adjoint à Hanovre 96) sont également pressentis pour le poste à Wolfsburg. D'une manière générale, le nouvel entraîneur devra posséder un profil susceptible de garantir le succès tant en première qu'en deuxième division.
Le VfL occupe actuellement l'avant-dernière place du classement avec seulement 21 points après 27 matchs. Cela fait désormais dix matchs officiels que l'équipe attend une victoire, les trois derniers points ayant été remportés mi-janvier lors du 2-1 contre le FC St. Pauli.
Si Wolfsburg venait à être relégué en 2. Bundesliga, cela aurait également des répercussions financières considérables. Selon les informations de Sport Bild, le sponsor principal VW verserait environ 20 % de moins, et le budget consacré aux salaires des joueurs devrait être réduit d’environ 40 %.